6 εύκολα και κομψά outfit combos για τις καλοκαιρινές ημέρες στην πόλη

Από balloon παντελόνι μέχρι μαύρο φόρεμα, λύσεις για τις πρώτες ζέστες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.06.26 , 16:00 6 εύκολα και κομψά outfit combos για τις καλοκαιρινές ημέρες στην πόλη
06.06.26 , 15:57 Η ιστορία της Ντάρλι: Η θανατική ποινή για τη δολοφονία των παιδιών της
06.06.26 , 15:55 Την Πέμπτη ο μίνι ανασχηματισμός- Φαβορί ο Μαρινάκης για τη θέση Κυρανάκη
06.06.26 , 15:47 Σοκ για τη Γερμανία: Εκτός Μουντιάλ 2026 το μεγαλύτερο ταλέντο της χώρας
06.06.26 , 15:30 Σίσσυ για Λιάγκα: «Δε θέλει να τον κρίνουν, θέλει να κρίνει εκείνος»
06.06.26 , 14:32 Φάμελλος στην ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: «Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλ. Τσίπρα»
06.06.26 , 14:03 Καλαμάτα: Απολογείται ο 41χρονος για τη δολοφονία της συζύγου του
06.06.26 , 14:00 4 πραγματικοί λόγοι που ήθελα κάθε μέρα γλυκό (και δεν το περίμενα)
06.06.26 , 13:28 «Ήταν σπάνια η αγάπη της Γωγώς Μαστροκώστα με τον Τραϊανό Δέλλα»
06.06.26 , 13:15 BMW Motorrad: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοτοσικλέτα
06.06.26 , 13:00 Φτιάξτε δροσερή σαλάτα Caprese με κοτόπουλο κι αβοκάντο
06.06.26 , 12:22 Anavra Fest: Τριήμερο συναυλιών, φύσης και αξέχαστων εμπειριών
06.06.26 , 12:03 Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Oι απαντήσεις στα θέματα των μαθημάτων ειδικότητας
06.06.26 , 12:00 9 στρατηγικές που θα σε βοηθήσουν να φρενάρεις την υπερανάλυση
06.06.26 , 11:55 Κωστόπουλος για Αμαλία: «Μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε μόνο άγχος»
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Η συγκίνηση της Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η κόρη της αποφοίτησε από το Δημοτικό
Άννα Βίσση: «Είμαι πλέον μέλος της οικογένειας Κούστα»
Stars System: Ποιο ζώδιο θα κερδίσει σε έρωτα, οικονομικά και καριέρα;
Αλεξάνδρα Νίκα: Γενέθλια με τούρτα έκπληξη και τραγούδι από τον Αργυρό
«Ήταν σπάνια η αγάπη της Γωγώς Μαστροκώστα με τον Τραϊανό Δέλλα»
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόγκα, ευεξία και η πρώτη βουτιά του καλοκαιριού
Κωστοπούλου - Μέντγουελ: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους
Χοιρινή τηγανιά: Ο ιδανικός μεζές για τα καλοκαιρινά βράδια
MasterChef: Τάσος vs Μιχάλης Η μονομαχία που έκρινε τον δεύτερο πόντο
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Πρωινές ή βραδινές επιλογές, προσφέρουν όλες, κομψότητα, elegance και καλοκαιρινή λάμψη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις τελευταίες ημέρες η θερμοκρασία είναι ξεκάθαρα καλοκαιρινή και, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, το καθημερινό ντύσιμο γίνεται ένα μικρό challenge. Όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος τόσο περισσότερο στρεφόμαστε σε ελαφριά, αέρινα και εύκολα σύνολα που δεν μας δυσκολεύουν αλλά εξακολουθούν να δείχνουν κομψά από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Easy Summer Dressing: 5 καλοκαιρινά outfit που μπορείς να φοράς από τώρα

Είτε μιλάμε για την πόλη είτε για τις πρώτες αποδράσεις στα νησιά αυτό που όλοι μας αναζητάμε είναι έξυπνες λύσεις και ευέλικτα κομμάτια που συνδυάζονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους χωρίς να δείχνουν ποτέ βαρετά.

summer outfit

Και αν κάτι έχω καταλάβει, είναι ότι τα πιο κομψά καλοκαιρινά looks δεν είναι ποτέ υπερβολικά ή περίπλοκα. Είναι απλοί συνδυασμοί που βασίζονται σε σωστές για την εποχή υφές, στην ισορροπία και σε μερικές σωστές λεπτομέρειες.

Και κάπως έτσι, αποφάσισα να ψάξω για κομψά καλοκαιρινά outfits εξίσου διαχρονικά όσο και φρέσκα που να αντιγράφονται εύκολα τις ζεστές μέρες που έρχονται. 

 1. Balloon παντελόνι + tank top

baloon pants

Ο όγκος του παντελονιού δίνει fashion edge ενώ το tank top κρατά τις ισορροπίες σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό outfit. 

2. Φούστα με δαντέλα + T-shirt

skirt t shirt

Η ρομαντική, σχεδόν vintage λεπτομέρεια της δαντέλας προσγειώνεται μέσα από την καθαρότητα του basic top δημιουργώντας ένα καθημερινό look θηλυκό, χαλαρό και επίκαιρο.

Δείτε όλες τις επιλογές για ένα κομψό summer outfit, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης Άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΥΝΑΚΕΙΑ ΜΟΔΑ
 |
ΦΟΡΕΜΑΤΑ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΟΔΑ
 |
ΝΤΥΣΙΜΟ
 |
COMBO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top