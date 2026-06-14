Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Μεθώνη

Ταρακουνήθηκε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Μεθώνη στις 14 Ιουνίου 2026, στις 21:17.
  • Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 18 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Μεθώνης με εστιακό βάθος 9 χλμ.
  • Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Πάτρα, Καλαμάτα και άλλες περιοχές της Μεσσηνίας.
  • Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό.
  • Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός στην περιοχή σημειώθηκε το 2008 με μέγεθος 6,6.

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Μεθώνηπροκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους. 

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στην Μεθώνη, στις 21.17 το βράδυ. Tο επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή 18 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Μεθώνης με εστιακό βάθος 9 χλμ.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, ο σεισμός έγινε αισθητός σε Πάτρα, Καλαμάτα και άλλες περιοχές της Μεσσηνίας.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό»

Λίγο μετά τη σεισμική δόνηση, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στον προσωπική του λογαριασμό στα social media. 

«Δυνατός επιφανειακός σεισμός πριν λίγα λεπτά μεγέθους 5.3 στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου. Αισθητός ελαφρά και στην Αττική. Είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι. Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός έγινε εκεί στις 14.2.2008 με μέγεθος 6.6».

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