Ζύμωσε και ψήσε το δικό σου κουλούρι Θεσσαλονίκης, εύκολα και απλά

Το αγαπημένο snack της Ελλάδας, με μία κλασική συνταγή του Γιώργου Ρήγα

Ο εορτάζων Γιώργος Ρήγας δέχεται ευχές και δώρα από τους ανθρώπους του Breakfast@Star και μοιράζεται μαζί μας μία πολύ νόστιμη και παραδοσιακή συνταγή.

Κουλούρι Θεσσαλονίκης με κίτρινο αλεύρι. Γρήγορη λύση για να απολαύσουμε το αγαπημένο snack των Ελλήνων, βασισμένη σε αγνά και ποιοτικά υλικά.

Κουλούρι Θεσσαλονίκης με Κίτρινο Αλεύρι

koulouri thessalonikis 

Μία συνταγή που φέρνει αναμνήσεις ...Θεσσαλονίκης, από τον Γιώργο Ρήγα

Υλικά 

• 500 γρ. γραμ. Αλεύρι ΜΑΝΝΑ Αφοί Κεραμάρη Κίτρινο
• 300 ml χλιαρό νερό
• 1 φακελάκι ξηρή μαγιά
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• 1 κ.γ. αλάτι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
 
Για το εξωτερικό:
• 100 ml νερό
• 2 κ.σ. πετιμέζι 
• 150 γρ. σουσάμι
 
 Εκτέλεση

1. Ενεργοποιείς τη μαγιά Σε μπολ βάλε το χλιαρό νερό, τη ζάχαρη και τη μαγιά. Άφησε 5–10 λεπτά μέχρι να αφρίσει.

2. Ζύμη Πρόσθεσε αλεύρι, αλάτι και ελαιόλαδο. Ζύμωσε μέχρι να γίνει μαλακή και ελαστική ζύμη (περίπου 8–10 λεπτά).

3. Ξεκούραση Σκέπασε τη ζύμη και άφησέ τη να φουσκώσει για 1 ώρα (να διπλασιαστεί).

4. Σχηματισμός Χώρισε σε 10 κομμάτια. Πλάσε κορδόνια και ένωσε τις άκρες σε σχήμα κουλουριού.

5. Επικάλυψη Ανακάτεψε νερό με πετιμέζι. Βούτα τα κουλούρια στο μείγμα και μετά στο σουσάμι.

6. Ψήσιμο Βάλε σε ταψί με λαδόκολλα και ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για 15–20 λεπτά μέχρι να ροδίσουν
 

 

