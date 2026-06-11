Ντόμινο πολιτικών εξελίξεων προκαλεί η υπόθεση του κυκλώματος στις Πολεοδομίες, για την οποία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έξι συλλήψεις.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται επίσης η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργου Διδασκάλου, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση ακόμη ενός γενικού γραμματέα υπουργείου, πυροδοτώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτηση του κ. Διδασκάλου συνδέεται με τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη για το κύκλωμα διαφθοράς στις Πολεοδομίες. Ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού προήδρευε του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), το οποίο εξετάζει μεταξύ άλλων και ζητήματα δόμησης, ενώ είχε και την εποπτεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Παράλληλα, μεταξύ των κατηγορουμένων στην υπόθεση περιλαμβάνεται αρχιτέκτονας, η οποία φέρεται να συμμετείχε στο συγκεκριμένο συμβούλιο νεωτέρων μνημείων.

Η απάντηση Διδασκάλου: Δεν έχω εμπλοκή

Ο ίδιος ο Γιώργος Διδασκάλου απορρίπτει κάθε σύνδεση της παραίτησής του με την υπόθεση, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή.

«Δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση. Η παραίτησή μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, καθώς διατηρούσα επί επτά έτη τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Δεν συσχετίσθηκε ούτε μου ζητήθηκε λόγω της διερευνώμενης υπόθεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι υποστηρίζει ο Γ. Διδασκάλου

Πυρά της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση συνδέει ευθέως τις παραιτήσεις με τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις Πολεοδομίες και ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, έκανε λόγο για «επιδημία παραιτήσεων» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για σιωπή απέναντι στις εξελίξεις.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει την ένοχη σιωπή μετά την επιδημία παραιτήσεων των γενικών γραμματέων που ακολούθησε την αποκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς στις Πολεοδομίες».

Ένταση στη Βουλή

Το θέμα προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση και στη Βουλή. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, ζήτησε απαντήσεις από την κυβέρνηση για τις δύο παραιτήσεις γενικών γραμματέων, αφήνοντας αιχμές για πιθανή σύνδεσή τους με το σκάνδαλο.

Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα δώσει τις τελικές απαντήσεις, ενώ η συζήτηση εξελίχθηκε σε έντονη προσωπική αντιπαράθεση.

Στο ίδιο κλίμα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς.

Από πλευράς Νέας Αριστεράς, τονίστηκε ότι «η σταθερότητα στην οποία ορκίζεται ο πρωθυπουργός είναι η στασιμότητα των σκανδάλων και της διαφθοράς», υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό δίλημμα είναι «στασιμότητα ή πρόοδος».

Νέα αντιπαράθεση για τη θέση μόνιμου υφυπουργού στο ΥΠΕΞ

Παράλληλα, πολιτική σύγκρουση προκάλεσε και η κυβερνητική τροπολογία που προβλέπει τη σύσταση θέσης μόνιμου υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, με τη νέα ρύθμιση, στο ΥΠΕΞ θα υπηρετούν πλέον τέσσερα πολιτικά πρόσωπα σε επίπεδο υφυπουργού:

Οι υφυπουργοί Εξωτερικών μετά τη σύσταση θέσης μόνιμου υφυπουργού

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στη θέση της μόνιμης υφυπουργού.

Ο Γιάννης Λοβέρδος για θέματα απόδημου ελληνισμού.

Ο Χάρης Θεοχάρης για την οικονομική διπλωματία.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Η αντιπολίτευση επέκρινε τη ρύθμιση, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Χρηστίδη, να καταγγέλλει ότι η τροπολογία κατατέθηκε αιφνιδιαστικά προκειμένου να δημιουργηθεί θέση για τον κ. Χατζηβασιλείου.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η νέα δομή ενισχύει τη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών και ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της ελληνικής διπλωματίας.

