Ντόρα Μακρυγιάννη: Οι ανέμελες πόζες στην παραλία με κόκκινο μπικίνι

Το βίντεο που πόσταρε η ηθοποιός μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου

Η Ντόρα Μακρυγιάννη απολαμβάνει τον Αύγουστο σε έναν προορισμό που δε θέλησε να αποκαλύψει στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ηθοποιός, που συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Γυναίκα χωρίς όνομα», φωτογραφίζεται με μαγιό, «κλέβοντας» τις εντυπώσεις με το στιλ, την απλότητα και την κομψότητά της.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ντόρα Μακρυγιάννη ποζάρει με ένα κόκκινο μπικίνι με διακριτικά μοτίβα να κάθεται πάνω στα αφρισμένα κύματα και να κοιτάζει τον φακό.

Η Ντόρα Μακρυγιάννη ποζάρει καθισμένη πάνω στα κύματα

Σε άλλες τη βλέπουμε να περπατάει στην άμμο κρατώντας τα μαλλιά της που είναι πιασμένα πλεξούδες και να κάθεται πάνω σε ένα βράχο.

Η ηθοποιός με εντυπωσιακό κόκκινο μαγιό στην παραλία

Ντόρα Μακρυγιάννη: Η περιπέτεια με την υγεία της

Πριν από έναν μήνα η Ντόρα Μακρυγιάννη ανησύχησε τους followers της, αποκαλύπτοντας μέσω ανάρτησής της, πως νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Η ίδια χρειάστηκε να μπει στο χειρουργείο, στέλνοντας θερμές ευχαριστίες στο ιατρικό προσωπικό που τη φρόντισε κι έκανε ευχάριστη τη νοσηλεία της.

«Αν ποτέ χρειαστείτε Γενικό Χειρουργό και εφημερεύει το ΚΑΤ να μην το σκεφτείτε στιγμή. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον ιατρό Ιωάννη Κοτρογιάννη και σε όλη την ομάδα του. Αυτούς που εγώ γνώρισα, τον Βασίλη Μεντώνη και την Σεβαστή Κρούσκου. Έχω να πω τα καλύτερα.

Εξαιρετικοί γιατροί και υπέροχοι άνθρωποι! Όπως επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό της χειρουργικής στο ΚΑΤ, τόσο ευγενικοί, τόσο εξυπηρετικοί.

Οι γιατροί αυτοί εργάζονται ακούραστα, με ατελείωτες ώρες υπερωριών, κι όμως παραμένουν χαμογελαστοί, με διάθεση και φροντίδα για τον κάθε ασθενή.

Μακάρι το κράτος να φρόντιζε περισσότερο τα δημόσια νοσοκομεία. Μέσα σε αυτά εργάζονται σπουδαίοι άνθρωποι, που αξίζουν την προσοχή και την υποστήριξή μας. Όλα καλά», έγραψε χαρακτηριστικά η Ντόρα Μακρυγιάννη.