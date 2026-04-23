MasterChef: Ραβανί Passion με την υπογραφή του Δημήτρη Χρονόπουλου

Το πιάτο αντιγραφής του βραβευμένου pastry chef

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.04.26 , 00:25 MasterChef: Οι παίκτες τα βρίσκουν... μπαστούνια - «Δε βγάζω πιάτο ρε»
24.04.26 , 00:22 MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»
23.04.26 , 23:57 Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
23.04.26 , 23:38 Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
23.04.26 , 23:23 Συγκινεί η Λένα Μαντά: «Πόσο μου λείπει αυτό το γέλιο…»
23.04.26 , 23:08 Θρίλερ στην Εθνική Οδό: Γνωστός πρωταθλητής με 1,1 εκατ. στο πορτ - μπαγκάζ
23.04.26 , 23:01 Τροχαίο Λιοσίων: Προφυλακίστηκε Ο Ανήλικος Σουδανός
23.04.26 , 22:54 Άγιος Δημήτριος: 20χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία - Άλλες 3 συλλήψεις
23.04.26 , 22:50 Αγία Βαρβάρα: Παραλίγο να κόψει την καρωτίδα της η μία 19χρονη
23.04.26 , 22:20 MasterChef: Ραβανί Passion με την υπογραφή του Δημήτρη Χρονόπουλου
23.04.26 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.200.000 ευρώ
23.04.26 , 22:10 MasterChef: Η στρατηγική κίνηση του Γιώργου που προκάλεσε αντιδράσεις
23.04.26 , 21:55 MasterChef: Η Wasan στον «τάκο» - «Το σημερινό ράγισε την καρδιά μου»
23.04.26 , 21:53 Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης & πράσινης μετάβασης
23.04.26 , 21:46 Κρήτη: Ψάχνει το κινητό της 43χρονης η ΕΛΑΣ - Μαρτυρία σοκ για τη δολοφονία
Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας
Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
101 κεράκια για τη Μυρτώ Θεοδωράκη - Οι αγκαλιές & οι ευχές των εγγονών της
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Ξεκινάει ο κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους
Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
Θρίλερ στην Εθνική Οδό: Γνωστός πρωταθλητής με 1,1 εκατ. στο πορτ - μπαγκάζ
Άγιος Δημήτριος: 20χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία - Άλλες 3 συλλήψεις
Κρήτη: Ο 40χρονος άφησε σημείωμα αυτοκτονίας στη νυν σύντροφό του
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Περισσότερα

STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η γλυκιά εβδομάδα του MasterChef 10 έκλεισε ιδανικά με ραβανί passion δια χειρός Δημήτρη Χρονόπουλου. Φτιάξτε κι εσείς το πιάτο αντιγραφής του βραβευμένου pastry chef, ακολουθώντας ένα - ένα τα βήματα: 

Ραβανί Passion 

ΡΑΒΑΝΙ ΥΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

  • ΑΥΓΑ 312 γρ.
  • ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 180 γρ.
  • ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 90 γρ.
  • ΓΙΑΟΥΡΤΙ 68 γρ.
  • ΑΛΕΥΡΙ 55% 112 γρ.
  • ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ 112 γρ.
  • BAKING POWDER 4,5 γρ.
  • ΜΑΣΤΙΧΕΛΑΙΟ 3 Σταγόνες
  • ΞΥΣΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 1 τμχ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Στον κάδο του μίξερ, αφρατεύουμε τα αυγά με τη ζάχαρη. Σε ένα σκεύος ανακατεύουμε το αλεύρι, το μπέικιν και το σιμιγδάλι με σύρμα. Σε ένα άλλο σκεύος ανακατεύουμε το γάλα, το γιαούρτι, το έλαιο μαστίχας και το ξύσμα. Όταν το πρώτο μείγμα έχει αφρατέψει, αποσύρουμε από το μίξερ και προσθέτουμε το μείγμα με τα υγρά και έπειτα προσθέτουμε σιγά, σιγά τις σκόνες ανακατεύοντας με μαρίζ. Σερβίρουμε 40 γρ. μείγματος σε βουτυρωμένο τσέρκι 5cmX5φ και ψήνουμε στους 180° για περίπου 15 λεπτά. Μόλις το βγάλουμε από τον φούρνο και είναι ακόμα καυτό σιροπιάζουμε με 40 γρ. χλιαρό σιρόπι.

ΣΙΡΟΠΙ

ΥΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  • ΝΕΡΟ 400 γρ. 
  • ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 650 γρ.
  • ΞΥΛΟ ΚΑΝΕΛΑΣ 2 τμχ
  • ΛΕΜΟΝΙ 0.5 τμχ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αφήνουμε όλα τα υλικά μαζί να πάρουν μια βράση. Σιροπιάζουμε με χλιαρό το σιρόπι και καυτό το ραβανί. 

CREMEUX INSPIRATION PASSIONFRUIT

ΥΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  • ΠΟΥΡΕ PASSIONFRUIT 200 γρ. 
  • ΓΛΥΚΟΖΗ 10 γρ.
  • ΜΑΖΑ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ 35 γρ.
  • INSPIRATION PASSIONFRUIT VALRHONA 310 γρ. ·
  • ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 35% 400 γρ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αφήνουμε τον πουρέ, τη γλυκόζη και τη μάζα ζελατίνης να πάρουν μια βράση. Ενώ το μείγμα είναι καυτό κάνουμε γαλακτωματοποίηση στην κουβερτούρα Passion Fruit. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και ομογενοποιούμε με το μπίμερ. Γεμίζουμε όσες ημισφαιρικές σφαίρες, διαμέτρου 3cm, χρειαζόμαστε και καταψύχουμε. Το υπόλοιπο cremeux το αφήνουμε στη συντήρηση να σταθεροποιηθεί. 

GANACHE MONTEE OPALYS-ΒΑΝΙΛΙΑ

ΥΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  • ΙΝΒΕΡΤΟΖΑΧΑΡΟ 20 γρ.
  • ΓΛΥΚΟΖΗ 20 γρ.
  • OPALYS 33% VALRHONA 155 γρ.
  • ΒΑΝΙΛΙΑ STICK 1.5 γρ.
  • ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 35% 535 γρ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βράζουμε τα 220 γρ. κρέμας γάλακτος με το ιμβερτοζάχαρο, τη βανίλια και τη γλυκόζη. Ενώ το μείγμα είναι καυτό, κάνουμε γαλακτωματοποίηση στη σοκολάτα. Προσθέτουμε τα 535 γρ. κρύας κρέμας γάλακτος, ανακατεύοντας με το μπίμερ. Σκεπάζουμε τη ganache montee με μεμβράνη, η οποία θα πρέπει να εφάπτεται στην επιφάνια της κρέμας, αφήνουμε στη συντήρηση να σταθεροποιηθει και διογκώνουμε με σύρμα στον κάδο του μίξερ. Με σακούλα ζαχαροπλαστικής και ίσιο κορνέ Νο 8 διακοσμούμε το πάνω μέρος του ραβανί.

OPALIN

ΥΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΛΥΚΟΖΗ 335 γρ. 

ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 400 γρ.

ΝΕΡΟ 65 γρ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βάζουμε όλα τα υλικά στη φωτιά και κάνουμε μια καραμέλα στους 140°. Απλώνουμε την καραμέλα πάνω σε αντικολλητικό χαρτί και αφήνουμε να κρυώσει. Όταν κρυώσει η καραμέλα, ρίχνουμε τους κρυστάλλους στο Thermomix και τους κάνουμε σκόνη. Έπειτα, κοσκινίζουμε τη σκόνη καραμέλα σε πατρόν της αρεσκείας μας πάνω σε Silpat. Ψήνουμε στους 200° για μερικά δευτερόλεπτα. Συντηρούμε τα Opalin σε κουτί με silical-gel.

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

  •  ΞΥΣΜΑ LIME 1τμχ
  •  ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΗ ΚΑΡΥΔΑ 200 γρ.
  •  ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
  •  ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΑΣΗΜΙ

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΑΒΑΝΙ PASSION
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
 |
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top