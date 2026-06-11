Η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει τα ψηφοδέλτιά της και ανακοίνωσε ήδη τα πρώτα ονόματα για τις εκλογές. Ο Γιώργος Ευγενίδης μετέδωσε τις τελευταίες πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.
Όπως ανέφερε, στα «φύλλα πορείας» που μοίρασε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρώτο παίρνει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου για την πατρίδα του τα Τρίκαλα, όπου ήταν και για χρόνια δήμαρχος.
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Υποψήφια θα είναι η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου στην «ηλεκτρική» Α' Αθηνών με τα βαριά ονόματα, αντί της μονοεδρικής των Γρεβενών όπου σχεδίαζε να κατέβει. Τέλος, ο υφυπουργός Παιδείας και πρώην πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου θα δοκιμάσει ξανά στην Α' Θεσσαλονίκης.
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Σύντομα ανακοινώσεις για 50 νέα ονόματα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ
Ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει λάβει πάντως εντολή να προετοιμάσει μια λίστα 50 υποψηφιοτήτων άμεσα.
Ορισμένα «κλειδωμένα» ονόματα είναι φερ’ ειπείν η Αργυρώ Τραγάκη στη Β' Πειραιώς, κόρη του ιστορικού στελεχους της ΝΔ Γιάννη Τραγάκη, ο βουλευτής Επικρατείας Γιώργος Σταμάτης στην Κορινθία, όπου άνοιξε κενό μετά την εκδημία του Νίκου Ταγαρά, και ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ Όμηρος Τσάπαλος στην Α' Αθηνών.
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