Δανία: Σύγκρουση τρένων - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο τρένα συγκρούστηκαν το πρωί της Πέμπτης κοντά στο Χίλερεδ, βόρεια της Κοπεγχάγης.
  • Υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες, αλλά όλοι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί και δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
  • Το τμήμα του δρόμου μεταξύ Isterødvejen και Kagerup έχει κλείσει και θα παραμείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Κάποιοι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στα νοσοκομεία.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης και καταγραφής ζημιών.

Δύο τρένα συγκρούστηκαν το πρωί της Πέμπτης στη Δανία, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματισμούς. 

 

 

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Χίλερεδ, βόρεια της Κοπεγχάγης, όταν δύο τοπικοί συρμοί συγκρούστηκαν μετωπικά.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της ευρύτερης περιοχής της Κοπεγχάγης δήλωσε ότι υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών, ωστόσο όλοι έχουν απομακρυνθεί από τα τρένα και δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Το τμήμα του δρόμου μεταξύ Isterødvejen και Kagerup έχει κλείσει και αναμένεται να παραμείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κάποιους από τους τραυματίες παρέλαβε ελικόπτερο προκειμένου να τους μεταφέρει όσο πιο γρήγορα γίνεται στα νοσοκομεία.

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης και καταγραφής ζημιών. 

