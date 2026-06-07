«6ος Αγώνας Run Bike Care»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί έως τις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ Βλασσοπούλου Ισμήνη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον ποδηλατικό γύρο «Run Bike Care»/ βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από 08:00 έως 12:00 την Κυριακή λόγω του «6ου Αγώνα Run Bike Care».
  • Οι αγώνες περιλαμβάνουν ποδηλασία 10km και τρέξιμο 5km με εκκίνηση και τερματισμό στην Πλ. Συντάγματος.
  • Απαγόρευση κυκλοφορίας σε πολλές οδούς και λεωφόρους γύρω από την Πλ. Συντάγματος κατά τη διάρκεια των αγώνων.
  • Η αστυνομία προτρέπει τους οδηγούς να αποφύγουν τις συγκεκριμένες οδούς για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων.
  • Ο αγώνας διοργανώνεται από τον Σύλλογο «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών για την Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από τις 08:00 το πρωί της Κυριακής έως τις 12:00 της ίδιας μέρας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας «6ου Αγώνα Run Bike Care», 10km και αγώνα δρόμου 5km.

Οι αγώνες διεξάγονται στη διαδρομή: Πλ. Συντάγματος (Εκκίνηση) - Φιλελλήνων - Λεωφ. Βασ. Αμαλίας - Λεωφ. Βασ. Όλγας - Λεωφ. Βασ. Κων/νου - Λεωφ. Βασ. Σοφίας - Ακαδημίας - Σίνα - Πανεπιστημίου - Πλ. Συντάγματος (Τερματισμός).

 «6ος Αγώνας Run Bike Care»: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

  • Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, Πλ. Συντάγματος
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος
  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος
  • Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου), στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ιπποκράτους και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό
  • Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ κα της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Κων/νου
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού
  • Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό
  • Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου
  • Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου
  • Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου

Σημεία κάθετων διελεύσεων

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την διαδρομή διεξαγωγής των αγώνων, κατά τις ώρες που θα ισχύσει απαγόρευση της κυκλοφορίας, εξαιρουμένων των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:

  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας - Ρηγίλλης,
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου - Βασ. Γεωργίου Β΄

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, Λεωφόρους και Πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Ο «6ος Αγώνα Run Bike Care» διοργανώνεται από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου.

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