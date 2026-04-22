Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές, σάλτσα ντομάτας & φέτα

Ο Τάσος από το MasterChef μάς δίνει τα tips του

O Tάσος από το MasterChef στο star.gr
Ένα από τα πιο κλασικά και αγαπημένα ελληνικά πιάτα, με ζουμερά κεφτεδάκια, τραγανές πατάτες και αρωματική σάλτσα ντομάτας. Στο τέλος, λίγη σπασμένη φέτα και ρίγανη, όπως τονίζει ο Τάσος από το MasterChef, δίνουν αυτό το «κάτι παραπάνω» που απογειώνει το πιάτο.

κεφτεδακια

Υλικά για τα κεφτεδάκια

  • 500 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς
  • 500 γρ. χοιρινός κιμάς (ή 70% μοσχάρι – 30% χοιρινό για πιο λιπαρό και ζουμερό αποτέλεσμα)
  • 1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο
  • 2–3 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
  • 1–2 φέτες ψωμί ή φρυγανιά τριμμένη
  • 1 αυγό (προαιρετικά, για έξτρα δέσιμο)
  • 1 κ.γ. πάπρικα
  • 1 κ.γ. κύμινο
  • 1 κ.γ. σουμάκ (ιδιαίτερη ποντιακή πινελιά)
  • Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • Λίγο ελαιόλαδο

Εκτέλεση για τα κεφτεδάκια

  • Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε και τους δύο κιμάδες. Προσθέτουμε το τριμμένο κρεμμύδι, το σκόρδο, τη φρυγανιά (ή το ψωμί), τα μπαχαρικά, το αλάτι και το πιπέρι.
  • Το μυστικό εδώ, σύμφωνα με τον Τάσο, είναι το καλό και έντονο ζύμωμα. Δουλεύουμε το μείγμα αρκετή ώρα μέχρι να γίνει ομοιογενές και να αποκτήσει υφή σχεδόν σαν ζύμη. Αυτό βοηθάει να δέσουν σωστά τα κεφτεδάκια και να βγουν αφράτα και ζουμερά.
  • Αφήνουμε το μείγμα να «ξεκουραστεί» για λίγο και στη συνέχεια πλάθουμε κεφτεδάκια στο μέγεθος που προτιμάμε.
  • Τα περνάμε ελαφρά από αλεύρι και τα τηγανίζουμε σε λάδι στους 170–175°C. Θέλουμε μέτρια θερμοκρασία για να ψηθούν μέσα χωρίς να καούν έξω. Χρόνος τηγανίσματος: περίπου 5 λεπτά, πάντα με οπτικό έλεγχο.

Πατάτες τηγανητές

  • Πατάτες κομμένες σε στικς
  • Λίγο αλάτι
  • Ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Βράζουμε τις πατάτες για λίγα λεπτά μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. Τις στραγγίζουμε καλά και στη συνέχεια τις τηγανίζουμε μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και τραγανές.

Αυτό το διπλό βήμα (βράσιμο + τηγάνισμα) είναι το μυστικό για extra crispy αποτέλεσμα.

