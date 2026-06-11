Άλλη μία παραίτηση καταγράφεται μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με φόντο το σκάνδαλο των Πολεοδιομιών. Την αποχώρησή του από τη θέση του γενικού γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου.

Ο κ. Διδασκάλου, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, αποχωρεί εν μέσω των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση των πολεοδομιών που ήρθε πρόσφατα στο φως και έχει ήδη οδηγήσει σε έξι συλλήψεις.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν την αποχώρησή του, αναφέροντας ότι «κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους».

Είχε προηγηθεί η παραίτηση του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.