Αφιέρωμα στα Διάφανα Κρίνα στις 2 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη

Μια βραδιά αφιερωμένη στα Διάφανα Κρίνα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαΐου στο Eightball στη Θεσσαλονίκη! Καλλιτέχνες από Αθήνα, Γιάννενα και Θεσσαλονίκη συναντιούνται σε ένα μεγάλο αφιέρωμα - 10 χρόνια μετά - για τη ζωή, την απώλεια, τη μνήμη.

Στη σκηνή θα βρεθούν οι:

JESSICA / ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ / ΨΥΛΛΟΙ ΣΤ’ ΑΧΥΡΑ / NORMA THE BAND / INΣOMNIA BAND / ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ (ΑΣΤΕΙΟΙ ΑΣΤΟΙ) / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ (ΚΟΥΡΟ ΣΙΒΟ) / ΠΕΤΡΟΣ ROCKAMORA / MURIEL / ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ / ΧΑΡΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ / ΒΑΣΩ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ / ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ (ΚΑΠΠΑ)

Dj & Projections: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΟΣ

Ένα βράδυ γεμάτο αισθαντικά riffs, μελωδίες και ποίηση.

Doors: 19.00

Presale: 12€ / On spot: 15€

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την στήριξη της ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ - Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στη μνήμη του ΘΑΝΟΥ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

*After Live Party: BELLEVILLE SIN PATRON

Artwork: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Video: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Photos: ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΗ

ONLINE ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:

🎫 ComeTogether

https://cometogether.live/el/event/4985/live-afierwma-diafana-krina-skg

ΦΥΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

🎫 Nephilim Store, Κέντρο, Πατριάρχου Ιωακείμ 17

📍 https://maps.app.goo.gl/TLnYgW6fjzDnH7ms7

🎫 Belleville Sin Patron, Ροτόντα, Φιλίππου 80-82

📍 https://maps.app.goo.gl/HQB7CUDBoBBrzH8W6

🎫 D8 / Daily Stories, Ναυαρίνου, Γεωρ. Θεοχάρη 8

📍 https://maps.app.goo.gl/7fL8k64GJ2bqdyPm7

🎫 Γιαγκίνι Μεζεδοπωλείο, Εύοσμος, Σωκράτους 59

📍 https://maps.app.goo.gl/iuArESHNW4W8J5it6

🎫 Έντεχνον Μουσικόν Καφενείον, Κάτω Τούμπα, Επταλόφου 14

📍 https://maps.app.goo.gl/Y6d96XFnrxmdjgki8

ΨΥΛΛΟΙ ΣΤ’ ΑΧΥΡΑ:

- Ηρακλής Δαΐτσης (guitars/vocals)

- Νίκος Βρύζας (guitars/vocals)

- Γιώργος Λάλος (trumpet)

NORMA THE BAND:

- Θοδωρής Τσιρώνης (guitars/vocals)

- Γεωργία Μάντζιου (bass)

- Στέφανος Χρηστίδης (guitars)

- Κώστας Μπέλλος (guitars)

INΣOMNIA BAND:

- Γιάννης Σιαμούτας (bass)

- Τάσος Σιαμούτας (guitars)

- Διονύσης Ξαξίρης (guitars/vocals)

Το ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (www.ippokratio.gr) είναι το μόνο ανεξάρτητο Παιδοογκολογικό Τμήμα στη Βόρεια Ελλάδα. Λειτουργεί από το 1990, στο πλαίσιο του ΕΣΥ και του Β’ Παθολογικού Τομέα του Νοσοκομείου. Το προσωπικό αποτελείται από 6 ιατρούς και 14 νοσηλευτές, οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες θεραπείες, χημειο-ανοσοθεραπεία και συντονισμό άλλων θεραπειών και ασκεί κλινικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο. Το Τμήμα νοσηλεύει παιδιά και εφήβους (0-16 ετών) με νεοπλασματικά νοσήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας και παρακολουθεί μακροχρόνια τους αποθεραπευμένους ασθενείς για προβλήματα από τη νόσο και τη θεραπεία. Στόχος, η πλήρης ίαση και η αποκατάσταση σωματικής και διανοητικής υγείας ταυτόχρονα με τη συνεχή βελτίωση της επιβίωσης.

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Γιώργος Χρυσανθίδης, Αλέξανδρος Δεμερτζής, Πέτρος Rockamora, Γιάννης Τάσιος