Με αφορμή το πρόσφατο ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα κατά του Λάκη Λαζόπουλου, η Σίσσυ Χρηστίδου τοποθετήθηκε δημόσια μέσα από την εκπομπή της, σχολιάζοντας τη στάση του παρουσιαστή του ΑΝΤ1 απέναντι στην κριτική που δέχεται.

Η παρουσιάστρια, αναφερόμενη στη γενικότερη εικόνα που έχει σχηματίσει για τον Γιώργο Λιάγκα, σημείωσε πως παρατηρεί μια αντίφαση στον τρόπο που διαχειρίζεται τον δημόσιο λόγο και τα σχόλια προς το πρόσωπό του.

«Επειδή παρακολουθώ όλα τα beef του Γιώργου Λιάγκα, είναι η ένοχη απόλαυσή μου, αυτό που έχω καταλάβει, είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι που ακούν κριτική, δέχονται και την κριτική. Ο Γιώργος δε θέλει να λέμε γι’ αυτόν, θέλει να ασκεί κριτική εκείνος. Οπότε, όποιος κάνει κριτική σε αυτόν, το παίρνει προσωπικά, ενώ ο Λάκης δεν το κάνει αυτό… Το λέω επειδή μόνος του κάνει τη σύγκριση».

Στη συνέχεια, η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε πως, κατά την άποψή της, το ζήτημα δεν είναι η απουσία απαντήσεων, αλλά η δυσκολία αποδοχής της κριτικής, επισημαίνοντας πως αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο του δημόσιου λόγου.

«Το θέμα δεν είναι ότι δεν απαντάει, είναι ότι δεν δέχεται σχόλιο και κριτική. Όταν είσαι ένας άνθρωπος που ασκείς κριτική… Μιλάω γενικά για όλα τα beef του Γιώργου… Όταν ασκείς κριτική, πρέπει και να τη δέχεσαι. Για μένα είναι τόσο απλό, πάρα πολύ απλό».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Λιάγκας, σε πρόσφατες δηλώσεις του, είχε εξαπολύσει επίθεση κατά του Λάκη Λαζόπουλου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο, αναφερόμενος τόσο στον ίδιο όσο και στην πορεία του στην τηλεόραση, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη μεταξύ τους κόντρα.

«Δήλωσα πως δεν έχω πιαστεί ποτέ στα χέρια με κάποιον, προφανώς και έχω τσακωθεί αλλά αν θες να ξεφτιλίσεις κάποιον το κάνεις με τα λόγια και τα επιχειρήματα... Πιάνεται από αυτό ο ξεπεσμένος γελωτοποιός Λάκης Λάζόπουλος -γιατί για μένα ξεπεσμένος γελωτοποιός είναι- και λέει “ξεφτίλιζες ανθρώπους μικρός, το κάνεις και μεγάλος”. Ποιος το είπε τώρα αυτό; Ο άνθρωπος που επί χρόνια έλεγε για μία συνάδελφό του, τη Μιμή Ντενίση, ότι το τρένο παίζει καλύτερα από τη Ντενίση. Έχτισε μια καριέρα χρόνων, ξεφτιλίζοντας κάθε εβδομάδα μια πολύ επιτυχημένη συνάδελφό του και δεν έβρισκε μία καλή κουβέντα να πει», είχε πει ο παρουσιαστής.