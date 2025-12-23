Παύλος Σταματοπούλος: «Οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν θέμα ωρών»

Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του

Δείτε πρόσφατες δηλώσεις του Παύλου Σταματόπουλου στο Breakfast@Star
Ο Παύλος Σταματόπουλος άνοιξε την καρδιά του στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, μιλώντας τόσο για την επαγγελματική του διαδρομή όσο και για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε.

Σταματόπουλος: «Έχει τελειώσει το θέμα με τη Σίσσυ και την Αντελίνα»

Αρχικά, ο γνωστός δημοσιογράφος τόνισε ότι όλα ξεκίνησαν μετά από ένα ταξίδι στο εξωτερικό: «Γυρίζω από τη Μαδρίτη και ο πόνος στο πόδι γίνεται πιο έντονος και πάλι δεν είχα κάποιο σημάδι. Μου λέει ο φίλος μου ο γιατρός, έλα την άλλη μέρα να το δούμε. Την επόμενη μέρα που είχα κάποιες δουλειές, πάω τον πατέρα μου στον γιατρό και το πόδι μου είχε γίνει πενταπλάσιο, δεν μου έκανε κανένα παντελόνι, πήγα με φόρμες. Δεν μπορούσα να περπατήσω στα δύο μέτρα. Εγώ πίστευα ότι ήταν θλάση και έχει μαζέψει το αίμα εκεί».

Σταματόπουλος σε Χρηστίδου: «Έλα στην κηδεία μου και μην κλάψεις»

Η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία, με τον ίδιο να θυμάται τη στιγμή που ο γιατρός του αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του προβλήματος:
«Γυρίζοντας στο σπίτι είπα στον γιατρό: Έχω κουραστεί πολύ, δεν μπορώ να έρθω στο ιατρείο και μου λέει: Έλα όπως είσαι. Με το που βλέπει το πρήξιμο κοκκινίζει. Μου λέει, είναι βουλωμένες όλες οι αρτηρίες, από τα νύχια σου, μέχρι τον αφαλό σου και μπαίνεις τώρα νοσοκομείο».

Συγκλονίζει ο Παύλος Σταματόπουλος: «Αν το είχα αφήσει, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να μην ξυπνούσα»

Συγκλονίζει ο Παύλος Σταματόπουλος: «Αν το είχα αφήσει, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να μην ξυπνούσα»

Στη συνέχεια, ο Παύλος Σταματόπουλος περιέγραψε όσα ακολούθησαν, όταν ενημερώθηκε πως η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο: «Μπαίνω στο νοσοκομείο, την ίδια μέρα κάνω χειρουργείο γιατί είχε προχωρήσει η θρόμβωση πολύ ψηλά, ήθελαν να περάσουν κάτι σαν… ομπρέλα στην κεντρική αρτηρία. Δυο μέρες μετά οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν θέμα ωρών. Αν το είχα αφήσει, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να μην ξυπνούσα».

Όπως εξομολογήθηκε, η εξέλιξη τον αιφνιδίασε πλήρως: «Μπαίνω στο νοσοκομείο, έρχεται ο χειρούργος και μου λέει: Πρέπει να μπούμε στο χειρουργείο. Του είπα ότι εγώ για μια εξέταση μπήκα».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην εμπειρία του στην εντατική, αποκαλύπτοντας μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του: «Όταν ήμουν μικρός στο Γυμνάσιο, έβγαλα για πρώτη φορά πέτρα στα νεφρά. Είναι γονιδιακό. Πηγαίνοντας στο νοσοκομείο μου πέρασαν καθετήρα για να κάνω εισαγωγή. Πέντε νοσηλευτές με κρατούσαν. Ήταν ό,τι πιο τραγικό έχω ζήσει στη ζωή μου. Γίνεται η αναισθησία, κοιμάμαι και ξυπνάω στην εντατική, διασωληνωμένος (..) Το χειρουργείο κράτησε 6 ώρες και εκείνη την ώρα με ενημέρωσαν ότι πήγαν όλα καλά για προληπτικούς λόγους μπήκα στην εντατική, μου βγάλανε τον σωλήνα και επανήλθα γρήγορα».

