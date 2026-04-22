Ξένια Τσίρκοβα: «Θα ξαναπήγαινα στο GNTM. Μετά άρχισα να δουλεύω πολύ»

Όσα είπε η μεγάλη νικήτρια του τελευταίου κύκλου στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ξένια Τσίρκοβα κέρδισε το GNTM 6 τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλάζοντας τη ζωή και την καριέρα της.
  • Η εμπειρία στο GNTM της προσέφερε εφόδια και βελτίωση στο modeling, με θετικό feedback από τους κριτές.
  • Εκφράζει την επιθυμία να συμμετάσχει ξανά στο GNTM, θεωρώντας ότι είναι πολύ κερδισμένη από την εμπειρία.
  • Συμβουλεύει τους νέους που θέλουν να μπλέκονται στον χώρο της μόδας να είναι θετικοί και να τολμούν.

Είναι ιδιαίτερα όμορφη κι εντυπωσιακή, για αυτό κι ήταν το μοντέλο που τον περασμένο Δεκέμβριο κέρδισε το GNTM 6. Η Ξένια Τσίρκοβα μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και την Άννα Ζημάλη για την εμπειρία της αυτή που της άλλαξε τη ζωή. 

«Μου πήρε λίγο καιρό να συνειδητοποιήσω τι συνέβη», είπε αρχικά. «Το GNTM ήταν ένα βήμα για λίγο να αλλάξει η κατεύθυνση που είχα και επαγγελματικά και στη ζωή μου. Μπαίνοντας μέσα ερωτεύτηκα τόσο πολύ ακόμη περισσότερο το modeling. Οι φωτογραφίσεις, το feedback από τους κριτές, από την Ηλιάνα (σ.σ. Παπαγεωργίου) ήταν όλα έτσι κάπως σαν μικρό σχολείο για μένα. Δηλαδή, κάθε μέρα κάτι έβρισκα για να βελτιώσω τον εαυτό μου σε αυτό τον χώρο», απάντησε για τα εφόδια που της έδωσε το παιχνίδι.  

Είναι κάτι που έκανε ξανά; «Ω ναι, με τα χίλια. Νομίζω πιο κερδισμένος δεν μπορείς να βγεις από ό,τι βγήκα εγώ από το GNTM», απάντησε. «Θεωρώ κάποιος που νιώθει έτοιμος και μπορεί να πάει και με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, γιατί το GNTM είναι ένα παιχνίδι που θέλει να είσαι πάρα πολύ θετικός, γιατί και η παραμικρή δόση αρνητισμού μπορεί να σου ρίξει την απόδοση, την ψυχολογία. Γιατί δε θέλει μόνο να βγαίνεις ωραία. Θέλει να έχεις και το mentality ότι και αν πέσεις δε θα σε ρίξει την επόμενη φορά», είπε η Ξένια για τα νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν καριέρα στο modeling. 

Αν θες κι εσύ να μπεις στον χώρο της μόδα, μην το σκέφτεσαι... τόλμησε, δήλωσε συμμετοχή κι ίσως είσαι το επόμενο μεγάλο όνομα του GNTM!

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΞΕΝΙΑ ΤΣΙΡΚΟΒΑ
 |
GNTM
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top