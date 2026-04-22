Άση Μπήλιου: «Είμαι πάρα πολύ περίεργη με αυτή την όψη»

Η Άση Μπήλιου στην εκπομπή Breakfast@Star, την Τετάρτη 22/4 έκανε τις καθημερινές αστρολογικές της προβλέψεις κι έδωσε έμφαση στις πλανητικές όψεις των ημερών.

Αρχικά αναφέρθηκε στην επιρροή του Κρόνου, εξηγώντας ότι όταν ο Κρόνος «ενεργοποιεί» σημεία του ωροσκοπίου κάποιου, μπορεί να φέρει ζητήματα που σχετίζονται με ευθύνες και προσοχή στην υγεία ή στην καθημερινή φροντίδα. Τόνισε ότι τέτοιες περίοδοι δεν είναι απαραίτητα αρνητικές, αλλά απαιτούν μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και έλεγχο.

Στη συνέχεια, η Άση Μπήλιου στάθηκε στην όψη Αφροδίτης–Ουρανού στον Ταύρο, μια τελευταία συνάντηση πριν ο Ουρανός περάσει στους Διδύμους. Περιέγραψε αυτή την επιρροή ως έντονα «απρόβλεπτη», με πιθανότητα για ξαφνικές εξελίξεις, αλλαγές αλλά και θετικές εκπλήξεις, όπως κεραυνοβόλους έρωτες, απρόσμενες γνωριμίες ή ακόμα και οικονομικές ευκαιρίες.

Επισήμανε επίσης ότι επειδή ο Ουρανός σχετίζεται με το απρόοπτο, η όψη αυτή μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά για τον καθένα, ανάλογα με το προσωπικό του ωροσκόπιο.

Τέλος έκανε μια αναφορά στο πόσο έντονη μπορεί να είναι η συγκεκριμένη αστρολογική συγκυρία για πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι δείχνει ξαφνικές εξελίξεις και απρόβλεπτες καταστάσεις γενικότερα.