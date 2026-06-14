Με πόσα χρήματα έφυγαν ο Βασίλης και η Μαρία από το LINGO;

Η αποκάλυψη του ζευγαριού για το πώς θα τα αξιοποιήσουν

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Πρώτη Δημοσίευση: 14.06.26, 19:52

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία και ο Βασίλης έφτασαν στον τελικό του LINGO, συγκεντρώνοντας 3.000 ευρώ από προηγούμενους γύρους.
  • Κατάφεραν να μαντέψουν μόνο τη λέξη τεσσάρων γραμμάτων, κερδίζοντας 1.500 ευρώ.
  • Το ανώτερο ποσό που μπορούσαν να κερδίσουν ήταν 6.000 ευρώ, αν μάντευαν τη λέξη με έξι γράμματα.
  • Ο Βασίλης αστειεύτηκε ότι θα αγόραζε ντουλάπα για τη γκαρνταρόμπα της Μαρίας.
  • Η Μαρία εξέφρασε την επιθυμία να ταξιδέψει με τον Βασίλη.

Η Μαρία και ο Βασίλης μπήκαν δυνατά στο LINGO, δίνοντας την εντύπωση στους τηλεθεατές ότι μπορούν να φτάσουν στον τελικό του, όπως κι έγινε.

Από τους προηγούμενους γύρους, το ζευγάρι κατάφερε να συγκεντρώσει 3.000 ευρώ, ποσό που θα εξαργύρωνε σε περίπτωση που έβρισκε την κρυμμένη λέξη, αποτελούμενη από 5 γράμματα. Η λέξη των τεσσάρων γραμμάτων έδινε τα μισά χρήματα, δηλαδή 1.500 ευρώ.

Το ανώτερο ποσό που μπορούσαν να εξασφαλίσουν, βάσει των χρημάτων που είχαν στο σακούλι τους, ήταν τα 6.000 ευρώ. Αυτό θα συνέβαινε αν μάντευαν σωστά τη λέξη με τα έξι γράμματα.

Έχοντας στη διάθεσή τους συνολικά 90 δευτερόλεπτα και για τις τρεις λέξεις, κατάφεραν να περάσουν επιτυχώς μόνο από το πρώτο στάδιο και να κερδίσουν 1.500 ευρώ.

Η Μαρία και ο Βασίλης κέρδισαν 1.500 ευρώ στο LINGO

Η Μαρία και ο Βασίλης κέρδισαν 1.500 ευρώ στο LINGO

Ο Νίκος Μουτσινάς μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες, οι οποίοι νωρίτερα είχαν απαντήσει στο ενδεχόμενο να φύγουν κερδισμένοι από το LINGO, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις τους.

Ο Βασίλης, λοιπόν, αστειευόμενος, είχε πει πως θα αγόραζε μια ντουλάπα για να χωράει η γκαρνταρόμπα της Μαρίας. Η Μαρία, αφού χαμογέλασε με την ατάκα του συζύγου της, δήλωσε πως θα ήθελε να πάει μαζί του ένα ταξίδι.

Δείτε όλα τα επεισόδια του LINGO

 

 

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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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