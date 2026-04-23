MasterChef: Ραβανί Passion με την υπογραφή του Δημήτρη Χρονόπουλου

Η γλυκιά εβδομάδα του MasterChef 10 έκλεισε ιδανικά με ραβανί passion δια χειρός Δημήτρη Χρονόπουλου. Φτιάξτε κι εσείς το πιάτο αντιγραφής του βραβευμένου pastry chef, ακολουθώντας ένα - ένα τα βήματα:

Ραβανί Passion

ΡΑΒΑΝΙ ΥΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΥΓΑ 312 γρ.

ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 180 γρ.

ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 90 γρ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 68 γρ.

ΑΛΕΥΡΙ 55% 112 γρ.

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ 112 γρ.

BAKING POWDER 4,5 γρ.

ΜΑΣΤΙΧΕΛΑΙΟ 3 Σταγόνες

ΞΥΣΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 1 τμχ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Στον κάδο του μίξερ, αφρατεύουμε τα αυγά με τη ζάχαρη. Σε ένα σκεύος ανακατεύουμε το αλεύρι, το μπέικιν και το σιμιγδάλι με σύρμα. Σε ένα άλλο σκεύος ανακατεύουμε το γάλα, το γιαούρτι, το έλαιο μαστίχας και το ξύσμα. Όταν το πρώτο μείγμα έχει αφρατέψει, αποσύρουμε από το μίξερ και προσθέτουμε το μείγμα με τα υγρά και έπειτα προσθέτουμε σιγά, σιγά τις σκόνες ανακατεύοντας με μαρίζ. Σερβίρουμε 40 γρ. μείγματος σε βουτυρωμένο τσέρκι 5cmX5φ και ψήνουμε στους 180° για περίπου 15 λεπτά. Μόλις το βγάλουμε από τον φούρνο και είναι ακόμα καυτό σιροπιάζουμε με 40 γρ. χλιαρό σιρόπι.

ΣΙΡΟΠΙ

ΥΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΝΕΡΟ 400 γρ.

ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 650 γρ.

ΞΥΛΟ ΚΑΝΕΛΑΣ 2 τμχ

ΛΕΜΟΝΙ 0.5 τμχ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αφήνουμε όλα τα υλικά μαζί να πάρουν μια βράση. Σιροπιάζουμε με χλιαρό το σιρόπι και καυτό το ραβανί.

CREMEUX INSPIRATION PASSIONFRUIT

ΥΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΥΡΕ PASSIONFRUIT 200 γρ.

ΓΛΥΚΟΖΗ 10 γρ.

ΜΑΖΑ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ 35 γρ.

INSPIRATION PASSIONFRUIT VALRHONA 310 γρ. ·

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 35% 400 γρ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αφήνουμε τον πουρέ, τη γλυκόζη και τη μάζα ζελατίνης να πάρουν μια βράση. Ενώ το μείγμα είναι καυτό κάνουμε γαλακτωματοποίηση στην κουβερτούρα Passion Fruit. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και ομογενοποιούμε με το μπίμερ. Γεμίζουμε όσες ημισφαιρικές σφαίρες, διαμέτρου 3cm, χρειαζόμαστε και καταψύχουμε. Το υπόλοιπο cremeux το αφήνουμε στη συντήρηση να σταθεροποιηθεί.

GANACHE MONTEE OPALYS-ΒΑΝΙΛΙΑ

ΥΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΙΝΒΕΡΤΟΖΑΧΑΡΟ 20 γρ.

ΓΛΥΚΟΖΗ 20 γρ.

OPALYS 33% VALRHONA 155 γρ.

ΒΑΝΙΛΙΑ STICK 1.5 γρ.

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 35% 535 γρ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βράζουμε τα 220 γρ. κρέμας γάλακτος με το ιμβερτοζάχαρο, τη βανίλια και τη γλυκόζη. Ενώ το μείγμα είναι καυτό, κάνουμε γαλακτωματοποίηση στη σοκολάτα. Προσθέτουμε τα 535 γρ. κρύας κρέμας γάλακτος, ανακατεύοντας με το μπίμερ. Σκεπάζουμε τη ganache montee με μεμβράνη, η οποία θα πρέπει να εφάπτεται στην επιφάνια της κρέμας, αφήνουμε στη συντήρηση να σταθεροποιηθει και διογκώνουμε με σύρμα στον κάδο του μίξερ. Με σακούλα ζαχαροπλαστικής και ίσιο κορνέ Νο 8 διακοσμούμε το πάνω μέρος του ραβανί.

OPALIN

ΥΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΓΛΥΚΟΖΗ 335 γρ.

ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 400 γρ.

ΝΕΡΟ 65 γρ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βάζουμε όλα τα υλικά στη φωτιά και κάνουμε μια καραμέλα στους 140°. Απλώνουμε την καραμέλα πάνω σε αντικολλητικό χαρτί και αφήνουμε να κρυώσει. Όταν κρυώσει η καραμέλα, ρίχνουμε τους κρυστάλλους στο Thermomix και τους κάνουμε σκόνη. Έπειτα, κοσκινίζουμε τη σκόνη καραμέλα σε πατρόν της αρεσκείας μας πάνω σε Silpat. Ψήνουμε στους 200° για μερικά δευτερόλεπτα. Συντηρούμε τα Opalin σε κουτί με silical-gel.

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΞΥΣΜΑ LIME 1τμχ

ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΗ ΚΑΡΥΔΑ 200 γρ.

ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΑΣΗΜΙ

