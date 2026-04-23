Λίλα Μπακλέση: Στο θέατρο με φουσκωμένη κοιλίτσα

Το πρώτο της παιδί περιμένει η ηθοποιός Λίλα Μπακλέση την οποία γνωρίσαμε μέσα από τον ρόλο της στο σήριαλ «Ταμάμ» που υποδύονταν την κόρη της Μαρίας Λεκάκη, την Έλλη ενώ πρωταγωνίστησε και στην επιτυχημένη σειρά του Star «Στα Σύνορα» όπου υποδύονταν την Ιωάννα Καραβοκύρη.

Η ηθοποιός που εκτός από τη Δραματική Σχολή είναι και απόφοιτη του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών πήγε στη θεατρική παράσταση «Συναίνεση» που έκανε πρεμιέρα.

Η Λίλα Μπακλέση φορούσε ένα άνετο πράσινο σκούρο παντελόνι και από πάνω μία ανοιχτόχρωμη πράσινη μπλούζα που τόνιζε τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.Η ηθοποιός συνεχάρη τους ηθοποιούς της παράστασης που έλαβε χώρα στο Σύγχρονο Θέατρο και είναι ένα έργο της Βρετανίδας συγγραφέως Νίνα Ρέιν, το οποίο σκηνοθετεί ο Τάκης Τζαμαργιάς.

Η Λίλα ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη καθώς διανύει μία από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής της.

Στο κοινωνικό έργο που παρουσιάζει διάφορες θεματικές γύρω από τη συναίνεση, την εξουσία και τη δυσκολία απόδειξης της αλήθειας πρωταγωνιστούν οι: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίττυ Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ερρίκος Μηλιάρης, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου, ενώ το παρών έδωσαν και άλλοι ηθοποιοί ανάμεσα στους οποίους οι: οι: Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φραγκιόγλου, Λίλα Μπακλέση, Νίκος Ορφανός, Θοδωρής Ρωμανίδης και πολλοί άλλοι

Η ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσα από ένα τρυφερό post που έκανε στο Instagram.

H ίδια φορούσε ένα maxi φόρεμα στο οποίο διακρίνονταν η εμφανώς φουσκωμένη της κοιλίτσα και στη λεζάντα έγραψε: «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα. Αλλά δεν είναι»

