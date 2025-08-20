Ζέτα Μακρυπούλια: Με tribal παρεό και παιχνίδια με τα...γυαλιά της!

Ποζάρει με χαλαρή διάθεση στις διακοπές της

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ζέτα Μακρυπούλια και Νίκος Μουτσινάς σε καλοκαρινή εξόρμηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τον πιο ξέγνοιαστο τρόπο απολαμβάνει το καλοκαίρι της η Ζέτα Μακρυπούλια!

Ζέτα Μακρυπούλια: Οι νέες φωτογραφίες και το viral πρόγραμμα στην Πάτμο!

Σε καλοκαιρινό mood η Ζέτα Μακρυπούλια

Σε καλοκαιρινό mood η Ζέτα Μακρυπούλια

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός είναι ενεργή στα social media και φροντίζει να ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους για τις καλοκαιρινές στιγμές ανεμελιάς της.

Ζέτα Μακρυπούλια: Βουτιές στο Ασπρονήσι με Κωνσταντινίδου - Αλευρά

Έτσι και αυτή τη φορά δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν την καλοκαιρινή της καθημερινότητα. Φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο παρεό με tribal μοτίβα και stylish γυαλιά ηλίου, ποζάρει με φυσικότητα και casual διάθεση.

«Και κοντινά έχω και μακρινά έχω και ελαιόδεντρα έχω και χαρά έχω και καλοκαίρι είναι ακόμα!»,  σχολίασε ενώ επέλεξε ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι “August” της Taylor Swift.

Μακρυπούλια σε πρώτο πλάνο: Η ιστορία για τη σημαντική μέρα της ζωής της

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @zeta_makripoulia_official

Οι followers της δεν άργησαν να ανταποκριθούν, γεμίζοντας την ανάρτησή της με θετικά σχόλια και ευχές για καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια που αποθέωναν το φυσικό της στιλ και την απλότητά της.

Η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει ακάθεκτα στον ΑΝΤ1 με διπλό…χτύπημα!

Η Ζέτα Μακρυπούλια έχει «χτίσει» μια σχέση εμπιστοσύνης και εκτίμησης με τον ΑΝΤ1.

Πρόσφατα, ο τηλεοπτικός σταθμός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας τους. Τα μεσημέρια θα την απολαμβάνουμε στο Rouk Zouk, ενώ θα «μετακομίσει» και στην prime time σε ένα πρωτότυπο, ιδιαίτερο κι ανατρεπτικό project.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
