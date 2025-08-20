Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Tετάρτη 20 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίων τριαντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, Προφήτου Σαμουήλ, Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Απ' αυτούς τους Αγίους, άλλοι μεν ήταν από το Βυζάντιο, άλλοι δε από την Φιλιππούπολη. Συνελήφθησαν στη Βιζύη της Θράκης από τον έπαρχο Απελλιανό, και επειδή ομολόγησαν με θάρρος την αληθινή πίστη τους στον Χριστό, στην αρχή τους έκοψαν τα πόδια και τα χέρια και έπειτα τους έκαψαν ζωντανούς μέσα σε αναμμένο καμίνι.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Αυγούστου

Ο δε Παρισινός Κώδικας 1587, αναφέρει και κατάλογο ονομάτων τους ως εξής: Σευήρος, Ωρίωνας, Αντιλίνος, Μολίας, Ευδαίμονας, Σιλουανός, Σαβίνος, Ευστάθιος, Στράτωνας και Βόσβας από το Βυζάντιο, από δε τη Φιλιππούπολη Τιμόθεος, Παλμάτος, Μεστός, Νίκωνας, Δίφιλος, Δομετιανός, Μάξιμος, Νεόφυτος, Βίκτωρας, Ρίνος, Σατορνίνος, Επαφρόδιτος, Κερκάς, Γάιος, Ζωτικός, Κρονίονας, Ανθάνας, Εύρος, Ζωΐλος, Τύραννος, Αγαθός, Πανσθένης, Αχιλλέας, Πανθήριος, Χρύσανθος, Αθηνόδωρος, Παντολέοντας, Θεοσεβής, Γενέθλιος και Μέμνονας.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ηλιόδωρος
  • Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα
  • Θεοχάρης*
  • Θεοχαρούλα, Χαρούλα *
  • Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος
  • Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα
  • Ορέστης, Ορεστιά*
  • Ορεστία, Ορεστιάδα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:44 και θα δύσει στις 20:13. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 30 λεπτά.

Σελήνη 12.5 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον Έλεγχο των Κουνουπιών (AMCA), μιας επιστημονικής οργάνωσης που εδρεύει στις ΗΠΑ και στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου.

Στόχος της Ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο.

Η 20η Αυγούστου επελέγη, γιατί την ημέρα αυτή του 1897 ο άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη, που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε: Ό,τι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
