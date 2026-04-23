Ιταλία: Μητέρα πήδηξε με τα τρία της παιδιά από τον 3ο όροφο

Ένα τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην Ιταλία, καθώς 46χρονη μητέρα πήδηξε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στο κενό μαζί με τα τρία παιδία της. Το συμβάν έλαβε χώρα στην πόλη Καταντζάρο. Η μητέρα και δύο από τα παιδιά της βρήκαν ακαριαίο θάνατο, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 6χρονη κόρη της.

Στη διάρκεια της νύχτας, η μητέρα σηκώθηκε από το κρεβάτι, πήρε αγκαλιά τα τρία παιδιά της και βγήκε στο μπαλκόνι απ' όπου και πήδηξε μαζί τους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η Corriere della Sera.

Εκτός από τη 46χρονη, νεκρά είναι τα δύο παιδιά της 4 μηνών και 4 ετών. Η 6χρονη κόρη της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Γένοβα με σοβαρή βλάβη στη θωρακική αορτή, το ήπαρ και τον σπλήνα της.

Ο πατέρας της οικογένειας βρισκόταν στο σπίτι το βράδυ της τραγωδίας και κοιμόταν. Όπως κατέθεσε στις αρχές, ξύπνησε από τον δυνατό ήχο κρότου. Μόλις συνειδητοποίησε τι συμβαίνει, έτρεξε να δώσει τις πρώτες βοήθειες αλλά ήταν ήδη αργά.

Πληροφορίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αναφέρουν ότι η 46χρονη μητέρα έπασχε από σοβαρά προβλήματα ψυχικής φύσεως. Η αστυνομία ερευνά σε βάθος την υπόθεση.