Ιταλία: Εγκεφαλικά νεκρός 12χρονος που εγκλωβίστηκε σε τζακούζι

Ιταλία: Εγκεφαλικά Νεκρός 12χρονος-Eγκλωβίστηκε Σε Τζακούζι
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 12χρονος αγόρι στην Ιταλία παγιδεύτηκε σε τζακούζι ξενοδοχείου και υπέστη σοβαρό ατύχημα.
  • Ένας σωλήνας ρούφηξε το παιδί, το οποίο έχασε τις αισθήσεις του και ο καρδιακός του παλμός σταμάτησε.
  • Παρά τις προσπάθειες διάσωσης και ΚΑΡΠΑ, το παιδί κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρό στις 9 Απριλίου.
  • Οι γονείς του έδωσαν συγκατάθεση για δωρεά οργάνων και εξετάζεται η διενέργεια νεκροψίας.
  • Εισαγγελικές Αρχές διεξάγουν έρευνες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου.

Τραγικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ιταλία με ένα 12χρονο αγόρι που έκανε διακοπές με την οικογένειά του στο Ρίμινι. Το παιδί παγιδεύτηκε σε τζακούζι ξενοδοχείου και σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, ένας σωλήνας που συνδεόταν με την αντλία του τζακούζι ρούφηξε το αγόρι και το πόδι του σφηνώθηκε μέσα σε αυτόν.

Η οικογένειά του φώναξε άμεσα το προσωπικό του ξενοδοχείου και απενεργοποίησαν το τζακούζι, αλλά όταν ο 12χρονος διασώθηκε, είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του και ο καρδιακός του παλμός είχε σταματήσει.

Το προσωπικό έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί, αλλά η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά σοβαρή όταν έφτασε στο νοσοκομείο Infermi. To αγόρι διασωληνώθηκε και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, ωστόσο στις 9 Απριλίου κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός. 

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι γονείς του παιδιού, Μαουρίτσιο και Νικολέτα, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο διενέργειας νεκροψίας προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια θανάτου.

Έρευνες διεξάγουν οι εισαγγελικές Αρχές του Ρίμινι, με τους ιδιοκτήτες της ξενοδοχειακής μονάδας να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

