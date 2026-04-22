Χαλκίδα: «Με χτύπησαν με μπουνιές & κλωτσιές η κόρη μου κι ο σύντροφός της»

Συνελήφθησαν κι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (22/4/2026)
Σοκάρει η εικόνα μιας ηλικιωμένης γυναίκας στη Χαλκίδα, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από την κόρη της και τον σύντροφό της. Και οι δύο συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τους οδήγησαν στα δικαστήρια. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Γκούμα.

Χαλκίδα - θύμα ξυλοδαρμού: «Με χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές η κόρη μου και ο σύντροφός της»

«Με στέλνανε να ζητιανεύω. Με χτύπησαν με μπουνιές, κλωτσιές», λέει στον Βαγγέλη Γκούμα. 

Μιλά με δυσκολία. Το πρόσωπό της είναι γεμάτο μώλωπες. Βασανίστηκε, όπως καταγγέλλει, από την κόρη της αλλά και τον σύντροφό της μέσα στο διαμέρισμά της στη Χαλκίδα. Εικόνες που προκαλούν οργή και αγανάκτηση.

«Χθες την είδαμε το πρωί πάρα πολύ χτυπημένη. Δεν φαινόταν το πρόσωπό της. Στο καφέ δίπλα σοκαριστήκαμε όλοι μόλις την είδαμε», λέει κάτοικος της περιοχής. 

Χαλκίδα: Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

Όπως καταγγέλλουν οι γείτονες, δεν ήταν η πρώτη φορά που η ηλικιωμένη γυναίκα ξυλοκοπήθηκε. Την είχαν δει και άλλες φορές να κυκλοφορεί έξω από το σπίτι της με εμφανή τα σημάδια από τα άγρια χτυπήματα.

«Εμείς ξέρουμε τι γινόταν. Εμείς είχαμε φωνάξει όλη η γειτονιά συνέχεια την αστυνομία και τους έδιωχνε η μητέρα και έλεγε “δεν με χτύπησε η κόρη μου, έπεσα”».

Κάποιος από τη γειτονιά ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 46χρονη κόρη αλλά και τον 47χρονο σύντροφό της και τους έβαλαν στο περιπολικό.

Στα δικαστήρια της Χαλκίδας οι δύο συλληφθέντες

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, η κόρη με τον σύντροφό της συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Χαλκίδας. Βγαίνοντας, δεν θέλησαν να πουν τίποτα στην κάμερα του STAR.

Οι δύο συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν αναβολή για να απολογηθούν, ενώ στην γυναίκα που έζησε τον τρόμο στα χέρια τους δόθηκε panic button, όπως γίνεται σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.

