Η πρόκληση της Τουρκίας να παρενοχλήσει διά ασυρμάτου τις πτήσεις που μετέφεραν στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκο Δένδια και τις ομολόγους του Υπουργούς από τη Γαλλία και την Ολλανδία δεν είναι τυχαία.

Σημειώθηκε λίγες ώρες πριν το Παρίσι και η Λευκωσία υπογράψουν συμφωνία, η οποία θα επιτρέπει στη Γαλλία να διαθέτει στρατεύματα στην Κύπρο. Σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης και τον στρατιωτικό μας συντάκτη, Κώστα Συμεωνίδη.

Πράγματι, η Άγκυρα είναι έξω φρενών με τη συμφωνία αυτή, η οποία ανοίγει το δρόμο για την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Υπογράφηκε σήμερα από τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Κατρίν Βοτρέν και τον Κύπριο ομόλογό της Βασίλη Πάλμα.

Η συμφωνία Γαλλίας - Κύπρου πίσω από την παρενόχληση πτήσεων υπουργών από την Τουρκία

Ενισχύεται καθοριστικά ο άξονας Ελλάδα – Κύπρος – Γαλλία στην Ανατολική Μεσόγειο

Οι γαλλικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν στην Κύπρο κυρίως για ανθρωπιστικές αποστολές. Θα υπάρχουν κοινές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική τεχνολογία, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα ενισχυθεί καθοριστικά τόσο ο άξονας Αθήνας-Λευκωσίας-Παρισιού, όσο και η ισχυρή παρουσία των Γάλλων στην ανατολική Μεσόγειο. Κι αυτό φυσικά είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου στους φίλους μας τους Τούρκους, οι οποίοι το δείχνουν με κάθε προκλητικό τρόπο.



