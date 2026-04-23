Άγιος Δημήτριος: Τον σκότωσαν στο σημείο που ξεψύχησε ο παππούς του

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αγίου Δημητρίου από την άγρια δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου. Στο ίδιο σημείο που βρέθηκε νεκρός, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή συγγενικό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, πριν μερικά χρόνια, ίδιο πεζοδρόμιο όπου ο 27χρονος δέχθηκε τη μαχαιριά στην καρδιά, ο παππούς του είχε υποστεί έμφραγμα και ξεψύχησε.

Άγιος Δημήτριος: Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει σαφές κίνητρο ή η ταυτότητα δράστη.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον εντοπισμό του μαχαιριού, με τις Αρχές να ερευνούν ακόμη και κάδους απορριμμάτων στην περιοχή, εκτιμώντας ότι μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του δράστη.

Αξιωματικοί εκτιμούν ότι το χτύπημα ήταν στοχευμένο ίσως από άτομο σεσημασμένο, καθώς μία και μόνο μαχαιριά στην καρδιά ήταν αρκετή για να προκαλέσει τον θάνατο.

Το σενάριο της ληστείας έχει αποκλειστεί, αφού τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος, όπως κινητό, χρήματα και μια χρυσή αλυσίδα ήταν στο σημείο.

Τα ρούχα του 27χρονου έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να ελεγχθούν για τυχόν γενετικό υλικό του δράστη.

Άγιος Δημήτριος: Το χρονικό της θανατηφόρας επίθεσης στον 27χρονο

Όλα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, περίπου στις 21:15, όταν άγνωστος ειδοποίησε την αστυνομία για έναν αιμόφυρτο νεαρό στο πάρκο.

Ο πατέρας του, ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη ΓΑΔΑ, βρισκόταν στο σπίτι, κοντά στο σημείο της τραγωδίας. Ενημερώθηκε από τους συναδέλφους του για το περιστατικό, σπεύδοντας στο σημείο. Όταν έφτασε, συνειδητοποίησε ότι θύμα ήταν ο γιος του.

Λίγο νωρίτερα, πατέρας και γιος ήταν μαζί. Ο νεαρός του είχε πει ότι θα έβγαινε για λίγο και ότι θα επέστρεφε. Όμως δε γύρισε ποτέ, με τον πατέρα του να τον βρίσκει νεκρό, έχοντας δεχτεί το θανατηφόρο μαχαίρωμα στην καρδιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 27χρονος φαίνεται πως προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο της επίθεσης για να φτάσει στο αυτοκίνητό του, ωστόσο κατέρρευσε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Η κηδεία θα τελεστεί στον Άγιο Δημήτριο.

