Η Μις Παλαιστίνη για πρώτη φορά στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος!

Ποια είναι η 27χρονη Ναντίν Αγιούμπ

Μια νεαρή γυναίκα από την Παλαιστίνη θα εκπροσωπήσει για πρώτη φορά τον τόπο της στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ομορφιάς Μις Υφήλιος. Όπως λέει η ίδια, θα γίνει η φωνή του λαού της, που αυτήν την εποχή βιώνει μια ασύλληπτη τραγωδία στη Λωρίδα της Γαζας.

Ο λόγος για τη Ναντίν Αγιούμπ, τη Μις Παλαιστίνη, η οποία ζει στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης και θα ταξιδέψει τον Νοέμβριο στην Μπανγκόγκ της Ταϋλάνδης, όπου θα αναδειχθεί η Μις Υφήλιος 2025.

«Σε μια περίοδο που τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στην πατρίδα μας, αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο με βαθιά υπευθυνότητα. Είναι περισσότερο από ένας τίτλος», δηλώνει η ίδια.

 

 

Η Αγιούμπ, είναι σήμερα 27 ετών. Στέφθηκε Μις Παλαιστίνη το 2022 και φέτος γράφει ιστορία, αφού γίνεται η πρώτη εκπρόσωπος της χώρας της στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος. 

Νιώθω ενθουσιασμό, νευρικότητα και έχω στο μυαλό μου ότι δεν εκπροσωπώ μόνον τον εαυτό μου, αλλά το έθνος μου...   

Η 27χρονη βλέπει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό ως μια ευκαιρία, σε μια εποχή που το δράμα των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γαζας κάνει καθημερινά τον γύρο του κόσμου.    

 

 

«Είναι ένα βήμα για να μιλήσω για τον παλαιστινιακό λαό. Ειδικά για τις γυναίκες και τα παιδιά. Θέλω να είμαι η φωνή όσων δεν έχουν φωνή  κι αυτό με κρατά προσγειωμένη, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι μεγαλύτερο από μένα», υπογραμμίζει.

Ήδη η Ναντίν έχει ιδρύσει μια οργάνωση, μέσω της οποίας κάνει γνωστές ιστορίες απλών Παλαιστινίων.

To μήνυμα που θέλει να περάσει είναι απλό: «To χαρακτηριστικό μας δεν είναι μόνον η δυστυχία. Είμαστε γυναίκες με ταλέντα, γυναίκες με όνειρα, δημιουργικότητα και μια δυνατή φωνή να προσφέρουμε στον κόσμο», τονίζει η ίδια.

Ο οργανισμός που διοργανώνει τον διαγωνισμό με ανακοίνωσή του επαινεί τη Μις Παλαιστίνη για την ακτιβιστική της δράση, εξηγώντας ότι είναι ένας από τους λόγους που επελέγη να πάρει μέρος στον διαγωνισμό.

