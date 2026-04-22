Κρήτη: Το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 43χρονη - Πώς συνέβησαν όλα

Αυλαία με τον χειρότερο τρόπο έπεσε στις έρευνες για την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη. Εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα από όπλο μέσα στο αυτοκίνητό της, σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από το χωριό της. 24 ώρες πριν είχε εντοπιστεί νεκρός και ο πρώην σύντροφός της. Το μυστήριο φουντώνει.

Πρόκειται για τον Α.Μ., που εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, με τραύμα από καραμπίνα που ο ίδιος έστρεψε στον εαυτό του.

Κρήτη: Το χρονικό του φονικού - Η μοιραία συνάντηση και το σχέδιο συγκάλυψης

Ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη από την Αγία Βαρβάρα Κρήτης για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (22/4/2026)

Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα έγιναν την Κυριακή το πρωί.

Ο δράστης, γύρω στις 11:10 , κινούμενος με μοτοσικλέτα, συναντήθηκε με την Ελευθερία κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος στην περιοχή Σταυρακιανής. Εκεί επικαλείται το τροχαίο. Είναι όμως η ώρα που πρέπει να έχει γίνει η δολοφονία!

Στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής καταγράφεται να κινείται πεζός σε καφέ επί της Ε.Ο. Ηρακλείου – Μοιρών, απ' όπου καλεί ταξί και πηγαίνει στην οικία του στην περιοχή Μαλάδες Ηρακλείου. Στη συνέχεια, παίρνει το αυτοκίνητό του SMART και επιστρέφει στο ανωτέρω παρεκκλήσι.

Από το σημείο αυτό φεύγει με το όχημα μάρκας που χρησιμοποιούσε η αγνοούμενη και κινείται προς την Αγία Βαρβάρα. Σε σημείο που βρίσκεται κοντά στο πρατήριο υγρών καυσίμων επί της Ε.Ο. Ηρακλείου–Μοιρών, πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, εγκατέλειψε το όχημα που χρησιμοποιούσε το θύμα και, κινούμενος

Πεζός, η ώρα 13:13, καλεί ταξί και επιστρέφει στη Σταυρακιανή Καμάρα , όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του μάρκας SMART.

Εκεί επιβιβάζεται εκ νέου σε αυτό και, περί την 14:00 ώρα, καταγράφεται να απομακρύνεται από το σημείο.

Περί ώρα 17:20 εντοπίστηκε το όχημα και, εντός αυτού, στο πίσω κάθισμα, βρέθηκε νεκρή η Γιακουμάκη Ελευθερία, η οποία βλήθηκε εντός του οχήματος με χρήση πυροβόλου όπλου.

Τόπος και χρόνος του εγκλήματος εκτιμάται ότι είναι το παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στη Σταυρακιανή Καμάρα, το πρωί της Κυριακής, μεταξύ 10:58–11:07.

Αδερφός Ελευθερίας Γιακουμάκη: «Για να βάλει τέλος στη ζωή του, κάτι κακό έχει προηγηθεί»

«Για να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι κάτι κακό έχει προηγηθεί, ψεύτης να βγω», έλεγε ο αδερφός της Ελευθερίας πριν λίγες ώρες. Οι φόβοι του; Αυτό που η αστυνομία ερευνούσε από τις πρώτες ώρες...

Η σχέση τους, που διήρκεσε 1,5 χρόνο, ήταν έντονη και ο χωρισμός τους ήρθε μετά από απόφαση της μητέρας των τριών παιδιών – που τώρα μένουν χωρίς το στήριγμά τους.

«Ζήλευε, ήταν πιεστικός, δεν ήθελε να χωρίσουν», προσθέτει ο αδερφός της. Την διεκδικούσε με κάθε τρόπο και της το έδειχνε με τον χειρότερο τρόπο».

Κρήτη: Το ημερολόγιο του πρώην συντρόφου της Ελευθερίας στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ - Ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού

Μέχρι και GPS στο αυτοκίνητό της είχε βάλει. Ήταν και ο ίδιος πατέρας ενός μικρού κοριτσιού. Διατηρούσε κατάστημα με τέντες. Η δουλειά του δεν πήγαινε καλά. Είχε γίνει οξύθυμος, λέει το περιβάλλον του, και υποστηρίζει ότι στο παρελθόν είχε αποπειραθεί να βάλει ξανά τέλος στη ζωή του. Μάλιστα τότε είχαν βρεθεί κάποιες ιδιόχειρες σημειώσεις του. Τώρα αναλύονται λέξη-λέξη από την αστυνομία. Ο αδερφός του κλήθηκε από τις αρχές να καταθέσει: «Με πήρε τηλέφωνο, δεν απάντησα. Λίγες ώρες μετά βρέθηκε νεκρός».

Οι τελευταίες λέξεις του 39χρονου στην ασφάλεια πριν 24 ώρες ήταν: «Δεν ξέρω πού είναι η Ελευθερία, δεν μιλάμε». Είχε αμυχές στο σώμα. Είπε ότι έπαθε τροχαίο και πράγματι αυτό διαπιστώθηκε, όχι όμως και οι συνθήκες που έγινε. Την Κυριακή έπεσε από το μηχανάκι του στους Αθανάτους, εκεί που εντοπίστηκε η τελευταία κίνηση της Ελευθερίας. Αυτή εδώ: να περνά με το αυτοκίνητο. Κάλεσε ταξί για να πάει σπίτι του.

Στο Star ο οδηγός ταξί που μετέφερε στο Ηράκλειο τον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας: «Είχε αμυχές, είπε ''δεν είναι τίποτα''»

«Ήταν ταλαιπωρημένος. Το παντελόνι του ήταν σκισμένο. Όταν πλήρωσε, στα χέρια του είχε τραύματα. Ρώτησα τι έγινε και είπε «τίποτα». Δεν ανέφερε λεπτό για την εξαφάνιση της Ελευθερίας. Είχε προβλήματα, έλεγε, με την πρώην σύζυγό του. Για εκείνη μίλαγε, ότι του έχει καταστρέψει τη ζωή», λέει στο Star ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον άνδρα στο Ηράκλειο.

Αυτή η στρατιωτική ζώνη με θήκη πιστολιού και αυτό το πακέτο με τα τσιγάρα αποκάλυψαν στην ασφάλεια ότι στους Αθανάτους, στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, συναντήθηκαν οι δύο τους.