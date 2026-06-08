Η συμφωνία Γαλλίας – Κύπρου πίσω από τον εκνευρισμό της Τουρκίας

Για την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο νησί

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Για τη συμφωνία Γαλλίας - Κύπρου ο εκνευρισμός της Τουρκίας (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία παρενοχλεί πτήσεις που μεταφέρουν τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας και ομολόγους του λόγω της συμφωνίας Γαλλίας-Κύπρου.
  • Η συμφωνία επιτρέπει τη στρατιωτική παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο, υπογεγραμμένη από τους υπουργούς Άμυνας Γαλλίας και Κύπρου.
  • Η ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων θα επικεντρωθεί σε ανθρωπιστικές αποστολές και κοινές ασκήσεις.
  • Η συμφωνία ενισχύει τον άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Γαλλία στην Ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας την αντίδραση της Τουρκίας.

Η πρόκληση της Τουρκίας να παρενοχλήσει διά ασυρμάτου τις πτήσεις που μετέφεραν στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκο Δένδια και τις ομολόγους του Υπουργούς από τη Γαλλία και την Ολλανδία δεν είναι τυχαία.

Κύπρος: Οι Τούρκοι παρενόχλησαν το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια

Σημειώθηκε λίγες ώρες πριν το Παρίσι και η Λευκωσία υπογράψουν συμφωνία, η οποία θα επιτρέπει στη Γαλλία να διαθέτει στρατεύματα στην Κύπρο. Σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης και τον στρατιωτικό μας συντάκτη, Κώστα Συμεωνίδη.  

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα - Τα ηχηρά μηνύματα

Πράγματι, η Άγκυρα είναι έξω φρενών με τη συμφωνία αυτή, η οποία ανοίγει το δρόμο για την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Υπογράφηκε σήμερα από τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Κατρίν Βοτρέν και τον Κύπριο ομόλογό της Βασίλη Πάλμα. 

Η συμφωνία Γαλλίας - Κύπρου πίσω από την παρενόχληση πτήσεων υπουργών από την Τουρκία

Η συμφωνία Γαλλίας - Κύπρου πίσω από την παρενόχληση πτήσεων υπουργών από την Τουρκία 

Ενισχύεται καθοριστικά ο άξονας Ελλάδα – Κύπρος – Γαλλία στην Ανατολική  Μεσόγειο

Οι γαλλικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν στην Κύπρο κυρίως για ανθρωπιστικές αποστολές. Θα υπάρχουν κοινές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική τεχνολογία, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα ενισχυθεί καθοριστικά τόσο ο άξονας Αθήνας-Λευκωσίας-Παρισιού, όσο και η ισχυρή παρουσία των Γάλλων στην ανατολική Μεσόγειο. Κι αυτό φυσικά είναι  κάτι που δεν αρέσει καθόλου στους φίλους μας τους Τούρκους, οι οποίοι το δείχνουν με κάθε προκλητικό τρόπο.   

 

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