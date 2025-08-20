Ζέτα Μακρυπούλια: Με tribal παρεό και παιχνίδια με τα...γυαλιά της!

Με τον πιο ξέγνοιαστο τρόπο απολαμβάνει το καλοκαίρι της η Ζέτα Μακρυπούλια!

Σε καλοκαιρινό mood η Ζέτα Μακρυπούλια

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός είναι ενεργή στα social media και φροντίζει να ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους για τις καλοκαιρινές στιγμές ανεμελιάς της.

Έτσι και αυτή τη φορά δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν την καλοκαιρινή της καθημερινότητα. Φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο παρεό με tribal μοτίβα και stylish γυαλιά ηλίου, ποζάρει με φυσικότητα και casual διάθεση.

«Και κοντινά έχω και μακρινά έχω και ελαιόδεντρα έχω και χαρά έχω και καλοκαίρι είναι ακόμα!», σχολίασε ενώ επέλεξε ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι “August” της Taylor Swift.

Οι followers της δεν άργησαν να ανταποκριθούν, γεμίζοντας την ανάρτησή της με θετικά σχόλια και ευχές για καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια που αποθέωναν το φυσικό της στιλ και την απλότητά της.

Η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει ακάθεκτα στον ΑΝΤ1 με διπλό…χτύπημα!

Η Ζέτα Μακρυπούλια έχει «χτίσει» μια σχέση εμπιστοσύνης και εκτίμησης με τον ΑΝΤ1.

Πρόσφατα, ο τηλεοπτικός σταθμός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας τους. Τα μεσημέρια θα την απολαμβάνουμε στο Rouk Zouk, ενώ θα «μετακομίσει» και στην prime time σε ένα πρωτότυπο, ιδιαίτερο κι ανατρεπτικό project.