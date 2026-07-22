Νατάσα Θεοδωρίδου: Τα instastories από τη συναυλία της στο Θέατρο Άλσος, το βράδυ της Τρίτης 21/7

Την τρίτη της κατά σειρά συναυλία στο Θέατρο Άλσος πραγματοποίησε η Νατάσα Θεοδωρίδου, το βράδυ της Τρίτης 21/7 και πλήθος γνωστών προσώπων από την ελληνική showbiz απόλαυσαν τη μοναδική μουσική βραδιά.

Συναυλία Νατάσας Θεοδωρίδου στο θέατρο Άλσος/ NDP Νίκος Δρούκας

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε τις μεγάλες επιτυχίες της αλλά και άλλα διαχρονικά τραγούδια σπουδαίων καλλιτεχνών.

Συναυλία Νατάσας Θεοδωρίδου στο θέατρο Άλσος/ NDP Νίκος Δρούκας

Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκε με τα πρόσωπα που πήγαν να τη συγχαρούν στο καμαρίνι της.

Νικόλ Παναγιώτου- Νατάσα Θεοδωρίδου- Λένα Δροσάκη- Έλενα Ασημακοπούλου- Γεωργία Αντωνίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ανάμεσά τους είδαμε τις ηθοποιούς Λένα Δροσάκη και Έλενα Ασημακοπούλου και μαζί τους, τη στυλίστρια Νικόλ Παναγιώτου.

Ιωάννα Μπούκη- Νατάσα Θεοδωρίδου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Έλενα Ασημακοπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε επίσης τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη σύντροφό του, Έλενα Τσαγκρινού, τον Πάνο Κατσαρίδη, τη Ζωή Παπαδοπούλου, την Έλενα Τσαβαλιά και την Ιωάννα Μπούκη.

Λάμπρος Κωνσταντάρας- Έλενα Τσαγκρινού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ζωή Παπαδοπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Έλενα Τσαβαλιά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Λάμπρος Κωνσταντάρας- Έλενα Τσαγκρινού- Πάνος Κατσαρίδης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Εκεί ήταν και η μεγαλύτερη κόρη της τραγουδίστριας, Χριστιάνα Μπέτα.

Χριστιάνα Μπέτα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

H μέρα της συναυλίας συνέπεσε και με τα γενέθλια της μητέρας της Νατάσας Θεοδωρίδου. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία στο instagram με την ίδια, τον αδελφό της Θαλή και τη μητέρα τους, Σοφία.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον αδελφό της, Θαλή και τη μητέρα τους, Σοφία/ instagram

«Χρόνια σου πολλά μαγική μας μαμά», έγραψε στη λεζάντα.