Την τρίτη της κατά σειρά συναυλία στο Θέατρο Άλσος πραγματοποίησε η Νατάσα Θεοδωρίδου, το βράδυ της Τρίτης 21/7 και πλήθος γνωστών προσώπων από την ελληνική showbiz απόλαυσαν τη μοναδική μουσική βραδιά.
Η τραγουδίστρια ερμήνευσε τις μεγάλες επιτυχίες της αλλά και άλλα διαχρονικά τραγούδια σπουδαίων καλλιτεχνών.
Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκε με τα πρόσωπα που πήγαν να τη συγχαρούν στο καμαρίνι της.
Ανάμεσά τους είδαμε τις ηθοποιούς Λένα Δροσάκη και Έλενα Ασημακοπούλου και μαζί τους, τη στυλίστρια Νικόλ Παναγιώτου.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε επίσης τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη σύντροφό του, Έλενα Τσαγκρινού, τον Πάνο Κατσαρίδη, τη Ζωή Παπαδοπούλου, την Έλενα Τσαβαλιά και την Ιωάννα Μπούκη.
Εκεί ήταν και η μεγαλύτερη κόρη της τραγουδίστριας, Χριστιάνα Μπέτα.
H μέρα της συναυλίας συνέπεσε και με τα γενέθλια της μητέρας της Νατάσας Θεοδωρίδου. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία στο instagram με την ίδια, τον αδελφό της Θαλή και τη μητέρα τους, Σοφία.
«Χρόνια σου πολλά μαγική μας μαμά», έγραψε στη λεζάντα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.