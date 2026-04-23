MasterChef: Η στρατηγική κίνηση του Γιώργου που προκάλεσε αντιδράσεις

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τη νίκη με 3-2 υπέρ της κόκκινης μπριγάδας, ο Σωτήρης Κοντιζάς αποκάλυψε στον ηγέτη των «κόκκινων», Γιωργο Δημητριάδη, το σημαντικό πλεονέκτημα που καλείται να αξιοποιήσει.

«Ο αρχηγός της νικήτριας μπριγάδας έχει αυτήν την υποχρέωση-πλεονέκτημα: να εξαιρέσει και, άρα, να προφυλάξει κάποιον -οποιονδήποτε- από οποιαδήποτε μπριγάδα φοράει μαύρη ποδιά», είπε ο σεφ και κριτής.

Η απόφαση του Γιώργου που προκάλεσε αντιδράσεις

Δεδομένου ότι κανένα από τα μέλη της μπριγάδας του δεν κινδύνευε με αποχώρηση, ο Γιώργος προχώρησε σε μια καθαρά στρατηγική κίνηση, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις.

«Σεφ, θα εξαιρέσω τον Βασίλη», είπε, ενώ στις κάμερες εξήγησε: «Ο Βασίλης είναι ο πιο αδύναμος για τη μπλε μπριγάδα, με βάση αυτά που έχει δείξει και το ότι τον κράτησαν εκτός πεντάδας. Δηλαδή, στέκομαι στα λόγια που έχουν πει».

Ο Πάνος διαφώνησε ανοιχτά με το σκεπτικό του αρχηγού του, καθώς πιστεύει ότι στη Μητέρα των Μαχών θα πρέπει να φτάσουν οι πιο δυνατοί παίκτες. Την αντίθεσή του εξέφρασε και ο Χάρης, ο οποίος μίλησε για ηθική.

«Νομίζω ότι τα παιδιά σωστά πράττουν. Αν θες να φτάσεις μέχρι το τέλος, πρέπει να σκεφτείς έξυπνα. Κι εγώ προσωπικά θα πήγαινα με τον τρόπο του Πάνου. Ωραία η στρατηγική, απλά έχω και κάποια ηθικά που δεν μπορώ να τα προσπερνάω. Θέλω να μονομαχήσω με καλούς παίκτες. Δε διαφωνώ με την επιλογή του Γιώργου, απλά έτσι λειτουργώ εγώ σαν άνθρωπος», επισήμανε.

Τα λόγια του θορύβησαν τον Γιώργο, ο οποίος δεν έκρυψε την ενόχλησή του: «Επειδή αναφέρθηκες σε ηθική, η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη. Δε θεωρώ ανέντιμο ή ανήθικο το να κάνω αυτήν την επιλογή απέναντι στη μπλε μπριγάδα, γιατί και ως Γιώργος έχω πρωταρχικό στόχο να προστατέψω την κόκκινη μπριγάδα και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στον διαγωνισμό», τόνισε, ενώ στο cue του δήλωσε εκνευρισμένος:

«Σα να παίζουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Ποιος θες να κερδίσει; Εσύ! Δεν θα παίξεις στρατηγικά για να κερδίσεις; Αυτό είναι, ρε παιδιά. Δεχτείτε το. Μη μου λέτε βλακείες. Τα ίδια ακριβώς κάνατε. Εγώ ήμουν αυτός που έβριζε τον Αχλαδιώτη επειδή έπαιξε στρατηγικά και χτύπησε τον Χρήστο. Εκεί ήταν το κερασάκι στην τούρτα και λέω “άντε γ@@”. Τι να κάνουμε; Εμείς με τον σταυρό στο χέρι και εσείς να μας πετσοκόβετε;».

Τα ξέσπασμα της Κωνσταντίνας

Ο Χάρης τα μάζεψε στη συνέχεια, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τον αντίπαλό του. Μετά το τέλος του συμβουλίου, η Κωνσταντίνα, η οποία θα παλέψει για να διατηρήσει τη θέση της στο MasterChef 10, ξέσπασε σε λυγμούς.

«Υπάρχει μια φράση πάρα πολύ σοφή, που μου την έχει πει η μαμά μου. Σοφός άνθρωπος. Λέει ότι η εξέλιξη βρίσκεται στην κίνηση. Κάνε αυτό που φοβάσαι περισσότερο, φτάσε εκεί που δεν μπορείς. Αυτό θα κάνω σήμερα», ανέφερε φανερά φορτισμένη.

