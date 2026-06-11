Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 11/6/2026 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ρ ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Με τον χρόνο να την πιέζει ασφυκτικά, η παίκτρια κατάφερε να βρει μόνο την πρώτη λέξη.

Εσένα πόσο θα σε δυσκολέψει η ίδια κατάληξη; Πάτα play στο βίνυεο και λύσε τον γρίφο!

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