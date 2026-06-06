Σοκ για τη Γερμανία: Εκτός Μουντιάλ 2026 το μεγαλύτερο ταλέντο της χώρας

Τραυματισμός στερεί τη συμμετοχή στο Μουντιάλ

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STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: απε/μπε
Χάνει Το Μουντιάλ Ο Νεαρός Αστέρας Της Γερμανίας
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Μία εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη προέκυψε από τη χθεσινή (5/6) προπόνηση της εθνικής Γερμανίας, καθώς το σημαντικότερο ταλέντο του ποδοσφαίρου της χώρας, ο μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, Λέναρτ Καρλ, τραυματίστηκε στον αριστερό μηρό και δε θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ 2026 (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου).

  «Ο Λένι έσπασε έναν μυϊκό ιστό σήμερα κατά την διάρκεια της τελευταίας προπόνησης και θα λείψει λόγω αυτού του τραυματισμού. Να γίνεις γρήγορα καλά, σε σκεφτόμαστε», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (DFB) στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. 

 Ο νεαρός άσος ήταν η «αποκάλυψη» της χρονιάς στην Μπάγερν Μονάχου, καθώς καθιερώθηκε γρήγορα στο rotation των πρωταθλητών Γερμανίας, ενώ έκανε ντεμπούτο στην 11άδα της εθνικής ομάδας στον φιλικό αγώνα με την Φινλανδία (4-0) την περασμένη Κυριακή στο Μάιντς, όπου έδωσε μια ασίστ. 

«Σοκ» στην Γερμανία, ο Καρλ χάνει το Μουντιάλ

Για να καλύψει το κενό που άφησε η απουσία του, ο προπονητής Γιούλιαν Νάγκελσμαν κάλεσε τον Ασάν Ουεντράογκο. Ο 20χρονος επιθετικός μέσος της Λειψίας κέρδισε την μοναδική του συμμετοχή με την Γερμανία τον περασμένο Νοέμβριο εναντίον της Σλοβακίας, σκοράροντας το πρώτο του γκολ στη νίκη με 6-0 που εξασφάλισε την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Με τον Ουεντραόγκο, καλωσορίζουμε τώρα έναν παίκτη που, όπως ο «Lenny», έκανε ένα φανταστικό ντεμπούτο για εμάς. Είναι κι αυτός πολύ ταλαντούχος και πρέπει να παίζει εδώ με θάρρος και ξέγνοιαστη στάση», σχολίασε ο Νάγκελσμαν. 

 Η Γερμανία θα δώσει απόψε τον τελευταίο αγώνα προετοιμασίας πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα γίνει στο Σικάγο με αντίπαλο την ομάδα των ΗΠΑ. Ο Νάγκελσμαν, επιβεβαίωσε ότι ο 40χρονος Μάνουελ Νόϊερ, δεν θα συμμετάσχει σε αυτόν τον αγώνα, αλλά υπολογίζει στην επιστροφή του για τον εναρκτήριο αγώνα της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον του Κουρασάο στις 14 Ιουνίου στο Χιούστον.

«Στην ηλικία του, δε χρειάζεται περίοδο προετοιμασίας», είπε ο Γερμανός προπονητής και συνέχισε:. «Ξέρει πώς να χειρίζεται καταστάσεις υψηλής πίεσης και βρίσκεται καθ' οδόν προς την κορυφαία του φόρμα. Ωστόσο, δεν θέλουμε να πάρουμε κανένα ρίσκο».

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