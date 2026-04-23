Κρήτη: Ο 40χρονος άφησε σημείωμα αυτοκτονίας στη νυν σύντροφό του

Σημείωμα αυτοκτονίας άφησε τελικά ο 40χρονος που δολοφόνησε την 43χρονη Ελευθερία στο Ηράκλειο, αλλά όχι στα αδέλφια του, αλλά στη νυν σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή του άφησε το σημείωμα στη νέα του σύντροφο, στο οποίο της έγραφε τις προθέσεις του. Δεν είναι όμως γνωστό αν στο σημείωμα αυτό παραδεχόταν πως είχε σκοτώσει την 43χρονη πρώην του.

Ηράκλειο: Σήμερα η κηδεία του

Σήμερα λιγοστοί φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στον 40χρονο στο χωριό του την Αγία Βαρβάρα. Όπως είπε από την Κρήτη ο Μιχαήλ Λαπαθάκης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» το κλίμα στο χωριό είναι βαρύ.

Όπως είπαν κάτοικοι, ο άνδρας είχε μετακομίσει στην περιοχή πριν από δύο χρόνια, όμως δεν είχε αναπτύξει σχέσεις μαζί τους. Ενδεικτικό είναι ότι, όπως είπαν, το 90% με 95% δεν τον γνώριζαν καν.

Ηράκλειο: «Την είχε απειλήσει και μπροστά μου»

Ο αδελφός της Ελευθερίας από την άλλη, μιλώντας στην εκπομπή, αποκάλυψε πως ο 40χρονος ήταν πολύ νευρικός και είχε τσακωθεί μαζί με την 43χρονη ακόμα και μπροστά του.

«Είχαν καβγαδίσει αρκετές φορές και μπροστά μου και την είχε απειλήσει, αλλά δεν μου πήγε ποτέ το μυαλό ότι θα της έκανε κακό. Ήταν πολύ νευρικός, είχε έρθει πολλές φορές στο σπίτι και μεθυσμένος και φώναζε. Η αδελφή μου, μού ζητούσε συχνά βοήθεια κι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά δεν μπορούσα να είμαι συνέχεια μαζί της. Την τελευταία φορά που τσακώθηκαν πολύ του είχε πει να χωρίσουν, ήμουν μπροστά. Άρχισε να φωνάζει και έτσι όπως τον είδα, είπα στην αδελφή μου να τον αφήσει λίγο καιρό να ηρεμήσει και μετά να τον χωρίσει με τον τρόπο της», είπε ο αδελφός της 43χρονης.

«Ό,τι έχει αφήσει πίσω της, τα παιδιά της, θα τα προσέχω εγώ», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Η 43χρονη βρέθηκε χθες νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, σε απόκρημνο σημείο, όπου έριξε το αυτοκίνητό της ο 40χρονος. Ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο δράστης πυροβόλησε εξ επαφής την άτυχη γυναίκα στο κεφάλι, πριν προλάβει εκείνη να αντιδράσει. Στη συνέχεια προχώρησε σε μια σειρά από ενέργειες για να καλύψει τα ίχνη του, μέχρι που την Τρίτη έβαλε τέλος στη ζωή του πολύ κοντά στο σημείο, όπου είχε εγκαταλείψει τη σορό της.