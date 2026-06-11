Ανακοίνωσε τα πρώτα ονόματα η ΝΔ για τα ψηφοδέλτιά της

«Φύλλα πορείας» σε Υπουργούς και κορυφαία στελέχη

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Οι υποψήφιοι με τα ψηφοδέλτια της ΝΔ (βίντεο Star)

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Η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει τα ψηφοδέλτιά της και ανακοίνωσε ήδη τα πρώτα ονόματα για τις εκλογές. Ο Γιώργος Ευγενίδης μετέδωσε τις τελευταίες πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.   

Υποψήφιοι ΝΔ στα ψηφοδέλτια

Υποψήφιοι ΝΔ στα ψηφοδέλτια 

Όπως ανέφερε, στα «φύλλα πορείας» που μοίρασε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρώτο παίρνει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου για την πατρίδα του τα Τρίκαλα, όπου ήταν και για χρόνια δήμαρχος. 

Mητσοτάκης: «Έδειξε» εκλογές το 2027 & έβαλε τη ΝΔ σε προεκλογικό συναγερμό

Υποψήφια θα είναι η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου στην «ηλεκτρική»  Α' Αθηνών με τα βαριά ονόματα, αντί της μονοεδρικής των Γρεβενών όπου σχεδίαζε να κατέβει. Τέλος, ο υφυπουργός Παιδείας και πρώην πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου θα δοκιμάσει ξανά στην Α' Θεσσαλονίκης. 

ΝΔ: Προεκλογικός συναγερμός με την επιλογή Κυρανάκη για γραμματέα

Σύντομα ανακοινώσεις για 50 νέα ονόματα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ 

Ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει λάβει πάντως εντολή να προετοιμάσει μια λίστα 50 υποψηφιοτήτων άμεσα.

Υποψήφιοι με τη ΝΔ στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών

Ορισμένα «κλειδωμένα» ονόματα είναι φερ’  ειπείν η Αργυρώ Τραγάκη στη Β' Πειραιώς, κόρη του ιστορικού στελεχους της ΝΔ Γιάννη Τραγάκη, ο βουλευτής Επικρατείας Γιώργος Σταμάτης στην Κορινθία, όπου άνοιξε κενό μετά την εκδημία του Νίκου Ταγαρά, και ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ Όμηρος Τσάπαλος στην Α' Αθηνών. 


 

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