Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΑΑΔΕ: «Aνεπίδεκτα είσπραξης» χρέη 6 δισ. ευρώ

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
ΑΑΔΕ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέα εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 6 δισ. ευρώ.
  • Τα χρέη θα ενταχθούν στην κατηγορία «ανεπίδεκτα είσπραξης» έως το τέλος του 2026.
  • Περίπου 5,8 δισ. ευρώ προέρχονται από οφειλές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.
  • Μόλις 200 εκατ. ευρώ αφορούν μικρότερες οφειλές.
  • Η εκκαθάριση αφορά κυρίως μεγάλες υποθέσεις.

Σε νέα εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισ. ευρώ στην κατηγορία των «ανεπίδεκτων είσπραξης» έως το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών που πρόκειται να μεταφερθούν αφορά μεγάλες υποθέσεις, καθώς περίπου 5,8 δισ. ευρώ προέρχονται από οφειλές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ ανά περίπτωση, ενώ μόλις 200 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε μικρότερες οφειλές.

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