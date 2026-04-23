Δανία: Σύγκρουση τρένων - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Δύο τρένα συγκρούστηκαν το πρωί της Πέμπτης στη Δανία, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματισμούς.

Politi og redning er til stede ved en større togulykke i Kagerup.



Der er melding om personskade, oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi.



Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Χίλερεδ, βόρεια της Κοπεγχάγης, όταν δύο τοπικοί συρμοί συγκρούστηκαν μετωπικά.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της ευρύτερης περιοχής της Κοπεγχάγης δήλωσε ότι υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών, ωστόσο όλοι έχουν απομακρυνθεί από τα τρένα και δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Το τμήμα του δρόμου μεταξύ Isterødvejen και Kagerup έχει κλείσει και αναμένεται να παραμείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κάποιους από τους τραυματίες παρέλαβε ελικόπτερο προκειμένου να τους μεταφέρει όσο πιο γρήγορα γίνεται στα νοσοκομεία.

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης και καταγραφής ζημιών.