Βαρύ πένθος για τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, αφού έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Κωνσταντίνος.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος μέσα από μια ανάρτηση στο facebook.

Ανήρτησε μια σειρά από φωτογραφίες με τον εκλιπόντα, ο οποίος όπως αποκάλυψε μέσα από το συγκινητικό «αντίο» το τελευταίο διάστημα έδωσε γενναία «μάχη» με τον καρκίνο.

«Μπαμπά μου…

Πέταξες. Έφυγες ψηλά και δεν πρόλαβα να σου πω ακόμη μια λέξη. Μόνο πέντε λεπτά ήθελα… για πέντε λεπτά, δεν πρόλαβα το παραπάνω, το λίγο ακόμα. Ήθελα να δεις τα μάτια μου καθαρά, χωρίς δάκρυα, να δεις το πρόσωπό μου όπως ήταν πριν το σπάσει ο πόνος.

Πήρες μαζί σου όλη μας την αγάπη. Ό,τι είχαμε μέσα μας το κρατάς εσύ τώρα. Εδώ έμεινε μόνο το άψυχο σώμα… η ψυχή σου όμως, θα είναι για πάντα δίπλα μας, θα περπατά μαζί μας.

Την τελευταία φορά πρόλαβα να σου πω τόσα… δεν ξέρω πόσα άκουσες, πόσα κράτησες. Μα ξέρω πως ήσουν πάντα μέσα μου, ένα κομμάτι που κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να ξεριζώσει. Εσύ ήσουν και θα είσαι για πάντα η απόλυτη έννοια του Πατέρα. Η δύναμη. Το στήριγμα. Το αίμα μου.

Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Σ’ αγαπώ με όλη μου την ψυχή.

Κι όσο κι αν το λέω, δεν φτάνει. Έφυγες… κι άρχισες ήδη να μου λείπεις τόσο που δεν αντέχεται. Κι αυτό πονάει. Πονάει μέχρι να μην υπάρχει ανάσα…

ΠΑΤΕΡΑ… ΕΦΥΓΕΣ.

Κι εγώ μένω εδώ, μ’ ένα κενό που κανείς δεν θα γεμίσει ποτέ. Έφυγες, άρχισες ήδη να μου λείπεις κ αυτό δεν είναι καλό. Καθόλου καλό. Άφησες πίσω σου 6 εγγόνια που σε λάτρεψαν…

Τη Πέμπτη θα σου πούν το αντίο όλοι όσοι δεν ήθελες να μάθουν τη γενναία μάχη σου με τον Καρκίνο. Τον ξέσκισες το κ@@@@@@, θα έχει να το λέει για πόσο λυσσαλέα παλεψες μαζί του κ τον εξουθένωσες, μέχρι να φύγεις… Τον μάτωσες κ έφυγες, όταν το ήθελες εσύ…Εσύ. Λείπεις», έγραψε ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης.