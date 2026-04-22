Συνδρομή γυμναστηρίου πριν 1.800 χρόνια γραμμένη στα... ελληνικά!

Τι αποκάλυψαν αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Fitness
Αθλητές στην Αρχαία Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πριν 1800 χρόνια ο Ερμήνος σημείωνε τα έξοδα που έχει για να αθληθεί. Κάτι σαν τη σημερινή συνδρομή σε γυμναστήριο του 2026.

Ένα έγγραφο που ανακαλύφθηκε κοντά στην Οξύρυγχο, προσφέρει μια σπάνια ματιά στον κόσμο των επαγγελματιών αθλητών κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Αυτό το ελληνικό κείμενο, που σώθηκε χάρη στο άνυδρο κλίμα της Αιγύπτου, αποκαλύπτει τη διοικητική πλευρά των αρχαίων αθλητικών οργανισμών και υπογραμμίζει τη διαρκή επιρροή των ελληνικών πολιτιστικών πρακτικών στη ρωμαϊκή Αίγυπτο.

Αυτή η μικρή αρχαιολογική ανακάλυψη αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας που μας δείχνει την αγάπη για τον αθλητισμό που είχαν οι άνθρωποι στην Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Γι' αυτό ήταν τόσο σχολαστικοί και οργανωμένοι, με τρόπο που θυμίζουν πολύ, τις σημερινές συνδρομές σε γυμναστήρια.

Η συμμετοχή των Ελλήνων στα γυμναστήρια της Ρωμαϊκής Αιγύπτου

roman egypt

Η Ρωμαϊκή Αίγυπτος ήταν έντονα επηρεασμένη από την Ελληνική παράδοση στον αθλητισμό

Η επιστολή αναφέρει κάποιον ονόματι Ερμήνος. O Ερμήνος δεν ήταν απλώς ένας συνηθισμένος τύπος που ήθελε να χρησιμοποιήσει τους αρχαίους αλτήρες. Φαίνεται ότι ήταν επαγγελματίας πυγμάχος (πύκτης στα αρχαία ελληνικά), και ο πάπυρος ήταν κάποια απόδειξη της συμμετοχής του σε μια ομάδα που ονομάζεται «Ιερός Σύνοδος Ξυστικὴ Περιπολική τῶν περὶ τὸν Ηρακλέα», που στα ελληνικά σημαίνει μια ιερή αθλητική κοινωνία ανθρώπων αφοσιωμένων στον Ηρακλή.

Τι στο καλό είναι αυτό, ίσως αναρωτιέστε. Ενώ σκεφτόμαστε αυτόματα τη λέξη «γυμναστήριο» όταν ακούμε για τον αρχαίο ελληνικό αθλητισμό, αυτό ήταν διαφορετικό. Ξεχάστε την εικόνα των φιλοσόφων να περπατούν σε ένα αρχαίο ελληνικό γυμναστήριο, όπως η Ακαδημία του Πλάτωνα.

Η «Σύνοδος Ξυστική» έμοιαζε περισσότερο με ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα ή μια ένωση για τους σκληροτράχηλους τύπους των αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών αθλημάτων: τους πυγμάχους, τους παλαιστές και τους παγκρατιαστές (σκεφτείτε τους αρχαίους MMA, αλλά πιθανώς ακόμη πιο σκληρούς!). Αυτοί οι αθλητές ήταν οι πιο κοντινοί στους αρχαίους επαγγελματίες αθλητές, ταξίδευαν, αγωνίζονταν και ζούσαν από την αθλητική τους δύναμη. Έτσι, σύμφωνα με τον πάπυρο, ο Ερμήνος, έχοντας πληρώσει τη συνδρομή του, ήταν μέλος αυτής της κοινωνίας.
 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο, στο greekreporter.com

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 |
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
 |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top