Άγιος Δημήτριος: Πήγε να δει τι συμβαίνει και βρήκε νεκρό τον γιο του

Διαστάσεις αρχαίας τραγωδίας παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του 25χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου με τραύματα από μαχαίρι στην καρδιά. Ο πατέρας τους, ανώτατος αξιωματικός της ΓΑΔΑ, ειδοποιήθηκε για το συμβάν από την υπηρεσία του, πήγε στο σημείο να δει τι συμβαίνει και αντίκρισε νεκρό τον γιο του.

Σήμερα με μια σπαρακτική ανάρτηση στο Facebook αποχαιρέτησε το παιδί του, που χάθηκε τόσο βίαια και άδικα.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου», έγραψε και δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία. Τραγική ειρωνεία... στο ίδιο σημείο πριν από κάποια χρόνια είχε πεθάνει από ανακοπή και ο παππούς του 25χρονου.

Άγιος Δημήτριος: Ο πατέρας του βρήκε τον 25χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος έφυγε από το σπίτι του γύρω στις 21:00 το βράδυ για να πάει μια βόλτα. Στις 21:15 ενημερώθηκε η Άμεση Δράση ότι υπήρξε αιματηρό περιστατικό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Λόγω της θέσης του, ο ανώτατος αξιωματικός της ΓΑΔΑ ενημερώθηκε για το περιστατικό και επειδή μένει κοντά, πήγε να δει τι συμβαίνει. Όταν έφτασε στο σημείο που είχε υποδειχθεί, έπαθε σοκ καθώς αντίκρισε αιμόφυρτο το ίδιο του το παιδί.

Ελάχιστα λεπτά αργότερα έφτασαν και οι πρώτοι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, αλλά και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες όμως να μην μπορούν πλέον να κάνουν κάτι.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ σε ερώτηση αν πρόκειται για οπαδικό περιστατικό είπε:

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο μέχρι στιγμής στα χέρια της αστυνομίας. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από κατοίκους για άτομα που μπορεί να είδαν να εισέρχονται σε αυτό το πάρκο, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώνονται. Δεν συμπίπτουν και με τον χρόνο με τον οποίο φαίνεται ότι βρέθηκε το θύμα στην περιοχή».

«Είναι δύσκολη η έρευνα επειδή ακριβώς πρόκειται για μία πολύ μεγάλη έκταση χωρίς κάμερες εντός της. Προφανώς όμως ο δράστης ή οι δράστες από κάποιο σημείο εξήλθαν. Αυτό αναζητούν οι αστυνομικοί. Δεν υπάρχει άλλη αναφορά και ο άνθρωπος αυτός δεν είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία», συμπλήρωσε.

Όσο για το πού προσανατολίζονται οι έρευνες, η κυρία Δημογλίδου σημείωσε:

«Δεν φαίνεται σίγουρα το κίνητρο να είναι ληστεία, καθώς τα προσωπικά του αντικείμενα -χρήματα, κινητό τηλέφωνο- βρέθηκαν στην κατοχή του. Γι’ αυτό ακριβώς όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για την αστυνομία. Περιμένουμε να βρεθεί κάποιο στοιχείο για παράδειγμα από το κινητό του τηλέφωνο -αν είχε κάποια επικοινωνία- ή αν είχε κάποια συνάντηση την οποία δεν γνώριζαν τα οικεία του πρόσωπα».