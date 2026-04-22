Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία - Φέρει τραύμα από όπλο

Βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας

Νεκρή εντοπίστηκε η 43χρονη που αγνοείτο από την Κυριακή στην Κρήτη / ERT
Τραγική κατάληξη για την 43χρονη μητέρα, Ελευθερία από τις Δάφνες Ηρακλείου, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το πρωί της περασμένης Κυριακής. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή. 

Όπως αναφέρει το cretalive, η Ελευθερία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο χώρος έχει αποκλειστεί και δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανένας, μέχρι να φτάσει στο σημείο κλιμάκιο της Σήμανσης. 

Η 43χρονη φέρει τραύμα από όπλο, ενώ κοντά στη σορό της δεν βρέθηκε κάποιο όπλο γεγονός που απομακρύνει το σενάριο της αυτοχειρίας. 

Η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών είχε φύγει από το σπίτι της, αφήνοντας σημείωμα στην 16χρονη κόρη της ότι θα επιστρέψει σύντομα.

Η Αγία Βαρβάρα είναι ο τόπος καταγωγής του πρώην συντρόφου της. Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης νεκρός βρέθηκε κι ο πρώην σύντροφος της, στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας. Ο 39χρονος είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι από καραμπίνα. 

Ο άνδρας, πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, μπήκε στο επίκεντρο των ερευνών μόλις το τελευταίο 24ωρο. Είχε κληθεί για κατάθεση στην αστυνομία, ενώ είχε προηγηθεί έρευνα στο σπίτι του. Λίγες ώρες αργότερα, έβαλε τέλος στη ζωή του.

