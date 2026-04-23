Άστεγος κοιμόταν σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου

Άστεγος άνδρας, που είχε αποκοιμηθεί σε κάδο σκουπιδιών, βρέθηκε μέσα σε απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Γλίτωσε την τελευταία στιγμή, μόλις οι εργαζόμενοι κατάλαβαν τι συνέβαινε και σταμάτησαν την πρέσα.

39 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης σταμάτησε μπροστά σε κάδο σκουπιδιών στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης. Ένα λεπτό αργότερα, όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, υπάλληλος σήκωσε τα χέρια και φώναξε στον οδηγό να σταματήσει.

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που υπάλληλος καθαριότητας εντοπίζει τον άστεγο στην πρέσα του απορριμματοφόρου

Επικράτησε αναστάτωση. Οι εργαζόμενοι μόλις εντόπισαν τον 46χρονο άστεγο μέσα στο απορριμματοφόρο. Ο άνδρας είχε βρει καταφύγιο κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσα στον κάδο και, όταν οι υπάλληλοι τον άδειασαν στον μηχανισμό, βρέθηκε στα «δόντια» της πρέσας.

Έντρομοι οι υπάλληλοι άκουσαν τον άνδρα να φωνάζει και, την τελευταία στιγμή, πρόλαβαν να πατήσουν το κουμπί για να σταματήσουν την πρέσα.

Η σύζυγος του οδηγού του απορριμματοφόρου είπε χαρακτηριστικά: «Σοκαρίστηκε πάρα πολύ. Τον είχα με ηρεμιστικά και βαλεριάνα γιατί τρόμαξε. Αυτό που μου είπε είναι ότι άκουσε ένα “αχ” και σταμάτησε. Πρόλαβε και πάτησε το στοπ από το αυτοκίνητο…».

Με κάταγμα στο πόδι ο άστεγος που βρέθηκε στην πρέσα του απορριμματοφόρου

Κλήθηκε ασθενοφόρο και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα στο αριστερό πόδι.

Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υποστήριξε ότι μπήκε στον κάδο για να προστατευτεί από την καταρρακτώδη βροχή και αποκοιμήθηκε.

Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.