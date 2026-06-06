Τις τελευταίες ημέρες η θερμοκρασία είναι ξεκάθαρα καλοκαιρινή και, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, το καθημερινό ντύσιμο γίνεται ένα μικρό challenge. Όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος τόσο περισσότερο στρεφόμαστε σε ελαφριά, αέρινα και εύκολα σύνολα που δεν μας δυσκολεύουν αλλά εξακολουθούν να δείχνουν κομψά από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Είτε μιλάμε για την πόλη είτε για τις πρώτες αποδράσεις στα νησιά αυτό που όλοι μας αναζητάμε είναι έξυπνες λύσεις και ευέλικτα κομμάτια που συνδυάζονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους χωρίς να δείχνουν ποτέ βαρετά.

Και αν κάτι έχω καταλάβει, είναι ότι τα πιο κομψά καλοκαιρινά looks δεν είναι ποτέ υπερβολικά ή περίπλοκα. Είναι απλοί συνδυασμοί που βασίζονται σε σωστές για την εποχή υφές, στην ισορροπία και σε μερικές σωστές λεπτομέρειες.

Και κάπως έτσι, αποφάσισα να ψάξω για κομψά καλοκαιρινά outfits εξίσου διαχρονικά όσο και φρέσκα που να αντιγράφονται εύκολα τις ζεστές μέρες που έρχονται.

1. Balloon παντελόνι + tank top

Ο όγκος του παντελονιού δίνει fashion edge ενώ το tank top κρατά τις ισορροπίες σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό outfit.

2. Φούστα με δαντέλα + T-shirt

Η ρομαντική, σχεδόν vintage λεπτομέρεια της δαντέλας προσγειώνεται μέσα από την καθαρότητα του basic top δημιουργώντας ένα καθημερινό look θηλυκό, χαλαρό και επίκαιρο.

Δείτε όλες τις επιλογές για ένα κομψό summer outfit, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης Άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου