Οι ιθύνοντας της Renault το τελευταία χρόνια ανεβαίνουν στις πωλήσεις χάρη στις έξυπνες κινήσεις που κάνουν. Επαναφέρουν μοντέλα που έχουν γράψει χρυσές σελίδες στην ιστοορίοα της αυτοκίνησης. To πρώτο ήταν το Renault 5 E-Tech electric το οποίο διατίθεται μόνο με αμιγώς ηλεκτρική κίμνηση και τώρα το νέο Renault 4 E-Tech electric το οποίο έιχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε επί Ελληνικού εδάφος. Είμαστε σίγουροι ότι υπό την ηγεσία του κυρίου Στήβεν Σύρτη, CEO των Renault και Dacia στην Ελλάδα, το νέο μοντέλο θα κινηθεί την κορυφή της κατηγορίας του.

Η νέα αυτή προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της Renault αντλεί από το DNA ενός οχήματος που απέκτησε εμβληματικό χαρακτήρα στο πέρασμα των δεκαετιών, αξιοποιώντας μια πλούσια κληρονομιά ως η επιλογή καθημερινών ανθρώπων για τριάντα ολόκληρα χρόνια. Το όχημα συναρμολογείται στο Maubeuge, ο κινητήρας στην Cléon και το πακέτο μπαταριών στο Ruitz, ενώ η μπαταρία παράγεται στο Gigafactory στο Douai. Με βάση τη δέσμευση του Ομίλου για την κυκλική οικονομία, το Renault 4 E-Tech electric διαθέτει ποσοστό ανακυκλωσιμότητας 88,6%.

Η μάσκα είναι ένα ενιαίο μονοκόμματο στοιχείο που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου, με δύο στρογγυλεμένους προβολείς και ένα περίγραμμα που θυμίζει το χρωμιωμένο πλαίσιο του ιστορικού Renault 4. Το περίγραμμα, όπως και το λογότυπο Renault στο κέντρο, φωτίζεται σε μία συνεχόμενη γραμμή. Η ενιαία αυτή επιφάνεια αποτελεί παγκόσμια πρωτιά για κατασκευαστή αυτοκινήτου. Το φωτιστικό «ίχνος» παραμένει ορατό τόσο με το όχημα σταματημένο όσο και εν κινήσει, δημιουργώντας μια χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή.

Στο πλάι, το πίσω πλαϊνό παράθυρο αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο, εξελιγμένο με σύγχρονη προσέγγιση. Βρίσκεται πίσω από τα προσκέφαλα και «κρύβει» μια σχεδιαστική λεπτομέρεια που αποκαλύπτεται με πιο προσεκτική ματιά.

⦁ Στις πόρτες, τρεις ανάγλυφες γραμμές παραπέμπουν με σύγχρονο τρόπο στα πλαστικά προστατευτικά των θυρών του Renault 4 GTL.

⦁ Η κλίση του παρμπρίζ συνεχίζεται οπτικά με εξατομικευμένα διακοσμητικά στα φτερά (ανάλογα με την έκδοση), όπου αναγράφονται οι ενδείξεις «Renault ElectriCity» και «Manufacture de Maubeuge», ως αναφορά στη μονάδα παραγωγής.

⦁ Η οροφή διατηρεί τις εμβληματικές γραμμές του αυθεντικού μοντέλου, με ένα νέο στοιχείο: τις μπάρες οροφής.

⦁ Πίσω, τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα με το τριμερές κάθετο σχήμα «κάψουλας» αποτελούν σαφή αναφορά στο παρελθόν, όπως και οι ευθείες γραμμές της πίσω πόρτας.

Όλες οι εκδόσεις του Renault 4 E-Tech electric εξοπλίζονται με ζάντες 18 ιντσών, ενισχύοντας τη δυναμική «go-anywhere» εικόνα του. Ανάλογα την έκδοση, τα ονόματα των τροχών (καλύμματα ή ζάντες αλουμινίου) διαφοροποιούνται, παραπέμποντας σε ειδικές εκδόσεις του αυθεντικού Renault 4.To R4 διατίθεται και με υφασμάτινη ηλεκτρική ηλιοροφή, που ενισχύει τον «καλοκαιρινό» χαρακτήρα του μοντέλου. Το άνοιγμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο (92 cm μήκος x 80 cm πλάτος) και μπορεί να ρυθμιστεί σε ενδιάμεσες θέσεις μέσω διακόπτη (στο κλειδί ή στην περιοχή του εσωτερικού καθρέφτη) ή μέσω φωνητικού ελέγχου με το avatar Reno.

Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της νεότερης ηλεκτρικής γκάμας της Renault, το Renault 4 E-Tech electric αναβαθμίζει την εμπειρία εντός καμπίνας, προσφέροντας ένα πλήρες οικοσύστημα συνδεδεμένων υπηρεσιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με Google builtin, ενώ το Renault 4 E-Tech electric είναι το δεύτερο μοντέλο μετά το Renault 5 ETech electric που υιοθετεί τον ψηφιακό «συνοδηγό» Reno, σε συνδυασμό με το ChatGPT. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα ήχου, με το premium ηχοσύστημα Harman Kardon.



Διπλή οθόνη OpenR: σύγχρονη διάταξη, άμεση πληροφόρηση.Η οριζόντια διάταξη της διπλής οθόνης OpenR υπογραμμίζει τον σύγχρονο χαρακτήρα του Renault 4 E-Tech electric και ενισχύει την εργονομία. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,1 ιντσών (ή 7 ιντσών στο επίπεδο εξοπλισμού Evolution), με πλήρη απεικόνιση όλων των βασικών πληροφοριών οδήγησης..

Η κεντρική οθόνη πολυμέσων είναι 10 ιντσών σε όλες τις εκδόσεις και φιλοξενεί το OpenR Link με Google builtin.Το OpenR Link με Google builtin έχει εξελιχθεί σε βασικό τεχνολογικό «πυλώνα» των σύγχρονων Renault, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υπηρεσιών που ανανεώνεται με την πάροδο του χρόνου.Ο οδηγός έχει πρόσβαση σε: Google Maps (πλοήγηση),,Google Assistant (φωνητικές εντολές), καθώς και πληθώρα εφαρμογών μέσω Google Play, με 100 ή περισσότερες εφαρμογές ανάλογα την έκδοση.Επιπλέον, το σύστημα είναι συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay, τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα.Το Reno είναι ο ψηφιακός «συνοδηγός» της Renault — ένα avatar με ξεχωριστή προσωπικότητα, σχεδιασμένο για να υποστηρίζει τον οδηγό στην καθημερινή εμπειρία χρήσης, εντός και εκτός αυτοκινήτου.

Το Renault 4 E-Tech electric έχει ιδανικές αναλογίες για ένα μοντέλο της κατηγορίας Β. Είναι συμπαγές, αμιγώς ηλεκτρικό και σχεδιασμένο με έμφαση στην πρακτικότητα.

⦁ Με μήκος 4,14 m παραμένει ευέλικτο, τοποθετούμενο ανάμεσα στο Clio (κατά 2 cm κοντύτερο) και στο Captur (κατά 10 cm μακρύτερο).

⦁ Το μεταξόνιο έχει αυξηθεί στα 2,62 m (σε σχέση με το R5), εξασφαλίζοντας περισσότερους χώρους στο εσωτερικό.

⦁ Το πλάτος περιορίζεται στα 1,80 m, για εύκολη καθημερινή μετακίνηση και στάθμευση στην πόλη.

⦁ Το ύψος είναι 1,57 m, αντίστοιχο με του Captur. Η διαφορά εντοπίζεται κυρίως στην απόσταση από το έδαφος: το Renault 4 E-Tech electric διαθέτει 18,1 cm, δηλαδή 1,2 cm περισσότερα από το Captur.

Χάρη όμως στην αποκλειστική ηλεκτρική πλατφόρμα RGEV Small, προσφέρει όλα όσα περιμένει κανείς από ένα πραγματικά «πολυτάλαντο» αυτοκίνητο: 5θέσια διάταξη στο εσωτερικό, χώρο αποσκευών 420 λίτρων με χαμηλό κατώφλι φόρτωσης, ηλεκτρική πίσω πόρτα και — για πρώτη φορά σε ηλεκτρικό Renault — κάθισμα συνοδηγού που αναδιπλώνει πλήρως σε επίπεδη θέσηυνολικά, η καμπίνα προσφέρει 23,3 λίτρα αποθηκευτικών χώρων, εκ των οποίων 9,2 λίτρα βρίσκονται στη δεύτερη σειρά καθισμάτων.. Με δυνατότητα ρυμούλκησης έως 750 kg και με το σύστημα Extended Grip (ανάλογα την έκδοση), είναι έτοιμο να καλύψει και πιο ειδικές ανάγκες.



Στοχευμένη γκάμα κινητήριων επιλογών

Έκδοση 110 kW / 52 kWh

⦁ ηλεκτροκινητήρας 110 kW (150 bhp / 245 Nm)

⦁ μπαταρία 52 kWh

⦁ αυτονομία έως 409 km (WLTP)

Φόρτιση (110 kW / 52 kWh)

Όλες οι εκδόσεις Renault 4 E-Tech electric εξοπλίζονται στάνταρ με φορτιστή AC 11 kW αμφίδρομης λειτουργίας, ενισχύοντας την ευχρηστία στην καθημερινότητα και την ευελιξία μετακίνησης σε κάθε ευρωπαϊκό προορισμό.Στη διαμόρφωση 110 kW / 52 kWh, το μοντέλο διαθέτει επίσης ταχυφορτιστή DC 100 kW, ιδανικό για διαδρομές μεγάλων αποστάσεων και για στάσεις φόρτισης στον αυτοκινητόδρομο.

Χρόνοι φόρτισης:

⦁ 11 kW AC: από 10 - 100% σε 4:30 h

⦁ 100 kW DC: από 15 - 80% σε 30 min

Έκδοση 90 kW / 40 kWh

Για όσους δίνουν προτεραιότητα στη χρήση εντός πόλης και στις μικτές μετακινήσεις, το Renault 4 E-Tech electric προσφέρεται και σε δεύτερη διαμόρφωση με:

⦁ Ηλεκτροκινητήρας 90 kW (120 bhp / 225 Nm)

⦁ μπαταρία 40 kWh

⦁ αυτονομία 308 km (WLTP)

Φόρτιση (90 kW / 40 kWh)

Στην έκδοση με μπαταρία 40 kWh, ο ταχυφορτιστής είναι DC 80 kW, εξασφαλίζοντας πολύ ανταγωνιστικούς χρόνους φόρτισης.

Χρόνοι φόρτισης:

⦁ 11 kW AC: από 10 έως 100% σε 3:30 h

⦁ 80 kW DC: από 15 έως 80% σε 30 min.

Στην σύντομη δοκιμή μας είδαμε ότι το νέο Renault 4-E-Tech είναι ένα ηλκετρικό μοντέλο που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον προσφέροντας ασφαλή οδική συμπεριφορά με πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας.Κάτι στο οποίο συμφώνησε κια ο πολύ καλός συνάδελφος που οδήγησε επίσης το νέο μοντέλο.Το Renault 4 E-Tech electric είναι το πρώτο μοντέλο της Renault που προσφέρει τη λειτουργία One Pedal. Διατίθεται από την έκδοση Techno και πάνω και αποτελεί το τέταρτο επίπεδο ρύθμισης της ανάκτησης ενέργειας, το οποίο ενεργοποιείται από τα paddles πίσω από το τιμόνι (όπως και τα υπόλοιπα επίπεδα).

Το Renault 4 E-Tech electric έχει σχεδιαστεί για να κινείται με άνεση σε διαφορετικά είδη δρόμων. Με το προηγμένο σύστημα πρόσφυσης Extended Grip (προαιρετικό, ανάλογα την έκδοση), τα ελαστικά παντός καιρού και δύο ειδικές ρυθμίσεις μέσω του συστήματος παραμετροποίησης MULTI-SENSE — Snow και All-terrain — μπορεί να κινηθεί με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης.

Το Renault 4 E-Tech electric οφείλει τα πλεονεκτήματά του στην πλατφόρμα RGEV small, τη μοναδική στο είδος της στην Ευρώπη, που μοιράζεται με το Renault 5 E-Tech electric. Η έμφαση δίνεται στην ευέλικτη, δυναμική οδήγηση, που επιτυγχάνεται χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους και την πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Ταυτόχρονα, τα επίπεδα άνεσης έχουν αυξηθεί ελαφρώς, επιτρέποντας ακόμα και την έλξη τρέιλερ βάρους έως 750 kg. Αυτή η πλατφόρμα έχει επίσης σχεδιαστεί για να υποστηρίζει αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, όπως το Active Driver Assist, για αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2. Φιλοξενεί, επίσης, τις πλέον προηγμένες συνδεδεμένες υπηρεσίες, κυρίως μέσω του συστήματος πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένο Google, καθώς και μέσω του επίσημου avatar Reno, του καθημερινού βοηθού που συνεργάζεται με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT.







Συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) από ανώτερες κατηγορίες

Το Renault 4 E-Tech electric ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία του, υιοθετώντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), ασφάλειας και υποστήριξης στάθμευσης, τεχνολογίες που συναντά κανείς συνήθως σε μοντέλα μεγαλύτερων κατηγοριών.

Πλήρες πακέτο ADAS για το ανοιχτό δρόμο και την πόλη

Όπως και το Renault 5 ETech electric, το Renault 4 E-Tech electric διαθέτει μεταξύ άλλων:

⦁ Advanced Driver Monitoring System (προηγμένο σύστημα παρακολούθησης οδηγού),

⦁ Rear Automatic Emergency Braking (αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης κατά την όπισθεν),

⦁ Emergency Lane Keeping Assist,

⦁ Rear Cross Traffic Alert (ειδοποίηση εγκάρσιας κυκλοφορίας πίσω).

Σημαντική προσθήκη αποτελεί και το Occupant Safe Exit Alert, που προειδοποιεί για ασφαλή έξοδο επιβατών τόσο μπροστά όσο και πίσω, και στις δύο πλευρές του οχήματος — ιδιαίτερα χρήσιμο σε αστικές συνθήκες, όταν πλησιάζουν ποδήλατα ή άλλα οχήματα.

ή και τη μακροχρόνια χρήση.

Οι τιμές του Renault 4 E-Tech Electric στην Ελλάδα που θα δείτε αμέσως τώρα είναι χωρίς την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Με επιδότηση και το bonus απόσυρσης (3.000 και 1.500 ευρώ αντίστοιχα) οι τιμές ξεκινούν από 24.400 ευρώ.

122 PS 40 kWh Evolution: 28.900 ευρώ

150 PS 52 kWh Evolution: 33.500 ευρώ

150 PS 52 kWh Techno: 35.500 ευρώ

150 PS 52 kWh Techno με υφασμάτινη οροφή: 36.700 ευρώ

150 PS 52 kWh Iconic: 37.500 ευρώ

150 PS 52 kWh Iconic με υφασμάτινη οροφή: 38.700 ευρώ.

Πρέπει σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Χρήστο Σκιρδή υπεύθυνο των δημοσίων σχέσων της εταιρείας για ατην άψογη παρουσίαση και τις απαντήσεις που έδωσε με τους συναδέλφους του όσον αφορά τις δυνατότητες του μοντέλουπου σημειώνουμε δικαιούται να έχει πάνω του την Γαλλική σημαία.Το Renault 4 E-Tech Electric διαθέτει εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ και επιπλέον 5 χρόνια οδική βοήθεια.