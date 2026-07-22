H Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος - Ποιοι πήγαν στη συναυλία της

Οι ευχές της τραγουδίστριας για τα γενέθλια της μητέρας της

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Νατάσα Θεοδωρίδου: Τα instastories από τη συναυλία της στο Θέατρο Άλσος, το βράδυ της Τρίτης 21/7

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου πραγματοποίησε την τρίτη της συναυλία στο Θέατρο Άλσος στις 21/7.
  • Πλήθος γνωστών προσώπων από την ελληνική showbiz παρακολούθησε τη συναυλία.
  • Η τραγουδίστρια ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικά τραγούδια.
  • Στη συναυλία παρευρέθηκαν ηθοποιοί και άλλες προσωπικότητες, όπως η Λένα Δροσάκη και η Έλενα Ασημακοπούλου.
  • Η συναυλία συνέπεσε με τα γενέθλια της μητέρας της, Σοφίας, την οποία ευχήθηκε μέσω Instagram.

Την τρίτη της κατά σειρά συναυλία στο Θέατρο Άλσος πραγματοποίησε η Νατάσα Θεοδωρίδου, το βράδυ της Τρίτης 21/7 και πλήθος γνωστών προσώπων από την ελληνική showbiz απόλαυσαν τη μοναδική μουσική βραδιά.

Συναυλία Νατάσας Θεοδωρίδου στο θέατρο Άλσος/ NDP Νίκος Δρούκας

Συναυλία Νατάσας Θεοδωρίδου στο θέατρο Άλσος/ NDP Νίκος Δρούκας

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε τις μεγάλες επιτυχίες της αλλά και άλλα διαχρονικά τραγούδια σπουδαίων καλλιτεχνών.

Συναυλία Νατάσας Θεοδωρίδου στο θέατρο Άλσος/ NDP Νίκος Δρούκας

Συναυλία Νατάσας Θεοδωρίδου στο θέατρο Άλσος/ NDP Νίκος Δρούκας

Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκε με τα πρόσωπα που πήγαν να τη συγχαρούν στο καμαρίνι της. 

Νικόλ Παναγιώτου- Νατάσα Θεοδωρίδου- Λένα Δροσάκη- Έλενα Ασημακοπούλου- Γεωργία Αντωνίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Νικόλ Παναγιώτου- Νατάσα Θεοδωρίδου- Λένα Δροσάκη- Έλενα Ασημακοπούλου- Γεωργία Αντωνίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ανάμεσά τους είδαμε τις ηθοποιούς Λένα Δροσάκη και Έλενα Ασημακοπούλου και μαζί τους, τη στυλίστρια Νικόλ Παναγιώτου

Ιωάννα Μπούκη- Νατάσα Θεοδωρίδου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ιωάννα Μπούκη- Νατάσα Θεοδωρίδου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Έλενα Ασημακοπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Έλενα Ασημακοπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε επίσης τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη σύντροφό του, Έλενα Τσαγκρινού, τον Πάνο Κατσαρίδη, τη Ζωή Παπαδοπούλου, την Έλενα Τσαβαλιά και την Ιωάννα Μπούκη.

Λάμπρος Κωνσταντάρας- Έλενα Τσαγκρινού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Λάμπρος Κωνσταντάρας- Έλενα Τσαγκρινού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ζωή Παπαδοπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ζωή Παπαδοπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Έλενα Τσαβαλιά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Έλενα Τσαβαλιά/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Λάμπρος Κωνσταντάρας- Έλενα Τσαγκρινού- Πάνος Κατσαρίδης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Λάμπρος Κωνσταντάρας- Έλενα Τσαγκρινού- Πάνος Κατσαρίδης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Εκεί ήταν και η μεγαλύτερη κόρη της τραγουδίστριας, Χριστιάνα Μπέτα.

Χριστιάνα Μπέτα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Χριστιάνα Μπέτα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

H μέρα της συναυλίας συνέπεσε και με τα γενέθλια της μητέρας της Νατάσας Θεοδωρίδου. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία στο instagram με την ίδια, τον αδελφό της Θαλή και τη μητέρα τους, Σοφία. 

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον αδελφό της, Θαλή και τη μητέρα τους, Σοφία/ instagram

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον αδελφό της, Θαλή και τη μητέρα τους, Σοφία/ instagram

 «Χρόνια σου πολλά μαγική μας μαμά», έγραψε στη λεζάντα. 

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