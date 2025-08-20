Βαρύ πένθος για τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Το «αντίο» του δημοσιογράφου στο facebook

Τελευταία Νέα
20.08.25 , 12:28 Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή καρφώθηκε σε κολόνα - Νεκρός ο αναβάτης
20.08.25 , 12:11 Χαλάνδρι: Στο σώμα της 47χρονης έμεινε η λάμα από το μαχαίρι του 28χρονου
20.08.25 , 12:04 Τρομακτική εμπειρία για τη Μαρία Αντωνά: Ξύπνησα και είχαμε φτάσει σε βουνό
20.08.25 , 11:51 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Ποζάρει χωρίς μπλούζα και προκαλει αναστάτωση
20.08.25 , 11:11 Τζένη Μπαλατσινού: Αγκαλιά με τους γιους της, στην Πάτμο!
20.08.25 , 11:10 Ολυμπιακός: Μετά τη μεταγραφή, θα ανακοινωθεί αποχώρηση Έλληνα παίκτη;
20.08.25 , 10:56 Τροχαίο Αγία Παρασκευή: Μηχανή συγκρούστηκε με IX- Νεκρός ο οδηγός της
20.08.25 , 10:50 Πλεύρης: «Η παράνομη παραμονή στη χώρα πλέον αποτελεί ποινικό αδίκημα»
20.08.25 , 10:44 Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος - Η φωτογραφία με ορό στο χέρι
20.08.25 , 10:29 Τροχαίο Ίασμος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες - «Εκλιπαρούσαν να τους σώσουμε»
20.08.25 , 10:11 «Athletes of the Gods»: Βραδιά μπαλέτου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού
20.08.25 , 09:48 Το ασυνήθιστο σύμπτωμα που παρουσιάζουν -κυρίως- γυναίκες πριν το έμφραγμα
20.08.25 , 09:35 Καιρός: Μετά την αστάθεια, νέο κύμα ζέστης - Πότε θα έχουμε 40°C
20.08.25 , 09:32 Θέλεις και εσύ καλλίγραμμα πόδια; Δες σε βίντεο πώς θα τα αποκτήσεις
20.08.25 , 09:28 Η Έλλη Κοκκίνου με το απόλυτο καλοκαιρινό street style!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Τσιλιπουνιδάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, αφού έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Κωνσταντίνος.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος μέσα από μια ανάρτηση στο facebook.

Ανήρτησε μια σειρά από φωτογραφίες με τον εκλιπόντα, ο οποίος όπως αποκάλυψε μέσα από το συγκινητικό «αντίο» το τελευταίο διάστημα έδωσε γενναία «μάχη» με τον καρκίνο.

«Μπαμπά μου…
Πέταξες. Έφυγες ψηλά και δεν πρόλαβα να σου πω ακόμη μια λέξη. Μόνο πέντε λεπτά ήθελα… για πέντε λεπτά, δεν πρόλαβα το παραπάνω, το λίγο ακόμα. Ήθελα να δεις τα μάτια μου καθαρά, χωρίς δάκρυα, να δεις το πρόσωπό μου όπως ήταν πριν το σπάσει ο πόνος.
Πήρες μαζί σου όλη μας την αγάπη. Ό,τι είχαμε μέσα μας το κρατάς εσύ τώρα. Εδώ έμεινε μόνο το άψυχο σώμα… η ψυχή σου όμως, θα είναι για πάντα δίπλα μας, θα περπατά μαζί μας.
Την τελευταία φορά πρόλαβα να σου πω τόσα… δεν ξέρω πόσα άκουσες, πόσα κράτησες. Μα ξέρω πως ήσουν πάντα μέσα μου, ένα κομμάτι που κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να ξεριζώσει. Εσύ ήσουν και θα είσαι για πάντα η απόλυτη έννοια του Πατέρα. Η δύναμη. Το στήριγμα. Το αίμα μου.
Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Σ’ αγαπώ με όλη μου την ψυχή.
Κι όσο κι αν το λέω, δεν φτάνει. Έφυγες… κι άρχισες ήδη να μου λείπεις τόσο που δεν αντέχεται. Κι αυτό πονάει. Πονάει μέχρι να μην υπάρχει ανάσα…
ΠΑΤΕΡΑ… ΕΦΥΓΕΣ.
Κι εγώ μένω εδώ, μ’ ένα κενό που κανείς δεν θα γεμίσει ποτέ. Έφυγες, άρχισες ήδη να μου λείπεις κ αυτό δεν είναι καλό. Καθόλου καλό. Άφησες πίσω σου 6 εγγόνια που σε λάτρεψαν… 

Τη Πέμπτη θα σου πούν το αντίο όλοι όσοι δεν ήθελες να μάθουν τη γενναία μάχη σου με τον Καρκίνο. Τον ξέσκισες το κ@@@@@@, θα έχει να το λέει για πόσο λυσσαλέα παλεψες μαζί του κ τον εξουθένωσες, μέχρι να φύγεις… Τον μάτωσες κ έφυγες, όταν το ήθελες εσύ…Εσύ. Λείπεις», έγραψε ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης.

Βαρύ πένθος για τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΛΙΠΟΥΝΙΔΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top