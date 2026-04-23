Ρένος Χαραλαμπίδης: Η ηλικία, το Instagram και ο λόγος που δεν παντρεύτηκε

Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, παρουσιαστής, μουσικός, ραδιοφωνικός παραγωγός, αλλά και... ορκισμένος εργένης.

Έως και σήμερα, στα 55 του χρόνια, δεν έχει πάρει την απόφαση να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και δε δείχνει να μετανιώνει αυτή του την απόφαση. Ο λόγος για τον πολυπράγμων Ρένο Χαραλαμπίδη, ο οποίος έχει σημειώσει τεράστιες επιτυχίες στον καλλιτεχνικό χώρο.

Γνωρίζοντας τον Ρένο Χαραλαμπίδη - Το βιογραφικό του

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Οκτωβρίου του 1970, ενώ η καταγωγή του είναι από το Σπήλαιο Ορεστιάδας του νομού Έβρου

Ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @renosharalambidis και αριθμεί πάνω από 38.000 followers

Είναι αυτοδίδακτος ηθοποιός και σεναριογράφος με θεατρικές σπουδές σε ελεύθερα εργαστήρια στην Αθήνα

Έχει πρωταγωνιστήσει στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο

Ως σκηνοθέτης εργάστηκε το 1997 στο «No Budget Story», μια ασπρόμαυρη ρομαντική ταινία. Ακολούθησε το 2000 η ταινία «Φτηνά τσιγάρα» και το 2005, βασισμένος στο ομότιτλο βιβλίο του Πέτρου Τατσόπουλου, σκηνοθέτησε την ταινία «Η Καρδιά του Κτήνους».Τα «4 Μαύρα Κουστούμια» (2010) είναι η τέταρτη σκηνοθετική του δουλειά, ενώ το 2024 κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους η νέα του ταινία με τίτλο «Νυχτερινός Εκφωνητής»

Απέσπασε βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (Κρατικό Βραβείο Ποιότητας Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Γιώργο Βουλτζάτη, Ειδική Μνεία από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών) και στο Φεστιβάλ Κωνσταντινούπολης (Βραβείο FIPRESCI)

Έχει παρουσιάσει τηλεπαιχνίδια και έχει εμφανιστεί σε δεκάδες τηλεοπτικά spots

Είναι επίσης ραδιοφωνικός παραγωγός.

Αυτή την περίοδο τον συναντάμε ως κριτή στο μουσικό σόου μιμήσεων Your Face Sounds Familiar

Ρένος Χαραλαμπίδης: Ο λόγος που δεν παντρεύτηκε

Πριν από λίγες ημέρες ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν έχει ανέβει ακόμα τα σκαλιά της εκκλησίας. Όπως είπε ο Ρένος Χαραλαμπίδης: «Κι εγώ απορώ και πολλές φορές ρωτάω τον εαυτό μου, πώς και δεν παντρεύτηκα. Ακόμα και τώρα -ανά εποχές- δίνω άλλες απαντήσεις. Νομίζω σήμερα στα 55 μου προς 56, σκεπτόμενος το γιατί δεν παντρεύτηκα, ήταν γραφτό να μην παντρευτώ, ήταν πεπρωμένο, το ήθελε ο Θεός».

Ενώ αναφερόμενος σε συντρόφους που πέρασαν από τη ζωή του, τόνισε ότι: «Οι γυναίκες που παίξανε ρόλο στη ζωή μου, όταν τους μιλάω, μιλάνε με μεγάλη τρυφερότητα και αναγνώριση. Συνήθως ακούω τη φράση: "Ρένο, συγγνώμη, σε παρεξήγησα". Έχω έναν διχασμό, ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική».

Οι σειρές και οι παραστάσεις που έχει παίξει ο Ρένος Χαραλαμπίδης

Ξένο Αίμα (Ταινία 2025)

Φτηνά τσιγάρα (Θεατρική Παράσταση 2022)

Ο Πέτρος και ο Λύκος (Θεατρική Παράσταση 2021)

Τα καλύτερά μας χρόνια (Τηλεοπτική Σειρά 2020)

Όλιβερ Τουίστ (Θεατρική Παράσταση 2019)

Ιούλιος Καίσαρ (Θεατρική Παράσταση 2018)

Swing away (Ταινία 2017)

Χωρίζουμε λέμε... (Θεατρική Παράσταση 2015)

Οι Αισθηματίες (Ταινία 2014)

Με τα παντελόνια κάτω (Τηλεοπτική Σειρά 2013)

Ουκ αν λάβοις... (Τηλεοπτική Σειρά 2011)

Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα (Τηλεοπτική Σειρά 1999-2000)

Βότκα Πορτοκάλι ((Τηλεοπτική Σειρά 2001-2002)

Δείτε φωτογραφίες του Ρένου Χαραλαμπίδη στο Instagram: