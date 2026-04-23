Cash or Trash: Τετραψήφιο ποσό για τα σπάνια βάζα

Συντονιστείτε στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star! 

Σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Η Μαρία αποφάσισε να έρθει στο Cash or Trash με ένα αντικείμενο που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ξανά στην εκπομπή! Έχοντας πλήρη γνώση της αξίας και της χρήσης του, καθώς το «ανακάλυψε» ανάμεσα στα αντικείμενα της μοδίστρας μητέρας της, καταφέρνει να δείξει στους αγοραστές, αλλά και στους τηλεθεατές, ένα από τα πιο σπάνια και συλλεκτικά κομμάτια του είδους του. 

Ο Βίτο εκπροσωπεί στο Cash or Trash μια αγαπημένη του φίλη, συλλέκτρια από τη Σαντορίνη, φέρνοντας δύο όμοια βάζα του διάσημου οίκου υαλουργίας Lalique. Με επετειακή επιγραφή και βακχική θεματολογία, το υπέροχο σετ του νεαρού ναύτη γίνεται «μήλον της Έριδος», προκαλώντας έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στον Φοίβο Στρουγγάρη, την Ιόλη Χιωτίνη, την Άννα-Μαρία Ρογδάκη, την Ελομίδα Βισβίκη και τον Θάνο Μαρίνη. 

Η Μαρίνα έχει γίνει viral στο TikTok, αφού έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να παρουσιάζει τα ρούχα του καταστήματός της. Στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, όμως, δεν φέρνει ένα ρούχο για να δημοπρατηθεί, αλλά κάτι εντελώς διαφορετικό. Έμπειρη στις πωλήσεις και με μεγάλη ευελιξία και άνεση στη διαπραγμάτευση, η Μαρίνα δοκιμάζει τις δυνάμεις της στην πρώτη της τηλεοπτική δημοπρασία! 

 H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!
Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! 
Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Δέσποινα Μοιραράκη/ Θάνος Λούδος

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!
Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης
Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου 
Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου
Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη  
Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα
Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής
Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι 
Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης
Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

#CashOrTrashGR #StarChannelTV 

https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash 
https://www.star.gr/tv/press-room/
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top