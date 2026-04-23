Πρόωρες εκλογές ή τετραετία; Τα σενάρια και τα νέα κόμματα

Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τα ανοιχτά πολιτικά μέτωπα της κυβέρνησης, η φθορά από τα σκάνδαλα, αλλά και η αδυναμία της αντιπολίτευσης να συγκροτήσει έναν πειστικό εναλλακτικό πόλο βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές» με τη Μάρα Ζαχαρέα και τον Γιώργο Κουβαρά, που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 16:00 στο YouTube.

Σε μια περίοδο έντονης ρευστότητας, όπου τα σενάρια για τον εκλογικό χρόνο πληθαίνουν και οι ισορροπίες μεταβάλλονται διαρκώς, το βασικό ερώτημα παραμένει αν η κυβέρνηση θα επιλέξει να εξαντλήσει την τετραετία ή αν τελικά θα αναζητήσει μια κάλπη νωρίτερα.

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές», η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς φιλοξένησαν τον παρουσιαστή του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star και πολιτικό αναλυτή Γιώργο Ευγενίδη, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τα πιθανά εκλογικά σενάρια, αλλά και τις πραγματικές συνθήκες μέσα στις οποίες κινείται σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου.

Από την αρχή της συζήτησης τέθηκε το βασικό δίλημμα: εκλογές το φθινόπωρο ή πορεία μέχρι την εξάντληση της τετραετίας; Ο Γιώργος Ευγενίδης ξεκαθάρισε ότι το σενάριο των εκλογών μέσα στο καλοκαίρι δεν φαίνεται να το υιοθέτησε ποτέ πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι, όπως σημειώθηκε, υπήρξαν φωνές στο εσωτερικό του κυβερνητικού στρατοπέδου που το συζητούσαν. Αντίθετα, τα δύο σενάρια που εμφανίζονται ως πιο πιθανές επιλογές είναι είτε μια σαφώς προεκλογική ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, η οποία θα λειτουργήσει ως αφετηρία για εκλογές τον Οκτώβριο, είτε μια παράταση προς την άνοιξη, πιο κοντά στη λήξη της θητείας της κυβέρνησης.

Στη συζήτηση αναδείχθηκε και μια πρακτική παράμετρος, που δεν συζητείται συχνά δημόσια: η ανάγκη να ολοκληρωθούν κρίσιμα προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως επισημάνθηκε, μια προεκλογική περίοδος θα μπορούσε να παραλύσει τμήματα της δημόσιας διοίκησης και να βάλει σε κίνδυνο σημαντικούς πόρους, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για μια πολύ πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Ταυτόχρονα όμως, το πολιτικό σκηνικό μόνο ήρεμο δεν είναι. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και μια γενικότερη αίσθηση σωρευμένης φθοράς δημιουργούν ένα κλίμα που δυσκολεύει την κυβέρνηση. Ο Γιώργος Ευγενίδης υποστήριξε ότι για κάθε κυβέρνηση έρχεται μια στιγμή όπου το κρίσιμο πρόβλημα δεν είναι μόνο η πίεση από την αντιπολίτευση ή την κοινή γνώμη, αλλά το αν εξακολουθεί να τη λαμβάνει σοβαρά το ίδιο της το εσωτερικό ακροατήριο: οι βουλευτές, τα στελέχη και οι υπουργοί της. Και, όπως άφησε να εννοηθεί, η Νέα Δημοκρατία δεν απέχει πολύ από αυτή τη ζώνη πολιτικής φθοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε την πρώτη φάση της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά την ανάλυση που παρουσιάστηκε, οι βιαστικές καρατομήσεις προσώπων χωρίς καθαρή ποινική αξιολόγηση δημιούργησαν ένα προηγούμενο που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ, καθώς κάθε επόμενο επεισόδιο θα προκαλεί μεγαλύτερες απαιτήσεις για αποπομπές και νέες εσωτερικές αναταράξεις.

Ωστόσο, η συζήτηση δεν έμεινε μόνο στη φθορά της κυβέρνησης. Τέθηκε και το ερώτημα αν όλα αυτά αρκούν για να κρίνουν μια εκλογική αναμέτρηση. Η Μάρα Ζαχαρέα έβαλε στο τραπέζι το βασικό δίλημμα του ψηφοφόρου: όταν φτάσει μπροστά στην κάλπη, θα επιλέξει με βάση τα σκάνδαλα ή με βάση την αίσθηση ότι, παρά τις δυσκολίες, η κυβέρνηση κρατά μια σχετική οικονομική και γεωπολιτική σταθερότητα; Από την άλλη πλευρά, επισημάνθηκε ότι η ακρίβεια, το στεγαστικό και η πίεση στην καθημερινότητα συνεχίζουν να λειτουργούν διαβρωτικά, περιορίζοντας την όποια θετική επίδραση μπορεί να έχουν οι διεθνείς έπαινοι προς την ελληνική οικονομία.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε και η εικόνα της αντιπολίτευσης. Όπως υπογραμμίστηκε, το βασικό πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει η απουσία ενός ισχυρού και πειστικού αντιπάλου πόλου. Παρότι η κυβέρνηση εμφανίζει φθορά, δεν έχει ακόμη αναδειχθεί μια εναλλακτική ηγετική προσωπικότητα ή ένας σταθερός πολιτικός φορέας που να λειτουργεί ως πραγματικό «συγκοινωνούν δοχείο» με τη φθορά της.

Σε αυτό το σημείο μπήκε στην εξίσωση και το θέμα των νέων κομμάτων. Ο Γιώργος Ευγενίδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα θα εμφανιστούν τουλάχιστον δύο νέα πολιτικά εγχειρήματα, από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο μιας κίνησης από τον Αντώνη Σαμαρά. Για τον Αλέξη Τσίπρα η εκτίμηση ήταν ότι, προς το παρόν, δεν έχει παρουσιάσει κάτι ουσιαστικά νέο, ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού υπογραμμίστηκε ότι ακόμη δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα πολιτικά χαρακτηριστικά, τα πρόσωπα και η σαφής κατεύθυνση ενός πιθανού εγχειρήματος.

Το τελικό συμπέρασμα της συζήτησης είναι ότι η χώρα μπαίνει σε μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας. Οι πρόωρες εκλογές δεν μπορούν να αποκλειστούν, αλλά ούτε και να θεωρηθούν δεδομένες. Το μόνο βέβαιο είναι πως η κυβέρνηση σταθμίζει διαφορετικά σενάρια, ενώ το πολιτικό σύστημα ετοιμάζεται για μια φάση με περισσότερους παίκτες, μεγαλύτερο κατακερματισμό και πολύ πιο σύνθετα διλήμματα από εκείνα των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων.