«Καμπανάκι» ΕΟΦ για κάψουλες αδυνατίσματος - Βρέθηκε καρκινογόνος ουσία

Η ανακοίνωση του οργανισμού για το προϊόν

Ελλαδα
Καμπανάκι ΕΟΦ: Καρκινογόνος Ουσία Σε Κάψουλες Αδυνατίσματος
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για κάψουλες αδυνατίσματος 4S που περιέχουν σιβουτραμίνη και φαινολοφθαλεΐνη.
  • Η σιβουτραμίνη έχει αποσυρθεί από το 2010 λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας.
  • Η φαινολοφθαλεΐνη θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος και δεν είναι εγκεκριμένη για φαρμακευτική χρήση.
  • Οι καταναλωτές καλούνται να μην χρησιμοποιούν το προϊόν και να το απομακρύνουν άμεσα.
  • Η αγορά μη εγκεκριμένων προϊόντων από το διαδίκτυο θέτει σε κίνδυνο την υγεία.

Την προσοχή των καταναλωτών εφιστά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) για κάψουλες αδυνατίσματος που κυκλοφορούν στην αγορά.  

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ, πρόκειται για τις κάψουλες 4S, σκεύασμα που προωθείται για την απώλεια βάρους. 

«Όπως προέκυψε από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Γερμανίας το προϊόν αυτό περιέχει τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη και φαινολοφθαλεΐνη, χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή του», τονίζει ο Οργανισμός.   

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τoν Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας. 

«Καμπανάκι» ΕΟΦ για κάψουλες αδυνατίσματος - Βρέθηκε καρκινογόνος ουσία

Η φαινολοφθαλεΐνη θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος ουσία και δεν είναι εγκεκριμένη για χρήση σε φάρμακα. 

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το απομακρύνουν άμεσα. 

«Επισημαίνεται για ακόμη μία φορά ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή», καταλήγει ο οργανισμός.  

