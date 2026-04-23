23.04.26 , 13:51 «Καμπανάκι» ΕΟΦ για κάψουλες αδυνατίσματος - Βρέθηκε καρκινογόνος ουσία
23.04.26 , 13:36 Λίτσα Πατέρα: Ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της Φαίης Σκορδά
23.04.26 , 13:25 Άγιος Δημήτριος: Πήγε να δει τι συμβαίνει και βρήκε νεκρό τον γιο του
23.04.26 , 12:36 Αφιέρωμα στα Διάφανα Κρίνα στις 2 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη
23.04.26 , 12:32 «Υπάρχει κόκκινος συναγερμός στην εκπομπή του. Έχει καβαλήσει το καλάμι»
23.04.26 , 12:25 «Αν φορέσεις κολάν που διαγράφει τα πάντα, τέλος η σχέση»- Ποιος το δήλωσε;
23.04.26 , 12:17 Ζύμωσε και ψήσε το δικό σου κουλούρι Θεσσαλονίκης, εύκολα και απλά
23.04.26 , 12:07 Ρένος Χαραλαμπίδης: Η ηλικία, το Instagram και ο λόγος που δεν παντρεύτηκε
23.04.26 , 12:03 OMODA & JAECOO: Γιορτάζει 1 εκατομμύριο πωλήσεις
23.04.26 , 11:57 Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας: «Δε θα μου το ξανακάνεις αυτό στην εκπομπή»
23.04.26 , 11:52 «Τσακώθηκαν κι η Μυρτώ κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη της»
23.04.26 , 11:37 Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
23.04.26 , 11:36 Μέτρα στήριξης: Τι παίρνουν οικογένειες, συνταξιούχοι, ενοικιαστές -Τα ποσά
23.04.26 , 11:17 Γιώργος Κρικοριάν: Το σχόλιο για τον γάμο της φίλης του Δανάης Μπάρκα
23.04.26 , 11:02 H παραμυθένια διακόσμηση στο baby shower της Άννας Πρέλεβιτς
Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
«Υπάρχει κόκκινος συναγερμός στην εκπομπή του. Έχει καβαλήσει το καλάμι»
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
«Τσακώθηκαν κι η Μυρτώ κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη της»
Λίτσα Πατέρα: Ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της Φαίης Σκορδά
Άγιος Δημήτριος: Πήγε να δει τι συμβαίνει και βρήκε νεκρό τον γιο του
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κοντινοί προορισμοί σαν να βρίσκεσαι σε νησί
MasterChef: Αυτή η μπριγάδα πήρε τη νίκη στο Τεστ Δημιουργικότητας
MasterChef: Ποιος είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας
Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
Μια βραδιά αφιερωμένη στα Διάφανα Κρίνα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαΐου στο Eightball στη Θεσσαλονίκη! Καλλιτέχνες από Αθήνα, Γιάννενα και Θεσσαλονίκη συναντιούνται σε ένα μεγάλο αφιέρωμα - 10 χρόνια μετά - για τη ζωή, την απώλεια, τη μνήμη. 

Στη σκηνή θα βρεθούν οι:
JESSICA / ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ / ΨΥΛΛΟΙ ΣΤ’ ΑΧΥΡΑ / NORMA THE BAND / INΣOMNIA BAND / ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ (ΑΣΤΕΙΟΙ ΑΣΤΟΙ) / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ (ΚΟΥΡΟ ΣΙΒΟ) / ΠΕΤΡΟΣ ROCKAMORA / MURIEL / ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ / ΧΑΡΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ / ΒΑΣΩ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ / ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ (ΚΑΠΠΑ)

Dj & Projections: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΟΣ 

Ένα βράδυ γεμάτο αισθαντικά riffs, μελωδίες και ποίηση.

Doors: 19.00
Presale: 12€ / On spot: 15€

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την στήριξη της ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ - Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στη μνήμη του ΘΑΝΟΥ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

*After Live Party: BELLEVILLE SIN PATRON

Artwork: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Video: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
Photos: ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΗ

ONLINE ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
🎫 ComeTogether 
https://cometogether.live/el/event/4985/live-afierwma-diafana-krina-skg 

ΦΥΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:
🎫 Nephilim Store, Κέντρο, Πατριάρχου Ιωακείμ 17 
📍 https://maps.app.goo.gl/TLnYgW6fjzDnH7ms7 
🎫 Belleville Sin Patron, Ροτόντα, Φιλίππου 80-82 
📍 https://maps.app.goo.gl/HQB7CUDBoBBrzH8W6 
🎫 D8 / Daily Stories, Ναυαρίνου, Γεωρ. Θεοχάρη 8
📍 https://maps.app.goo.gl/7fL8k64GJ2bqdyPm7 
🎫 Γιαγκίνι Μεζεδοπωλείο, Εύοσμος, Σωκράτους 59
📍 https://maps.app.goo.gl/iuArESHNW4W8J5it6 
🎫 Έντεχνον Μουσικόν Καφενείον, Κάτω Τούμπα, Επταλόφου 14
📍 https://maps.app.goo.gl/Y6d96XFnrxmdjgki8

ΨΥΛΛΟΙ ΣΤ’ ΑΧΥΡΑ:
- Ηρακλής Δαΐτσης (guitars/vocals) 
- Νίκος Βρύζας (guitars/vocals) 
- Γιώργος Λάλος (trumpet) 

NORMA THE BAND:
- Θοδωρής Τσιρώνης (guitars/vocals)
- Γεωργία Μάντζιου (bass) 
- Στέφανος Χρηστίδης (guitars) 
- Κώστας Μπέλλος (guitars)

INΣOMNIA BAND:
- Γιάννης Σιαμούτας (bass) 
- Τάσος Σιαμούτας (guitars) 
- Διονύσης Ξαξίρης (guitars/vocals)

Το ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (www.ippokratio.gr) είναι το μόνο ανεξάρτητο Παιδοογκολογικό Τμήμα στη Βόρεια Ελλάδα. Λειτουργεί από το 1990, στο πλαίσιο του ΕΣΥ και του Β’ Παθολογικού Τομέα του Νοσοκομείου. Το προσωπικό αποτελείται από 6 ιατρούς και 14 νοσηλευτές, οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες θεραπείες, χημειο-ανοσοθεραπεία και συντονισμό άλλων θεραπειών και ασκεί κλινικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο. Το Τμήμα νοσηλεύει παιδιά και εφήβους (0-16 ετών) με νεοπλασματικά νοσήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας και παρακολουθεί μακροχρόνια τους αποθεραπευμένους ασθενείς για προβλήματα από τη νόσο και τη θεραπεία. Στόχος, η πλήρης ίαση και η αποκατάσταση σωματικής και διανοητικής υγείας ταυτόχρονα με τη συνεχή βελτίωση της επιβίωσης.

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
Γιώργος Χρυσανθίδης, Αλέξανδρος Δεμερτζής, Πέτρος Rockamora, Γιάννης Τάσιος

