Θρίλερ με την εξαφάνιση της Ελευθερίας: «Φοβόμαστε ότι της έχει κάνει κακό»

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο, μετά και από τον θάνατο του πρώην συντρόφου της, αμέσως μετά την κατάθεσή του στην αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, ο 40χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα σε εκκλησάκι στον Προφήτη Ηλία, φέρνοντας νέα τροπή στην υπόθεση.

Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν τα δύο γεγονότα συνδέονται και κυρίως πού βρίσκεται η Ελευθερία.

Ο αδελφός της Ελευθερίας, μιλώντας στο patris.gr, δεν έκρυψε τον φόβο του ότι ο πρώην σύντροφός της της έκανε κακό πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

«Για να αυτοκτονήσει κάποιος που ήταν από τους πρώτους υπόπτους σίγουρα πάει το μυαλό μου ότι έχει κάνει κάτι κακό», είπε. Μάλιστα αποκάλυψε πως τόσο ο ίδιος, όσο και στενά συγγενικά τους πρόσωπα είχαν επισημάνει στην Ελευθερία πως ο 40χρονος έδειχνε να είναι ψυχολογικά ασταθής.

«Καταλάβαμε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα και της το είχαμε επισημάνει. Ήταν μαζί περίπου ένα χρόνο μαζί. Για να πάει να κάνει κάτι τέτοιο στην αδερφή μου και στον εαυτό του θα λέγατε ότι ήταν με τα κανονικά του; Λογικό δε θα ήταν να είχε προβλήματα, να είχε ψυχολογικά, να είχε ένα εκατομμύριο πράγματα στο μυαλό του; Δεν ήταν ζευγάρι, είχαν χωρίσει. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Πιστεύω ότι της έχει κάνει κακό», τόνισε.

Αρκετοί εκτιμούν πως το σημείο, όπου βρέθηκε ο άνδρας δεν είναι τυχαίο και ίσως εκεί γύρω να βρίσκεται κάποιο στοιχείο που να οδηγήσει στη 43χρονη μητέρα, η οποία έχει να δώσει σημεία ζωής από το απόγευμα της Κυριακής.

Στο τελευταίο μήνυμά της προς τον γιο της έγραφε ότι θα τον καλέσει αργότερα, Ένα μήνυμα που θεωρείται πια ύποπτο και οι αρχές αμφιβάλουν αν το έγραψε η ίδια ή κάποιος άλλος που είχε στην κατοχή του το κινητό της.

Ηράκλειο: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του 40χρονου μετά την εξαφάνιση της Ελευθερίας

Τον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη εντόπισε νεκρό ο αδελφός του, ο οποίος και αναμένεται να δώσει κατάθεση για το τι προηγήθηκε και τι ακριβώς γνωρίζει για τη σχέση του 40χρονου με τη 43χρονη.

Ο άνδρας είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης της γυναίκας και είχε προσαχθεί για κατάθεση. Αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο θεωρούταν σημαντικό πρόσωπο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Το βράδυ της Δευτέρας, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του, ενώ σε ερώτησή τους πώς προέκυψαν τα σημάδια που είχε στο πρόσωπο και στα χέρια του, ισχυρίστηκε πως είχε ένα ατύχημα με το μηχανάκι του.

Ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη που έχει εξαφανιστεί στο Ηράκλειο

Παράλληλα, πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν ότι το πρωί της Κυριακής, ημέρα που εξαφανίστηκε η Ελευθερία Γιακουμάκη, ο άνδρας βρισκόταν σε μεγάλη αναστάτωση και ζήτησε από καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων να του καλέσουν ταξί.

Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με την εξαφάνιση, λέγοντας ότι την αγαπούσε πολύ και δεν είχε λόγο να τη σκοτώσει.

Ο ίδιος, πατέρας ενός παιδιού από τον πρώτο του γάμο, είχε για περίπου έναν χρόνο σχέση με την Ελευθερία. Όμως πριν από δύο μήνες η 43χρονη του ζήτησε να χωρίσουν.

Από τότε εκείνος πίεζε για να τα ξαναβρούν. Η «ρόδινη» εικόνα του χωρισμού που προσπάθησε να παρουσιάσει, διαψεύδεται όμως από τα συγγενικά πρόσωπα της γυναίκας. Όπως είπαν, κατά τη διάρκεια της σχέσης τους ήταν ιδιαίτερα φορτικός, χειριστικός και ζήλευε κάθε κίνηση της 43χρονης και κάθε επικοινωνία με άλλον άνθρωπο. Μάλιστα πριν χωρίσουν οι καβγάδες τους ήταν συνεχείς κι έντονοι.

Ηράκλειο: Το τελευταίο μήνυμα της Ελευθερίας

Τα παιδιά, ο αδελφός και άλλοι συγγενείς της Ελευθερίας αρχικά πίστευαν πως ήθελε για λίγη ώρα να μείνει μακριά από όλους και όλα. Όμως από το βράδυ της Τρίτης άρχισαν να ανησυχούν.

Το πρωί της Κυριακής, η 43χρονη πήρε το αυτοκίνητό της λίγο μετά τις 11:00. Κάμερες ασφαλείας την έχουν καταγράψει να κινείται προς το Ηράκλειο.

Τα τρία της παιδιά την καλούσαν συνεχώς χωρίς να απαντά. Στις 19:00 έστειλε ένα μήνυμα που έγραφε ότι θα τους καλέσει αργότερα, αλλά δεν το έκανε ποτέ.

Πλέον οι αστυνομικοί αμφιβάλουν αν ήταν η Ελευθερία που έγραψε αυτό το μήνυμα. Αυτό που λένε οι συγγενείς της είναι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην επικοινωνούσε με τα παιδιά της, βλέποντας πως εξελίσσεται η υπόθεσή της.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή μετά το Ηράκλειο, τον Γιούχτα, στην οποία δεν είχε λόγο να πάει, ούτε είχε βρεθεί εκεί κατά το παρελθόν, όπως είπαν οι συγγενείς της.

Οι έρευνες που θα συνεχιστούν σήμερα, θα επικεντρωθούν στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή όπου βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της.

Εκτός από τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες, οι οποίοι με drone θα «σαρώσουν» τις δύο προαναφερόμενες περιοχές, συγγενείς της 43χρονης θα κάνουν τις δικές τους έρευνες σε μια προσπάθεια να βρουν τα ίχνη της.

Οι αστυνομικοί ήδη έχουν κάνει τα απαραίτητα αιτήματα στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να λάβουν ενημέρωση για τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που αντάλλαξε τις τελευταίες ημέρες. Το ίδιο θα συμβεί και με το κινητό του 40χρονου φερόμενου ως αυτόχειρα.

Κομβικής σημασίας θεωρείται και ο εντοπισμός του αυτοκινήτου της, ενός λευκού Honda HR-V, που παραμένει άφαντο και μπορεί να δώσει κρίσιμα στοιχεία.