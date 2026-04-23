Πρόωρες εκλογές ή τετραετία; Τα σενάρια και τα νέα κόμματα

Καλεσμένος στους Συμφοιτητές ο Γιώργος Ευγενίδης

23.04.26 , 13:51 «Καμπανάκι» ΕΟΦ για κάψουλες αδυνατίσματος - Βρέθηκε καρκινογόνος ουσία
23.04.26 , 13:36 Λίτσα Πατέρα: Ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της Φαίης Σκορδά
23.04.26 , 13:25 Άγιος Δημήτριος: Πήγε να δει τι συμβαίνει και βρήκε νεκρό τον γιο του
23.04.26 , 12:36 Αφιέρωμα στα Διάφανα Κρίνα στις 2 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη
23.04.26 , 12:32 «Υπάρχει κόκκινος συναγερμός στην εκπομπή του. Έχει καβαλήσει το καλάμι»
23.04.26 , 12:25 «Αν φορέσεις κολάν που διαγράφει τα πάντα, τέλος η σχέση»- Ποιος το δήλωσε;
23.04.26 , 12:17 Ζύμωσε και ψήσε το δικό σου κουλούρι Θεσσαλονίκης, εύκολα και απλά
23.04.26 , 12:07 Ρένος Χαραλαμπίδης: Η ηλικία, το Instagram και ο λόγος που δεν παντρεύτηκε
23.04.26 , 12:03 OMODA & JAECOO: Γιορτάζει 1 εκατομμύριο πωλήσεις
23.04.26 , 11:57 Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας: «Δε θα μου το ξανακάνεις αυτό στην εκπομπή»
23.04.26 , 11:52 «Τσακώθηκαν κι η Μυρτώ κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη της»
23.04.26 , 11:37 Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
23.04.26 , 11:36 Μέτρα στήριξης: Τι παίρνουν οικογένειες, συνταξιούχοι, ενοικιαστές -Τα ποσά
23.04.26 , 11:17 Γιώργος Κρικοριάν: Το σχόλιο για τον γάμο της φίλης του Δανάης Μπάρκα
23.04.26 , 11:02 H παραμυθένια διακόσμηση στο baby shower της Άννας Πρέλεβιτς
Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
«Υπάρχει κόκκινος συναγερμός στην εκπομπή του. Έχει καβαλήσει το καλάμι»
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
«Τσακώθηκαν κι η Μυρτώ κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη της»
Λίτσα Πατέρα: Ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της Φαίης Σκορδά
Άγιος Δημήτριος: Πήγε να δει τι συμβαίνει και βρήκε νεκρό τον γιο του
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κοντινοί προορισμοί σαν να βρίσκεσαι σε νησί
MasterChef: Αυτή η μπριγάδα πήρε τη νίκη στο Τεστ Δημιουργικότητας
MasterChef: Ποιος είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας
Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση»
VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τα ανοιχτά πολιτικά μέτωπα της κυβέρνησης, η φθορά από τα σκάνδαλα, αλλά και η αδυναμία της αντιπολίτευσης να συγκροτήσει έναν πειστικό εναλλακτικό πόλο βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές» με τη Μάρα Ζαχαρέα και τον Γιώργο Κουβαρά, που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 16:00 στο YouTube.

Σε μια περίοδο έντονης ρευστότητας, όπου τα σενάρια για τον εκλογικό χρόνο πληθαίνουν και οι ισορροπίες μεταβάλλονται διαρκώς, το βασικό ερώτημα παραμένει αν η κυβέρνηση θα επιλέξει να εξαντλήσει την τετραετία ή αν τελικά θα αναζητήσει μια κάλπη νωρίτερα.

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές», η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς φιλοξένησαν τον παρουσιαστή του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star και πολιτικό αναλυτή Γιώργο Ευγενίδη, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τα πιθανά εκλογικά σενάρια, αλλά και τις πραγματικές συνθήκες μέσα στις οποίες κινείται σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου.

Γιώργος Κουβαράς - Γιώργος Ευγενίδης - Μάρα Ζαχαρέα

Γιώργος Κουβαράς - Γιώργος Ευγενίδης - Μάρα Ζαχαρέα

Από την αρχή της συζήτησης τέθηκε το βασικό δίλημμα: εκλογές το φθινόπωρο ή πορεία μέχρι την εξάντληση της τετραετίας; Ο Γιώργος Ευγενίδης ξεκαθάρισε ότι το σενάριο των εκλογών μέσα στο καλοκαίρι δεν φαίνεται να το υιοθέτησε ποτέ πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι, όπως σημειώθηκε, υπήρξαν φωνές στο εσωτερικό του κυβερνητικού στρατοπέδου που το συζητούσαν. Αντίθετα, τα δύο σενάρια που εμφανίζονται ως πιο πιθανές επιλογές είναι είτε μια σαφώς προεκλογική ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, η οποία θα λειτουργήσει ως αφετηρία για εκλογές τον Οκτώβριο, είτε μια παράταση προς την άνοιξη, πιο κοντά στη λήξη της θητείας της κυβέρνησης.

Στη συζήτηση αναδείχθηκε και μια πρακτική παράμετρος, που δεν συζητείται συχνά δημόσια: η ανάγκη να ολοκληρωθούν κρίσιμα προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως επισημάνθηκε, μια προεκλογική περίοδος θα μπορούσε να παραλύσει τμήματα της δημόσιας διοίκησης και να βάλει σε κίνδυνο σημαντικούς πόρους, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για μια πολύ πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Ταυτόχρονα όμως, το πολιτικό σκηνικό μόνο ήρεμο δεν είναι. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και μια γενικότερη αίσθηση σωρευμένης φθοράς δημιουργούν ένα κλίμα που δυσκολεύει την κυβέρνηση. Ο Γιώργος Ευγενίδης υποστήριξε ότι για κάθε κυβέρνηση έρχεται μια στιγμή όπου το κρίσιμο πρόβλημα δεν είναι μόνο η πίεση από την αντιπολίτευση ή την κοινή γνώμη, αλλά το αν εξακολουθεί να τη λαμβάνει σοβαρά το ίδιο της το εσωτερικό ακροατήριο: οι βουλευτές, τα στελέχη και οι υπουργοί της. Και, όπως άφησε να εννοηθεί, η Νέα Δημοκρατία δεν απέχει πολύ από αυτή τη ζώνη πολιτικής φθοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε την πρώτη φάση της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά την ανάλυση που παρουσιάστηκε, οι βιαστικές καρατομήσεις προσώπων χωρίς καθαρή ποινική αξιολόγηση δημιούργησαν ένα προηγούμενο που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ, καθώς κάθε επόμενο επεισόδιο θα προκαλεί μεγαλύτερες απαιτήσεις για αποπομπές και νέες εσωτερικές αναταράξεις.

Ωστόσο, η συζήτηση δεν έμεινε μόνο στη φθορά της κυβέρνησης. Τέθηκε και το ερώτημα αν όλα αυτά αρκούν για να κρίνουν μια εκλογική αναμέτρηση. Η Μάρα Ζαχαρέα έβαλε στο τραπέζι το βασικό δίλημμα του ψηφοφόρου: όταν φτάσει μπροστά στην κάλπη, θα επιλέξει με βάση τα σκάνδαλα ή με βάση την αίσθηση ότι, παρά τις δυσκολίες, η κυβέρνηση κρατά μια σχετική οικονομική και γεωπολιτική σταθερότητα; Από την άλλη πλευρά, επισημάνθηκε ότι η ακρίβεια, το στεγαστικό και η πίεση στην καθημερινότητα συνεχίζουν να λειτουργούν διαβρωτικά, περιορίζοντας την όποια θετική επίδραση μπορεί να έχουν οι διεθνείς έπαινοι προς την ελληνική οικονομία.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε και η εικόνα της αντιπολίτευσης. Όπως υπογραμμίστηκε, το βασικό πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει η απουσία ενός ισχυρού και πειστικού αντιπάλου πόλου. Παρότι η κυβέρνηση εμφανίζει φθορά, δεν έχει ακόμη αναδειχθεί μια εναλλακτική ηγετική προσωπικότητα ή ένας σταθερός πολιτικός φορέας που να λειτουργεί ως πραγματικό «συγκοινωνούν δοχείο» με τη φθορά της.

Σε αυτό το σημείο μπήκε στην εξίσωση και το θέμα των νέων κομμάτων. Ο Γιώργος Ευγενίδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα θα εμφανιστούν τουλάχιστον δύο νέα πολιτικά εγχειρήματα, από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο μιας κίνησης από τον Αντώνη Σαμαρά. Για τον Αλέξη Τσίπρα η εκτίμηση ήταν ότι, προς το παρόν, δεν έχει παρουσιάσει κάτι ουσιαστικά νέο, ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού υπογραμμίστηκε ότι ακόμη δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα πολιτικά χαρακτηριστικά, τα πρόσωπα και η σαφής κατεύθυνση ενός πιθανού εγχειρήματος.

Το τελικό συμπέρασμα της συζήτησης είναι ότι η χώρα μπαίνει σε μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας. Οι πρόωρες εκλογές δεν μπορούν να αποκλειστούν, αλλά ούτε και να θεωρηθούν δεδομένες. Το μόνο βέβαιο είναι πως η κυβέρνηση σταθμίζει διαφορετικά σενάρια, ενώ το πολιτικό σύστημα ετοιμάζεται για μια φάση με περισσότερους παίκτες, μεγαλύτερο κατακερματισμό και πολύ πιο σύνθετα διλήμματα από εκείνα των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

 

