Ιταλία: Έκλεψαν πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς

Στόχος επαγγελματιών διαρρηκτών έγινε το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα στο Μαμιάνο ντι Τραβερσετόλο της Πάρμας, με τους δράστες να αφαιρούν τρία σπουδαία έργα τέχνης από τη συλλογή, σε μια υπόθεση που ήδη χαρακτηρίζεται από τα ιταλικά μέσα ως ένα από τα σημαντικότερα χτυπήματα σε έργα τέχνης των τελευταίων ετών στην Ιταλία.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι είχε κλαπεί ο πίνακας «Les Poissons» του Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ, ωστόσο στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε πως οι διαρρήκτες πήραν ακόμη δύο έργα: τη «Tasse et plat de cerises» του Πολ Σεζάν του 1890 και την «Odalisque sur la terrasse» του Ανρί Ματίς του 1922. Και τα τρία βρίσκονταν στην αποκαλούμενη «Αίθουσα των Γάλλων» στον πρώτο όροφο της ιστορικής συλλογής.

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr