MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»

Ο Χάρης ανέβηκε πρώτος απ’ όλους στον εξώστη, έχοντας την καλύτερη προσπάθεια στη σημερινή δοκιμασία αποχώρησης. Κάτω είχαν μείνει ο Μιχάλης, η Κωνσταντίνα και η Wasan.

Πριν μάθει τη βαθμολογία της, η Κωνσταντίνα παραδέχτηκε: «Σίγουρα δε θέλω να φύγω από το παιχνίδι. Σίγουρα δεν θέλω να σταματήσει αυτό το ταξίδι και είναι νωρίς. Είναι πολύ νωρίς».

MasterChef: Η Wasan συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία στη δοκιμασία αποχώρησης

Δυστυχώς για την Κύπρια, η προσπάθειά της συγκέντρωσε τους λιγότερους βαθμούς (27), με τη Wasan να εκλιπαρεί τους κριτές να αποχωρήσει εκείνη στη θέση της.

«Μπορώ να φύγω σήμερα; Γίνεται;», ρώτησε τους κριτές. «Είμαι έτοιμη να φύγω. Αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να φύγει κάποιος άλλος. Η Κωνσταντίνα δεν πρέπει να φύγει. Πραγματικά έτσι νιώθω. Σας παρακαλώ», πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι, όπως της εξήγησε ο Σωτήρης Κοντιζάς: «Είσαι ελεύθερη να φύγεις όποτε θέλεις. Όχι μόνο εσύ. Όλοι σας. Όλοι σας είστε εδώ επειδή το θέλετε και επειδή έχετε έναν κοινό στόχο και σκοπό. Αυτή τη στιγμή, όμως, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρέπει να αποχωρήσει η Κωνσταντίνα βάσει βαθμολογίας, γιατί αυτοί είναι οι κανόνες του διαγωνισμού. Δηλαδή, οφείλετε να τους σεβαστείτε. Έχουμε συμφωνήσει σε αυτούς τους κανόνες. Και μετά είσαι ελεύθερη να αποχωρήσςεις όποτε θες», της είπε ο σεφ και κριτής.

MasterChef: Η Wasan «λύγισε» on camera για τη φίλη της

Η Wasan ξέσπασε σε λυγμούς κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, καθώς δυσκολεύεται να αποχωριστεί τη μοναδική της φίλη, με την οποία πίστευε ότι θα έφταναν μαζί στον τελικό: «Δεν πίστευα ότι αυτή η μέρα θα έφτανε τόσο σύντομα. Ήλπιζα ότι εγώ και η Κωνσταντίνα θα είμαστε μαζί στον τελικό. Εύχομαι οι κριτές να με άφηναν να φύγω στη θέση της. Ξέρω ότι το θέλει πολύ αυτό και είμαι εντάξει να φύγω εγώ, γιατί το θέλει πολύ. Την αγαπώ και πραγματικά πιστεύω ότι της αξίζει να μείνει. Είναι το καλύτερο άτομο εδώ μέσα. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι από τις πιο δύσκολες εμπειρίες που έχω ζήσει. Παίρνουν τη μοναδική μου φίλη. Είναι η μοναδική μου φίλη εδώ μέσα».

Η Κωνσταντίνα κρέμασε την ποδιά της κι αποχώρησε από το MasterChef 10

Με δάκρυα στα μάτια, η Κωνσταντίνα μίλησε για το πιο όμορφο ταξίδι που ολοκληρώθηκε απόψε και αποκάλυψε τον στόχο που είχε θέσει ερχόμενη στο MasterChef 10. «Με έβλεπα στην πεντάδα και μετά ας έφευγα. Σίγουρα άξιζε τον κόπο. Έχω κάνει ταξίδια σε διάφορες χώρες. Αυτό το ταξίδι ήταν το πιο όμορφο».

Τέλος, δεν έκρυψε τη χαρά της για τα λόγια που άκουσε, όχι μόνο από τους συμπαίκτες της αλλά και από τους αντιπάλους της. «Τα λόγια με άγγιξαν πάρα πολύ. Οριακά έναν κουβά με δάκρυα έριξα. Με άγγιξαν γιατί αυτό που λέω πάντα είναι ότι προτιμώ να είμαι ένας καλός άνθρωπος και μετά μάγειρας. Το ότι αναγνώρισαν πρώτα τον άνθρωπο και τις μαγειρικές μου ικανότητες, αυτό με κάνει να νιώθω πάρα πολύ καλά», δήλωσε συγκινημένη η Κωνσταντίνα.

