Ford Transit Η ιστορία των 60 ετών σε αριθμούς

Από το 1965 που το πρώτο Ford Transit βγήκε από τη γραμμή παραγωγής, το ιστορικό αυτό μοντέλο της αμερικάνικης φίρμας παραμένει σταθερά στην κορυφή, αποτελώντας έναν ακούραστο και αξιόπιστο σύμμαχο για κάθε επαγγελματία, επιχείρηση και κοινότητα σε όλο τον κόσμο.





Με περισσότερα από 13.000.000 Ford Transit να έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία 60 χρόνια, η διαχρονική απήχηση του μοντέλου επιβεβαιώνεται περίτρανα. Το μέγεθος αυτής της επιτυχίας γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι ένα νέο βαν βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής κάθε 2,5 λεπτά – αδιάκοπα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο.

Καθώς οι φίλοι του Transit σε ολόκληρο τον κόσμο γιορτάζουν τα 60 χρόνια του εμβληματικού οχήματος – και ξεκινούν την αντίστροφη μέτρηση για το πολυαναμενόμενο Transit Festival, που θα πραγματοποιηθεί στο Essex του Ηνωμένου Βασιλείου στις 20 Σεπτεμβρίου – ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά σε μερικά εντυπωσιακά στοιχεία και αριθμούς που αναδεικνύουν την κληρονομιά του μοντέλου, το οποίο καθόρισε έναν ολόκληρο κλάδο.

Το Transit είναι το βαν με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως.Από το 1965 μέχρι και σήμερα έχουν κατασκευαστεί 10.100.000 αντίτυπα του βαν μοντέλου σε Ευρώπη και Τουρκία και περισσότερα από 13.000.000 παγκοσμίως.

Το 2024, σχεδόν 1 στα 5 βαν οχήματα στην Ευρώπη στις κατηγορίες του ενός και δύο τόνων ήταν Ford Transit ή Transit Custom. Το 2024, ένα νέο Ford Transit πωλούνταν στην Ευρώπη περίπου κάθε 2 λεπτά.

Οι διαθέσιμες παραλλαγές του Ford Transit στην κατηγορά των δύο τόνων ξεπερνούν τις 1.300. Αυτές αφορούν διαφορετικές επιλογές σε σχέση με τον τύπο, το μήκος και το ύψος του αμαξώματος, τον κινητήρα και το επίπεδο εξοπλισμού. Σε αυτές δεν υπολογίζονται οι διαφορετικές αποχρώσεις του αμαξώματος και τα επιπλέον πακέτα εξοπλισμού.

Το Mk1 Transit προσέφερε ωφέλιμο φορτίο που έφτανε περίπου τα 1.700 kg. Το σημερινό Transit στην έκδοση panel van προσφέρει ωφέλιμο φορτίο άνω των 2.400 kg. Το Transit στην έκδοση L4 H3 μπορεί να μεταφέρει σχεδόν 236.000 μπαλάκια πινγκ-πονγκ στον χώρο φόρτωσης, ο οποίος έχει όγκο 15,1 m³.Η ισχύς του ηλεκτρικού Ford SuperVan 4.2 ανέρχεται σε 2.000 PS.

Η έκδοση με την μπαταρία εκτεταμένης χωρητικότητας του νέου Ford E-Transit προσφέρει αυτονομία έως και 402 km – δηλαδή κατά 28% μεγαλύτερη σε σύγκριση με την έκδοση του μοντέλου με την μπαταρία Τυπικής Χωρητικότητας.Η αύξηση των ετήσιων πωλήσεων των Transit και Transit Custom στην Ευρώπη μεταξύ 2014 και 2024 ανέρχεται σε 52%. ¹



Το 2024, στην Ευρώπη και την Τουρκία, η παραγωγή του Ford Transit ήταν τετραπλάσια σε σύγκριση με εκείνη κατά το πρώτο πλήρες έτος παραγωγής του μοντέλου το 1966.χάρη στο σύστημα FORDLiive, οι επιπλέον ημέρες διαθεσιμότητας που απόλαυσαν οι ιδιοκτήτες των μοντέλων Transit στην Ευρώπη το 2024 ανήλθαν σε 822.000.Οι ειδικές απαιτήσεις των πελατών Transit για εξατομικευμένα οχήματα υποστηρίζονται από 217 μετατροπείς της Ford Pro, οι οποίοι βρίσκονται σε 18 ευρωπαϊκές χώρες.Τέλος το Transit και Transit Custom είναι τα πιο δημοφιλή βαν οχήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 59 χρόνια.