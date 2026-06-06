Ουκρανική επίθεση στη Ρωσία μετά το «όχι» Πούτιν για τετ α τετ με Ζελένσκι

«Σφυροκόπημα» με εκατοντάδες drones

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Ουκρανικό χτύπημα στην Αγία Πετρούπολη / Alpha

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Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, 86 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην περιφέρεια που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης.

Ο Ζελένσκι καλεί σε συνάντηση τον Πούτιν, ζητώντας «κατάπαυση του πυρός»

«Ογδόντα έξι drones καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Λένινγκραντ», έγραψε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Ντροζντένκο στο Telegram.

«Η Αγία Πετρούπολη έγινε στόχος ευρείας επίθεσης με στρατιωτικά drones», επεσήμανε από την πλευρά του ο δήμαρχος της πόλης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ. 

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκη καυσίμων.

Εξάλλου, οκτώ ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς κατευθύνονταν στη Μόσχα, επεσήμανε στο Telegram o δήμαρχος ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη καυσίμων στο Ουστ- Λαμπίνσκ, στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Συνολικά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας αναχαιτίστηκαν στον εναέριο χώρο της Ρωσίας 376 ουκρανικά drones.

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«Όχι» Πούτιν για συνάντηση με Ζελένσκι        

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δε βλέπει τον λόγο» να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Ρωσίας, αφού ο Ουκρανός ομόλογός του, σε ανοιχτή επιστολή του, πρότεινε να ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες για να συμφωνήσουν τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πούτιν επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δε θα τελειώσει παρά μόνο αφού η Ρωσία επιτύχει τους στόχους της. 

Μιλώντας στο ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, σχολίασε επίσης την επιστολή του Ζελένσκι, την οποία χαρακτήρισε «αγενή» σε ορισμένα σημεία της, λέγοντας ότι δεν του φάνηκε ότι ήταν μια ειλικρινής προσφορά για συνομιλίες. 

«Η επιστολή αυτή περιέχει μερικές μάλλον αγενείς διατυπώσεις. Ήταν αυτός ένας τρόπος για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια συνάντηση ενώπιος ενωπίω ή ένας τρόπος για να μην γίνει αυτή η συνάντηση; Νομίζω ότι ήταν το δεύτερο», είπε ο Ρώσος πρόεδρος. 

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι, απάντησε: «Δεν βλέπω τον λόγο προς το παρόν», χρειαζόμαστε βιώσιμες ειρηνευτικές συμφωνίες».

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι δεν κατανοεί για ποιο λόγο η Ουκρανία δεν θέλει η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εγγυηθεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες. 

Όσον αφορά τις ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, παραδέχτηκε ότι προκάλεσαν «κάποια οικονομική ζημιά» αλλά δεν θεωρεί ότι απειλούν την οικονομία της Ρωσίας, η οποία θα παραμείνει «ελκυστική» στους επενδυτές.

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