Τροχός της Τύχης: Η Ίδια Κατάληξη μπλόκαρε τη Μαρία - Εσένα;

Ο χρόνος πίεσε την παίκτρια, που δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 11/6/2026 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο. 

Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η κατηγορία «Ρετρό» για την Ηρώ - Για εσένα;

Τροχός της Τύχης: Η Ίδια Κατάληξη μπλόκαρε τη Μαρία - Εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ρ ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Η Ίδια Κατάληξη μπλόκαρε τη Μαρία - Εσένα;    

Με τον χρόνο να την πιέζει ασφυκτικά, η παίκτρια κατάφερε να βρει μόνο την πρώτη λέξη.

Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα «πρόδωσαν» τον Απόστολο - Εσένα;

Εσένα πόσο θα σε δυσκολέψει η ίδια κατάληξη; Πάτα play στο βίνυεο και λύσε τον γρίφο!

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