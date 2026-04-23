«Καμπανάκι» ΕΟΦ για κάψουλες αδυνατίσματος - Βρέθηκε καρκινογόνος ουσία

Την προσοχή των καταναλωτών εφιστά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) για κάψουλες αδυνατίσματος που κυκλοφορούν στην αγορά.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ, πρόκειται για τις κάψουλες 4S, σκεύασμα που προωθείται για την απώλεια βάρους.

«Όπως προέκυψε από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Γερμανίας το προϊόν αυτό περιέχει τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη και φαινολοφθαλεΐνη, χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή του», τονίζει ο Οργανισμός.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τoν Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας.

Η φαινολοφθαλεΐνη θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος ουσία και δεν είναι εγκεκριμένη για χρήση σε φάρμακα.

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το απομακρύνουν άμεσα.

«Επισημαίνεται για ακόμη μία φορά ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή», καταλήγει ο οργανισμός.