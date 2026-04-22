Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της Ελευθερίας - Τα νέα ευρήματα

Η ζώνη με τη θήκη όπλου, τα τσιγάρα και το σενάριο της καταδίωξης

Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Το ρεπορτάζ του Μιχαήλ Λαπαθάκη για τα νέα ευρήματα από τις έρευνες για την Ελευθερία Γιακουμάκη / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
  • Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, περιλαμβάνουν στρατιωτική ζώνη και πακέτο τσιγάρων κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα.
  • Ο αδερφός της αναγνώρισε τα τσιγάρα ως της μάρκας που κάπνιζε ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά την προσαγωγή του.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο καταδίωξης της Ελευθερίας από τον 39χρονο, με πιθανές συνέπειες όπως πτώση ή πυροβολισμός.
  • Ο πρώην σύντροφος φέρεται να είχε τοποθετήσει GPS tracker στο αυτοκίνητο της Ελευθερίας και είχε ιστορικό ψυχολογικών προβλημάτων.
  • Τα αντικείμενα που βρέθηκαν έχουν περισυλλεγεί για εξέταση από τη Σήμανση και οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Νέα δεδομένα και στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, σε σημείο που ερευνούν οι αρχές και συγκεκριμένα πίσω από το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή των Αθανάτων Ηρακλείου, εντοπίστηκε μία στρατιωτικού τύπου ζώνη με θήκη όπλου η οποία ήταν άδεια, καθώς και ένα πακέτο τσιγάρα.  

Όπως ανέφερε στην εκπομπή ο ανταποκριτής από την Κρήτη Μιχαήλ Λαπαθάκης, ο αδερφός της 43χρονης αναγνώρισε τη μάρκα των τσιγάρων ως εκείνη που κάπνιζε ο πρώην σύντροφός της. Όσον αφορά τη θήκη του όπλου φαίνεται να μην ταιριάζει στην κοντόκαννη καραμπίνα με την οποία έβαλε τέλος στη ζωή του ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης.  

Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της Ελευθερίας - Τα νέα ευρήματα

Τα αντικείμενα βρέθηκαν σε απόσταση μικρότερη του μισού μέτρου μεταξύ τους και έχουν ήδη περισυλλεγεί από τη Σήμανση, προκειμένου να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. 

Σημειώνεται ότι το εκκλησάκι βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το σημείο όπου είχε καταγραφεί τελευταία φορά το αυτοκίνητο της 43χρονης. 

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το σενάριο συνάντησης στο σημείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση. 

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκεται και το τροχαίο που φέρεται να είχε ο 39χρονος αυτόχειρας, από το οποίο προκλήθηκαν οι αμυχές που έφερε σε χέρια και πρόσωπο, όπως είχε υποστηρίξει ο ίδιος στην κατάθεσή του. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έπεσε με τη μηχανή του στις 9 το πρωί της Κυριακής.  

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τροχαίο σημειώθηκε σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από το σημείο όπου κάμερα κατέγραψε την αγνοούμενη κοντά στους Αθανάτους. 

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 39χρονος να καταδίωξε τη 43χρονη στη διαδρομή από τις Αρχάνες προς τους Αθανάτους, με αποτέλεσμα είτε η αγνοούμενη να έπεσε σε γκρεμό είτε να την πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της διαδρομής και να έπεσε από τη μοτοσικλέτα του.  

Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της Ελευθερίας - Τα νέα ευρήματα

Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένει ο πρώην σύντροφος της 43χρονης, ο οποίος αυτοκτόνησε λίγες ώρες αφότου αφέθηκε ελεύθερος, μετά την προσαγωγή του για την υπόθεση. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η σχέση τους χαρακτηριζόταν από ένταση και ζήλια, ενώ είχαν καταγραφεί και επεισόδια στο παρελθόν. Μάλιστα, ο 39χρονος φέρεται να είχε τοποθετήσει στο αυτοκίνητο της 43χρονης GPS tracker και να παρακολουθούσε κάθε κίνησή της.  

Ακόμα, σύμφωνα με μαρτυρία, σε μια στιγμή έντασης φέρεται να της είχε τρυπήσει τα λάστιχα του οχήματός της, ωστόσο γρήγορα μετάνιωσε και τα αντικατέστησε.  

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν έναν άνθρωπο που ζήλευε υπερβολικά και εξετάζεται αν αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, αναλογιζόμενοι μάλιστα και τις τρεις απόπειρες αυτοκτονίας που είχε κάνει στο παρελθόν. 

