Άστεγος κοιμόταν σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου

Σώθηκε τελευταία στιγμή - Η στιγμή που τον εντόπισε υπάλληλος καθαριότητας

23.04.26 , 17:00 «Οδοστρωτήρας» η Κοβέσι: Πολλές ακόμη υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ
23.04.26 , 16:55 MasterChef: Ποιος θα αποχώρησει στο τέλος της γλυκιάς εβδομάδας;
23.04.26 , 16:06 Άστεγος κοιμόταν σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου
23.04.26 , 16:02 «Ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου»
23.04.26 , 15:52 Κρήτη: Ξεκινά Η Δίκη Για Τον Θάνατο 27χρονης Μητέρας Σε Τροχαίο
23.04.26 , 15:46 Πανελλήνιες 2026: Τι αλλάζει στα τμήματα των Στρατιωτικών Σχολών
23.04.26 , 15:41 Ο Άγιος Γεώργιος Των Ανωγείων - Μια Μοναδική Ξενάγηση
23.04.26 , 15:37 Γιώργος Λιανός: Η Κωνσταντίνα Καραλέξη τον λατρεύει και τον αποθεώνει!
23.04.26 , 15:33 Άγιος Δημήτριος: Τον σκότωσαν στο σημείο που ξεψύχησε ο παππούς του
23.04.26 , 15:26 Ιταλία: Μητέρα πήδηξε με τα τρία της παιδιά από τον 3ο όροφο
23.04.26 , 15:22 Cash or Trash: Τετραψήφιο ποσό για τα σπάνια βάζα
23.04.26 , 15:00 Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας
23.04.26 , 14:50 MasterChef: «Εμείς με τον σταυρό στο χέρι και εσείς θα μας πετσοκόβετε;»
23.04.26 , 14:42 Κρήτη: Ο 40χρονος άφησε σημείωμα αυτοκτονίας στη νυν σύντροφό του
23.04.26 , 13:51 «Καμπανάκι» ΕΟΦ για κάψουλες αδυνατίσματος - Βρέθηκε καρκινογόνος ουσία
Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Λίτσα Πατέρα: Ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της Φαίης Σκορδά
«Υπάρχει κόκκινος συναγερμός στην εκπομπή του. Έχει καβαλήσει το καλάμι»
«Ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση»
MasterChef: «Εμείς με τον σταυρό στο χέρι και εσείς θα μας πετσοκόβετε;»
Κρήτη: Ο 40χρονος άφησε σημείωμα αυτοκτονίας στη νυν σύντροφό του
Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν του αρέσει κανένας για σύντροφός μου»
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (23/4/2026)
Άστεγος άνδρας, που είχε αποκοιμηθεί σε κάδο σκουπιδιών, βρέθηκε μέσα σε απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Γλίτωσε την τελευταία στιγμή, μόλις οι εργαζόμενοι κατάλαβαν τι συνέβαινε και σταμάτησαν την πρέσα.

39 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης σταμάτησε μπροστά σε κάδο σκουπιδιών στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης. Ένα λεπτό αργότερα, όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, υπάλληλος σήκωσε τα χέρια και φώναξε στον οδηγό να σταματήσει.

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που υπάλληλος καθαριότητας εντοπίζει τον άστεγο στην πρέσα του απορριμματοφόρου 

Επικράτησε αναστάτωση. Οι εργαζόμενοι μόλις εντόπισαν τον 46χρονο άστεγο μέσα στο απορριμματοφόρο. Ο άνδρας είχε βρει καταφύγιο κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσα στον κάδο και, όταν οι υπάλληλοι τον άδειασαν στον μηχανισμό, βρέθηκε στα «δόντια» της πρέσας.

Έντρομοι οι υπάλληλοι άκουσαν τον άνδρα να φωνάζει και, την τελευταία στιγμή, πρόλαβαν να πατήσουν το κουμπί για να σταματήσουν την πρέσα.

Η σύζυγος του οδηγού του απορριμματοφόρου είπε χαρακτηριστικά: «Σοκαρίστηκε πάρα πολύ. Τον είχα με ηρεμιστικά και βαλεριάνα γιατί τρόμαξε. Αυτό που μου είπε είναι ότι άκουσε ένα “αχ” και σταμάτησε. Πρόλαβε και πάτησε το στοπ από το αυτοκίνητο…».

Με κάταγμα στο πόδι ο άστεγος που βρέθηκε στην πρέσα του απορριμματοφόρου 

Κλήθηκε ασθενοφόρο και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα στο αριστερό πόδι.

Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υποστήριξε ότι μπήκε στον κάδο για να προστατευτεί από την καταρρακτώδη βροχή και αποκοιμήθηκε.

Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

