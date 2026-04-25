Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα - Τα ισχυρά μηνύματα

Ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/4) η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, με το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας να αναχωρεί από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για το Παρίσι.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης συνόδευσε τον Πρόεδρο Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», για την αναχώρησή τους με το αεροσκάφος της Γαλλικής Προεδρίας

Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου την ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ελλάδας και Γαλλίας, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στη χώρα μας. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν συνολικά εννέα συμφωνίες που καλύπτουν κρίσιμους τομείς όπως η οικονομία, η έρευνα, η τεχνολογία και η άμυνα.

Ελλάδα και Γαλλία εξέπεμψαν ισχυρά μηνύματα προς όλες τις πλευρές, ενώ τόνισαν τη σημασία της εμπέδωσης της άριστης συνεργασίας τους.

Μητσοτάκης - Μακρόν: «Μπετόν-αρμέ η δέσμευση της Γαλλίας και της Ελλάδας να συνδράμει η μία χώρα την άλλη σε περίπτωση που χρειαστεί»

Ενδεικτικές του θερμού κλίματος, ήταν οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι υπάρχει το άρθρο 42 παράγραφος 7 της ΕΕ που είναι πιο ισχυρό από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ διότι ουσιαστικά προβλέπει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών χωρίς να αφήνει εναλλακτική λύση. «Το 42.7 δεν είναι απλώς λόγια και το δείξαμε αυτό όταν η Κύπρος έγινε στόχος από μέρους της Χεζμπολάχ. Το επόμενο λεπτό αποφασίσαμε να αντιδράσουμε», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν. Υπογράμμισε ότι με την καινούργια στρατηγική εταιρική σχέση ενισχύεται αυτή η αντίδραση γιατί υπάρχει η ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής, που ενισχύει το άρθρο 42.7 και συνδέει άρρηκτα τις δύο χώρες μας.

Ο Πρόεδρος Μακρόν σημείωσε με έμφαση: «Μην αναρωτιέστε τι θα κάνουμε. Θα είμαστε στο πλευρό σας. Αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» και προσέθεσε. «Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής είναι ένα επιπλέον συνδετικό στοιχείο μεταξύ των χωρών μας. Ουσιαστικά η ρήτρα αυτή δεν αμφισβητείται, είναι αδιαπραγμάτευτη κι αυτό το λέω προς όλους τους αντιπάλους ή εν δυνάμει αντιπάλους και εχθρούς».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι υπάρχουν συμφωνίες που υπογράφονται για να μένουν στα χαρτιά, για να γίνουν, για να απασχολήσουν την επικαιρότητα για κάποιες ώρες και υπάρχουν και συμφωνίες με πραγματικό στρατηγικό βάθος και ουσιαστικό περιεχόμενο. Τόνισε ότι η συμφωνία του 2021 ανήκει στη δεύτερη κατηγορία κι ότι οι δύο χώρες ήταν ιδιαιτέρως προνοητικές.

Σχετικά με το άρθρο 42 παρ. 7 είπε ότι χαίρεται που η συζήτηση αυτή γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και τη Γαλλία. Επισήμανε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δοκιμάστηκε στην πράξη στην Κύπρο, χωρίς να ενεργοποιηθεί τυπικά το 42.7, προσθέτοντας πως «πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό» και να κάνουμε αυτό το παράδειγμα πιο επιχειρησιακό. «Είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ευρώπη και ταυτόχρονα μία απόδειξη ότι παίρνουμε πλέον την άμυνά μας πολύ στα σοβαρά. Δεν είναι λόγια του αέρα. Είναι λόγια τα οποία υποστηρίζονται από πράξεις», τόνισε. «Μπετόν-αρμέ το 42.7 για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», επισήμανε με αναφορά στα λόγια του Γάλλου Προέδρου. «Μπετόν-αρμέ και η δέσμευση της Γαλλίας και της Ελλάδας, να συνδράμει η μία χώρα την άλλη στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί».

Σε ερώτηση Γάλλου δημοσιογράφου για την ενίσχυση του άρθρου 42.7 ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά στην ερμηνεία του άρθρου αυτού. «Μπορούμε να το επικαλεστούμε και να υλοποιήσουμε αυτά που προβλέπει. Δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν οι συμβάσεις. Τα κείμενα είναι σαφέστατα. Αυτό που χρειάζεται είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια, η άμυνα των χωρών μας, να συνεχίσουμε να εξοπλιζόμαστε, να βασιστούμε στην καινοτομία. Μια πιο κυρίαρχη Ευρώπη βασίζεται στην καινοτομία και στην εγχώρια παραγωγή... Πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί, πρέπει να παράγουμε στην Ευρώπη και πρέπει να μπορούμε να αγοράσουμε προϊόντα καλής ποιότητας που παράγονται στην Ευρώπη».

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν έπλεξε το εγκώμιο της Ελλάδας αναφορικά με την οικονομική πρόοδο που έχει σημειώσει, ενώ, όπως είπε στην ομιλία του στο πλαίσιο του Ελληνο-Γαλλικού Οικονομικού Φόρουμ, τα τελευταία χρόνια υπάρχει διμερής συνεργασία σε πολλά επίπεδα, με τις μέχρι τώρα συμφωνίες να μας ενθαρρύνουν να προχωρήσουμε περαιτέρω. Κάλεσε τις γαλλικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην χώρα μας, ενώ εξέφρασε την υποστηριξή του στον διάδρομο ΙΜΕC.

Στην ομιλία του στο Ελληνο-Γαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε ότι η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη, ενώ ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό.

Απάντηση Μακρόν στο Star: «Ό,τι και να γίνει θα είμαστε στο πλευρό σας»

Μακρόν στο Star: «Ό,τι και να γίνει θα είμαστε στο πλευρό των Ελλήνων» / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

«Πώς συνδέεται η ελληνογαλλική στρατηγική συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα με την ευρωπαϊκή συζήτηση που έχει ανοίξει με μεγαλύτερη ένταση για το άρθρο 42, παρ.7 για την αυτοματοποίηση της απάντησης σε περίπτωση απειλής κυριαρχίας;», ρώτησε ο πολιτικός σχολιαστής του Star Γιώργος Ευγενίδης τον Εμανουέλ Μακρόν, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η απάντηση του Γάλλου προέδρου ήταν ξεκάθαρη: «Μην αναρωτιέστε. Ό,τι και να γίνει εμείς θα είμαστε εκεί. Στο πλευρό σας».

Η επιθεώρηση στον «Κίμωνα»

Κυριάκος Μητοστάκης και Εμανουέλ Μακρόν επιθεώρησαν νωρίτερα την πρώτη «γαλανόλευκη» φρεγάτα Μπελαρά, τον «Κίμωνα», που κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο Γάλλος πρόεδρος έφθασε με μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή και τον υποδέχθηκαν ο πρωθυπουργός μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Χούπη.

Η ελληνική και η γαλλική σημαία κυμάτιζαν την ώρα της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων των δύο χωρών. Τη στιγμή εκείνη, Ραφάλ «έσκιζαν» τον ουρανό. Ο κυβερνήτης του «Κίμωνα» ξενάγησε τους δύο ηγέτες στο Κέντρο Επιχειρήσεων και στη Γέφυρα του πλοίου.